Se trata de la instalación de dos nuevos transformadores de 5kVa y 10 kVa de potencia, con su correspondiente tendido eléctrico que beneficiarían a emprendedores del "Barrio Helvecia" y a las 30 familias que habitan la comunidad aborigen “vaporaity" de Hipolito Irigoyen.

En el sector rural de «Helvecia» se procedió a la extensión de 60 metros de línea y al montaje e instalación de un transformador de 10kVA beneficiando a emprendedores carpinteros de la zona.

En la oportunidad, Ofelia Grubel, dueña de una de las carpinterías ubicada del barrio «helevecia» destacó: «Esto es fundamental para nosotros, para poder tomar más trabajos y generar más ingresos. Antes no podíamos tener conectadas todas las máquinas ya que no alcanzaba la energía y no podíamos cumplir ni tomar pedidos».

Por otra parte, en la comunidad Guaraní «Vaporaity» habitada por 30 familias, se llevó a cabo la extensión del tendido eléctrico, la refacción de un transformador de 5 kVA y la instalación de uno nuevo con la misma potencia, que permitirá un correcto funcionamiento de la bomba de agua de la aldea y del suministro energético de la escuela de la zona.

Energía de Misiones y el Gobierno de la Provincia buscan llegar a todas las localidades o parajes que se encuentren alejados de los centros urbanos y en donde se dificulta el acceso al servicio energético. En la actualidad, debido a obras de electrificación rural, ya se cuenta con más de 9.300 km de líneas rurales, atendiendo a aproximadamente a 25.000 usuarios.