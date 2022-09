Más de 50 millones de pesos en premios y apuestas moverá este fin de semana el Hipódromo de Posadas

Este fin de semana se realizará en el Hipódromo de Posadas una nueva edición de la Copa Challenger que contará con participantes de distintas provincias y hasta de los vecinos países de Brasil, Chile, y Paraguay. Las apuestas llegaron a superar los $30 millones, mientras que los diversos premios, dirigidos a los participantes, excederán los $20 millones.

“Es un certamen a nivel Sudamérica”, sostuvo Jonny Ojeda, uno de sus organizadores. La Copa Challenger se corre una vez por año, y sirve como punto de reunión para los mejores cuadreros del continente. Las carreras comenzarán a disputarse a partir de este sábado, con nueve carreras en el calendario del día.

Por otro lado, cada una contará con siete u ocho participantes, según adelantó Ojeda. A partir del domingo se correrá la copa principal, de 400 metros, designada como el “mayor atractivo” del evento y será de 8 a 18, incluyendo a una carrera de puros, de 600 metros. También participarán ejemplares hembras y machos.

Durante este domingo se podrán apreciar a los mejores competidores del rubro, se informó. “Están las diez gateras llenas. El que no vino nunca no se va a arrepentir—porque es un espectáculo que no se repite por otro año”, sostuvo Ojeda. El total estimado de caballos participantes este año es de 170, aunque los organizadores esperan hacer al evento uno “aun más grande” en años venideros.

“Esperemos que salga todo bien para que el año que viene salga más grande. Estamos muy contentos por esto”, comentó Ojeda. A pesar de haberse realizado en varios circuitos alrededor del país, el origen de la carrera está en tierras misioneras. “Las copas fueron todo un éxito, y por otras cuestiones se trasladaron. Pero la gente pedía que volviera”, sostuvo.

Su retorno a Misiones probó ser bastante exitoso con participantes de todo tipo, especialmente los provenientes de otros países. “A todo el público le gusta mucho Posadas”, indicó. El evento, además, tendrá todas las herramientas para ofrecer un fin de semana distinto: “Tienen que ver la fiesta más grande de las cuadreras. Es un espectáculo único”, concluyó el organizador.

El evento se realizará durante todo este fin de semana en el Hipódromo de Posadas. Como antelación, este viernes a las 15:30 se organizó una presentación oficial de los caballos que correrán a partir del día siguiente. Los asistentes vienen de todas partes del país y también incluyen a ciudadanos de países como Brasil o Paraguay.

