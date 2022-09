Qatar 2022 | Son de Córdoba y recorrerán 10.000 kilómetros en bicicleta para alentar a la Selección Argentina

Lucas Ledezma, Leandro Blanco Pighi y Silvio Gatti partieron en bicicleta desde Córdoba y llegarán a Doha para alentar a Lionel Messi y compañía en la Copa del Mundo. Estiman que a mediados de noviembre llegarán a la cita mundialista.

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca. El próximo 20 de noviembre se jugará el partido inaugural y dos días más tarde, el martes 22, la Selección Argentina tendrá su estreno ante Arabia Saudita por el Grupo C, que también comparte con México y Polonia. Son muchos los hinchas de la Albiceleste que dirán presente para alentar al elenco comandado por Lionel Scaloni, con Lionel Messi y compañía.

La gran mayoría se encuentran realizando la cuenta regresiva para emprender el viaje, pero hay tres aventureros que se encuentran en plena odisea… ¡recorrerán 10.500 kilómetros en bicicleta para ver a La Scaloneta en la Copa del Mundo!

Lucas Ledezma es un profesor de eduación física oriundo de Córdoba que en 2014 decidió unir sus dos sueños: el ciclo-turismo y la Selección Argentina. Ese mismo año, emprendió su viaje en bicicleta para el Mundial de Brasil 2014, donde la Albiceleste de Alejandro Sabella llegó a la final, y desde ahí fue siempre un fiel acompañante, y siempre pedaleando a dos ruedas.

«En este proyecto (@todoapedal en Instagram) somos tres personas: Leandro Blanco Pighi, Silvio Gatti y yo (Lucas Ledezma). Viajo en bicicleta desde 2014 siguiendo a la Selección Argentina. Mi primer viaje fue al Mundial de Brasil y desde ese momento los empecé a seguir en bici y a viajar por el mundo. En 2015 fui a Chile (Copa América), en 2016 a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro y en 2018 a Rusia, donde crucé Latinoamérica desde Argentina hasta México, de ahí un vuelo a España e hice Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia y Rusia. Ese fue el gran viaje que hice antes de este», contó Lucas.

«Después en 2019 volví a ir a Brasil y la vida me juntó con estos locos lindos por amigos en común. Yo venía con la idea de hacer este Mundial y no hizo falta invitación, se sumaron al proyecto y les dije que sí. Ahora estamos cumpliendo parte de este gran viaje. Nos encontramos en Israel y lo que queda es duro, porque es desierto, pero en kilómetros no es tanto y vamos a intentar de que salga todo bien», comentó más tarde.

El sueño de conocer a Lionel Messi y poder alentar a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Desde su salida desde Córdoba, y mientras pedalean a lo largo de todo el continente africano, Lucas Ledezma, acompañado de Leandro Blanco Pighi y Silvio Gatti planean llegar a Doha en los días previos al inicio del Mundial de Qatar 2022. Si bien todavía no tienen entradas, anhelan que todo el esfuerzo de sus frutos y poder estar dentro de los estadios para alentar a su ídolo Lionel Messi y al resto de los integrantes de la Selección Argentina.

«Tenemos estipulado llegar a Qatar entre el 15 y el 20 de noviembre. Entradas para partidos todavía no tenemos, pero estamos con mucha fe de que en algún momento van a aparecer y que vamos a poder entrar a todos los partidos por todo el esfuerzo que venimos haciendo. Tenemos la mente en positivo y sabemos que va a llegar a oídos de la gente que nos va a dar una mano», expresó Lucas.

«Estamos simplemente tratando de compartir nuestro mensaje que es que hay que ir por nuestros sueños, ponerle el cuerpo. Hay que ir en busca de ellos y no esperar sentados. En nuestro caso somos apasionados por la aventura, nos gusta mucho viajar, amamos a la Selección Argentinas, somos fanáticos de Lionel Messi, como en todos los países que venimos recorriendo, entonces estamos tratando de contagiar e invitar a la gente a que cumpla sus sueños. Eso va a volver y cuando termine la Copa del Mundo y Messi salga campeón va a ser el premio más grande de todo esto», agregó luego.

Por otro lado, la ilusión de que su historia llegue a los jugadores de la Scaloneta sigue firme y esperan poder ver a los jugadores, para agradecerles y enviarles toda la fuerza que acumularon pedaleando.

«Todavía no se ha comunicado con nosotros ningún jugador, ni alguien de AFA. Nos encantaría, sería un premio para nosotros ver a los jugadores en algún entrenamiento o en la concentración simplemente para abrazarlos y darles las gracias por representarnos, por ilusionarnos nuevamente en esta Copa del Mundo, darles nuestro aliento, nuetra energía. Lo que estamos haciendo es lo que generan en nosotros, en toda la Argentina y en todo el mundo. Espremos que esta noticia llegue a esas manos, que nos veamos en Qatar y que todo sea una fiesta», completó mientras viaja camino al Mundial. Todo a pedal.

De Córdoba a Qatar en bicicleta

Durante los primeros días de mayo, Lucas Ledezma, Leandro Blanco Pighi y Silvio Gatti partieron desde la Argentina hacia Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para comenzar a pedalear rumbo a Doha para ver el Mundial de Qatar. En total son 10.500 kilómetros. «Nos fuimos organizando para hacer un promedio de entre 80 y 100 kilómetros diarios. Hay días que no pedaleamos, días que lo hacemos más y días que menos. En general, cuando pedaleamos lo hacemos todo el día. Tampoco podemos ir a gran velocidad porque vamos con mucho peso. A veces nos organizamos para poder recorrer algunos lugares turísticos, compartir con alguna familia o descansar, dependiendo de cómo venga el recorrido», reveló Lucas.

Claro está, no todo es pedalear hacia adelante con los ojos cerrados pensando en la Copa del Mundo. También se trata de aventura. De abrir los ojos, conocer nuevos lugares y nuevas culturas.

«Es curioso compartir con gente nativa, gente de otra cultura, sobre todo acá en África, con gente que no habla el mismo idioma ni inglés y sólo a través de señas, imágenes, gestos, ruidos. Tener conversaciones así es muy loco pero muy lindo. En gran parte de la ruta estuvimos pedaleando entre animales salvajes, era como un safari en vivo. Aparecían cebras, hienas, jirafas, elefantes, monos, suricatas. Todo tipo de animales que solo veíamos en documentales, es algo maravilloso. Todo es nuevo para nosotros”.

Lo más lindo es la solidaridad y la calidez de la gente, cómo nos trataron fue maravilloso, nos ayudaron en todos lados, nos abrieron las puertas de las casas y nos brindaron hasta lo que no tenían. Eso nos deja muy contentos», concluyó.