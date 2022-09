Misiones | Perpetua para la pareja acusada de matar y sepultar a su bebé a orillas de un arroyo

Los jueces, Francisco Aguirre, Jorge Villalba y José Pablo Rivero, encontraron a Carina Beatriz Dos Santos y Héctor Oscar Dos Santos, autores responsables del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra su descendiente, por los que le cabe la pena de prisión perpetua.

Este jueves al medio día el Tribunal Penal N 1 de Oberá, sentenció a la pena de prisión perpetua a la pareja imputada por matar y sepultar a su bebe de 4 meses a la vera del arroyo Barrero en Picada Lamadrid entre General Alvear y San Martin.

El hecho por el que fueron condenados ocurrió entre el 6 y 9 de enero de 2021. Esta mañana mientras se desarrollaba el debate Carina Beatriz Dos Santos, mamá del bebé declaró y dijo que todo fue un accidente.

“Estábamos deambulando en el monte hacía varios días, habíamos caminado sin rumbo por la zona de Alvear y vimos que andaba la policía”, dijo al ampliar su declaración.

“Los dos nos pusimos a correr y yo corrí con el bebé en brazos, pero me enredé con una raíz los pies y caí arriba del bebe entre las piedras del arroyo. Se golpeó la cabeza muy fuerte. Fue un accidente, hizo un llanto feo y se calló, yo le mojé la carita, pero nunca más reaccionó”, señaló refiriéndose a la forma en la que murió su hijo.

Por su parte, Héctor Oscar Dos Santos, sostuvo que su pareja lo drogó con unas gotas de clona que tomaba con un jugo. “Yo me perdí de la mente, me quedé mareado hasta que vi que ella le apretaba contra sus pechos y le decía -callate gurí de mierda-“contó.

“Seguimos caminando hasta el arroyo, nunca supe como murió mi hijo, recién me estoy enterando que ella supuestamente se cayó arriba y que fue un accidente”, agregó. Además, dijo recordar que ella le mostró a su hijo y que le salía leche de la nariz estaba amarrillo yo pensé que le apretó fuerte y por eso le agarré de la cabeza y le hice respiración con la boca, pero no reaccionó. “Le dije para llevarlo al Hospital, pero ella dijo que no y lo enterró sola”, indicó el padre.

En su alegato la Fiscal Estela Salguero pidió la prisión perpetua para ambos y requirió que la conducta de ambos progenitores sea clasificada por descendiente y que se le agregue el calificante de alevosía.

Por su parte el defensor de Carina Dos Santos, Matías Oliveira pidió para su defendida la pena de seis años de prisión bajo la calificación de homicidio culposo en concurso real con ocultamiento de pruebas. En tanto que, los defensores de Héctor Dos Santos pidieron la absolución del mismo por falta de pruebas contra su cliente.

El hecho

El hecho conmovió e involucró a toda la zona centro, ya que el cada ver del bebé fue encontrado en un pozo de poca profundidad a orillas del Arroyo Barrero en Picada Lamadrid.

Comenzó el 6 de enero del 2021, con la sospecha de la desaparición del bebe cuando su madre fue apresada en el marco de una investigación de hurto y robo ocurridos en la zona de Alberdi, en esas circunstancias estando presa, la madre tardo cinco días en confesar que el niño estaba muerto, mientras que la comunidad había emprendido una búsqueda por redes sociales para dar con el paradero del bebe. Después aseguró que el padre lo había matado a golpes y ella misma guio a la policía hasta el lugar donde había sido enterrada la criatura.

La autopsia determinó que el bebé murió de forma violenta por un traumatismo de cráneo y que tenía lesiones de aplastamiento torácico. Por este hecho gravísimo la pareja recibió la pena de prisión perpetua.

