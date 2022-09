Elfinde: mirá la agenda y todo lo que podés hacer este fin de semana en Misiones

Cada localidad presenta un amplio abanico de actividades. Por eso, hoy te contamos todas las propuestas que ofrece nuestra querida tierra colorada para que disfrutes este fin de semana en Misiones.

Enterate todo lo que podés hacer este fin de semana en Misiones, con una variedad de actividades durante los próximos días. Desde teatro, shows en vivo y mucho más, hoy te traemos un listado con todos los eventos que hay este fin de semana en la provincia.

Viernes 30/09

El Hogar de Día de Posadas celebra su aniversario con diversas actividades

El Hogar de Día de Posadas este viernes 30 de septiembre celebrará el 13° aniversario desde las 17 horas en el playón de la institución, ubicado en avenida López Torres y Comandante Rosales, y la invitación se realizó a todas las familias que deseen acompañar el festejo abierto a la comunidad.

En una conferencia de prensa el Subsecretario de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla, la Subsecretaria de Comunicación, Cindy Diesel, el director del Hogar de Día de Posadas, Gabriel Prestes y la Directora General de los Hogares, Lic. Elda Barboza realizaron la invitación y detallaron el cronograma de las actividades.

“A las 17 horas vamos a dar inicio a las actividades tanto para los padres como para los niños, niñas y adolescentes, con la coordinación del personal del Hogar de Día, específicamente el personal operativo, en conjunto con integrantes de la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia, que además de colaborar con la seguridad acompañará con actividades lúdicas- recreativas”, precisó el director.

El Servicio Penitenciario Provincial con su banda estará brindando un show a las 18 horas, también habrá Hip-Hop y el feliz cumpleaños se cantará con el artista Hernán Salinas que acompaña el festejo en conjunto con el Centro Integral de Atención Especializada (CIAE). A las 18.30 se realizará el acto protocolar, en el marco del festejo.

Para el cierre, en tanto está previsto el show de Cristian Wagner y La Ruta. Durante la jornada, en tanto, se compartirá la merienda y la gran torta con todas las familias y representantes de las instituciones que acompañan en la tarea que se brinda.

Barboza indicó que desean que la invitación llegue a toda la comunidad para festejar los 13 años de la institución. La trayectoria del Hogar de Día, donde más de 800 familias han pasado, en diferentes etapas, y a ellas se les invita a sumarse a la celebración y a toda la comunidad. Para el viernes se brindará servicio de traslado en colectivos a barrios más alejados como el Néstor Kirchner y Giovinazzo. Más información acá.

Festival de Cierre por el Mes Aniversario de Eldorado

En el marco del 103° Aniversario de la ciudad de Eldorado, el viernes 30 de septiembre se realizará un festival artístico en el Anfiteatro Carlos Acuña de la Costanera, a partir de las 19 horas.

Como cierre de todas las actividades que se llevaron adelante durante el mes de septiembre, este evento contará con la participación del Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento, Orquesta Patrimonio Cultural, Carlitos Zacarías y su banda, Sergio Tarnoski y su conjunto, Ballet Zambra, Inti Suyana, Los Chucaros, Andrés Cardozo, Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial.

Desde la Municipalidad de Eldorado invitan a la comunidad a compartir y disfrutar del gran cierre de las actividades por el mes aniversario de la ciudad.

Viernes de comedias negras en Mandové

El único ciclo teatral que reúne, con humor, las partes más oscuras y escabrosas de nuestra humanidad. Tres piezas teatrales que se meten en el sótano de la consciencia colectiva para reírse a dentelladas de las partes menos confesables de la naturaleza humana.

Este viernes a las 22hs en el Centro Artístico Mandové Pedrozo (Beethoven 1762) se presentará la obra «Freak Show» de Martín Giner.

El dueño de un circo ha encontrado al último descendiente de un fenómeno singular y prepara para él una fórmula extravagante para guiarlo hacia la tragedia. Freak Show, refleja de manera humorística un paralelismo anacrónico con la actualidad, desnudando el morbo detrás del juego posmoderno de la exposición de sentimientos y emociones al servicio del entretenimiento. En lenguaje de comedia negra, show y tragedia se despliega un cóctel dinámico, intenso y explosivo “deliciosamente trillado”.

Elenco: Micaela Moran – Matías Pintos – Alejandro Scholler

Dirección: Alejandro Scholler

Asistencia técnica: Malena Scholler

Estas obras cuentan con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Estudiantina en San Vicente

La localidad de San Vicente se viste de fiesta este fin de semana para darle la bienvenida a su Estudiantina 2022. El desfile se realizará frente a la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

Tal vez te itnerese leer Posadas | «La mujer Rey»: poder femenino en el IMAX del Conocimiento

Campeonato Misionero de Rally

Desde este viernes, las calles de Leandro N. Alem serán tomadas por el certamen provincial de Rally, el cual viene rompiendo récords de participantes y espectadores. La presentación se realizó este miércoles en la Sala de Prensa de la Gobernación provincial.

La AMPyNaR dio a conocer los horarios de la sexta fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se comenzará a vivir el viernes por los caminos vecinales de Leandro N. Alem

Las actividades empezarán el viernes a las 12, con la administrativa y técnica previa, que tendrán su epicentro en el Polideportivo Ricardo Balbín, donde se emplazará el Parque de Asistencia. Desde el mediodía se habilitarán los caminos para que las tripulaciones puedan hacer la hoja de ruta. Para más información hacé click acá.

Sábado 01/10

Banda San Marino en Garupá

Banda San Marino, agrupación brasileña del género “bailão”, se presentará el 1 de octubre en el complejo La Fabrica, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 12 kilómetro 11, en Garupá. El conjunto hará un recorrido por su vasta trayectoria y brindará una noche a puro baile para los fanáticos. Conseguí tus entradas en Compras Misiones, en la caja que te dejamos a continuación.

La Banda San Marino es una banda brasileña, que canta el famoso «bailão» brasileño, formado en 1985 en Santa Rosa, en el estado de Rio Grande do Sul.

La agrupación tiene 17 discos, un DVD grabado en vivo en Argentina, tres discos de oro, un trofeo Vitor Mateus Teixeira “Teixeirinha”, y una nominación al premio de Música Popular Brasileña.

Algunos de los hits que componen su vasta bibliografía son “Ele te trai”, “Preciso te falar”, “E agora”, “Página virada”, “Copo de Cerveja”, entre otros. Más información acá.

Campeonato Misionero de Rally

Desde este viernes, las calles de Leandro N. Alem serán tomadas por el certamen provincial de Rally, el cual viene rompiendo récords de participantes y espectadores. La presentación se realizó este miércoles en la Sala de Prensa de la Gobernación provincial.

La AMPyNaR dio a conocer los horarios de la sexta fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se comenzará a vivir el viernes por los caminos vecinales de Leandro N. Alem

La Etapa 1 se disputará el sábado desde las 10 y los tramos a utilizar son Primer Cementerio-Ruta 225, que tiene una extensión de 12 kilómetros; y Ruta 225-Los Pinos, que tiene 15 kilómetros. Cada tramo se repetirá en una oportunidad para hacer un total de con cuatro pruebas especiales. Para más información hacé click acá.

Festival de Música Coral “Voces en la Selva 2022”

La cuarta edición del Festival de Música Coral “Voces en la Selva 2022”, se realizará del 1ro al 14 de octubre en el Parque del Conocimiento y contará con la participación de directores y elencos corales de la provincia, con el apoyo de la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina filial Misiones (Adicora).

El objetivo principal del Festival, organizado por las áreas de Educación y Extensión Artística y de Teatro del Parque del Conocimiento, será brindar instancias de capacitación a directores corales, coreutas y estudiantes de música para, de esta manera, revalorizar la profesión y visibilizar a los elencos corales de toda la provincia.

Las Capacitaciones contarán con la presencia de tres destacados Maestros que estarán a cargo de los Talleres e instancias de Capacitación, ellos son: Emiliano Linares (Coro Estable y Taller Coral -sábado 01 y domingo 02-), Santiago Ruiz (Coro Estable y Taller Coral -viernes 7 al domingo 9-) y Natalia Vartanian (Coro de Niños -viernes 7 al domingo 9-). Los interesados deberán enviar mail a: [email protected]

Luego de las instancias de capacitación se llevará a cabo el Encuentro de Coros y Orquestas “Voces e Instrumentos en Primavera”, que se desarrollará del Del 11 al 14 de octubre, cuando distintos elencos corales y orquestales volverán a juntarse en el Parque del Conocimiento para dar lugar a la polifonía y deleitar a todos los espectadores con sus melodías, para dar cierre a la 4ta edición del Festival

Té Bingo

Con el objetivo de recaudar fondos para futuros viajes que desea realizar el Coro Universitario de la UCAMI, se realizará un Té Bingo en el SUM del 2ª piso de la universidad (Av. Jauretche 1036). El evento será de 17 a 21hs el día sábado 1 de octubre.

Las entradas incluyen un juego más una merienda y están a la venta en la Secretaria Económica de Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00hs.

Obra “Inmaterial” en el Centro Artístico Mandové Pedrozo

Este sábado a las 22hs se presenta la obra “Inmaterial” en el Centro Artístico Mandové Pedrozo.

Las redes que nos enredan, perfiles y más perfiles. Facebook, Instagram, Twitter, noticias y fake news.Todo se almacena en un universo de datos que no podemos tocar.

Algunos ya hablan de un Metaverso un universo que fusiona la realidad física con la realidad virtual. Rulo un adelantado en esto del “meta verso” nos explica desde su llano entendimiento este presente INMATERIAL.

Dirección, guión e interpretación Fer Rosa.

Entradas al whatsapp +54 9 3764 65-8758

De a Dos Melodías

La Biblioteca Popular Posadas presenta una propuesta musical diferente con “dos grandes voces”. Estarán sonando en su primera presentación como Dúo “Daniel Pineda & Táila Regis”, brindándonos un concierto en el que nos deleitarán con su canto en obras como “All the Way”, de Frank Sinatra, “Misty” versionada por Ella Fitzgerald, o “My one and only love” de John Coltrane. Además de los clásicos “Something Stupid” de Carson Parks, entre muchas otras obras del mismo género, y por qué no, recorriendo las fronteras junto a Brasil y Paraguay.

Esta banda no podría darse sin la destacada colaboración y acompañamiento de los músicos: Gonzalo Bobadilla en teclados, Marcelo Mottola en batería y percusión y Diego Velásquez en el bajo eléctrico.

Entradas comunicándose al número 3764 861660, y también en la puerta de la Biblioteca el día del concierto a $1.200.

5 grupos en vivo en Cedros Megadisco

En octubre arranca la locomotora de espetaculos de Cedros Megadisco. Este sábado se presentarán en vivo 5 grupos para bailar toda la noche, diversion asegurada

Julio da rosa

Stylos sertanejo

Los conquistadores

Tony y su grupo

Roberto y su grupo atraccion

Shows en Casino Club Quaranta

Este sábado en Casino Club Sala Quaranta se presentará La Leyenda Ramón y Julio Rolón, a partir de las 22:30hs. Una vez fnalizado en show en vivo, el DJ Gustavo Duarte musicaliza la noche en la sala casino.

Fondo Running en Posadas

Este sábado 1 de octubre invitan a la comunidad a una salida de RUNNING desde la cascada de la Costanera de Posadas.

Habrá varias distancias desde 6km hasta 20km. La jornada será gratuita y autosuficiente, es decir, no hay ningun tipo de servicio. El objetivo es juntarse a correr para pasar un buen rato, cada uno a su tirmo y distancia.

Llevar Hidratación y las inscripciones son mediante formulario online o al numero 376 4562247.

Concierto Barroco de la mano del Parque del Conocimiento

Un gran doblete musical. ¿Te quedaste con ganas? ¡Aprovechá! Vuelven con obras del Barroco de los compositotes Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli, Alessandro Marcello.

Los solistas de la noche serán: Luciano Leo (oboe) y Marcos Domanchuk (piano), bajo la dirección del Maestro Adrián Llano.

Sábado 01 – 20 hs- Iglesia Catedral

Domingo 02 – 20 hs – Cooperativa de Servios Públicos- Jardín América

Domingo 02/10

Campeonato Misionero de Rally

Desde este viernes, las calles de Leandro N. Alem serán tomadas por el certamen provincial de Rally, el cual viene rompiendo récords de participantes y espectadores. La presentación se realizó este miércoles en la Sala de Prensa de la Gobernación provincial.

La AMPyNaR dio a conocer los horarios de la sexta fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se comenzará a vivir el viernes por los caminos vecinales de Leandro N. Alem.

La Etapa 2 se realizará el domingo, desde las 8, con otras cuatro pruebas especiales. Ese día se ocuparán los tramos Ruta 225-Los Pinos (15 kilómetros) y Ex Senio-Acceso Colonia Chatón de 9,2 kilómetros de extensión.

El domingo la AMPyNaR volverá a implementa el sistema de carrera utilizado en Apóstoles y habrá actividad en paralelo en ambos tramos buscando darle mayor actividad a las motos y cuatriciclos.

Ese mismo día desde las 14 se disputará la séptima fecha del Súper Prime en el predio Súper Prime de 2,8 kilómetros.

La prueba es organizada por la AMPyNaR junto al Grupo de Rally de Alem, la Municipalidad de Leandro N. Alem y será fiscalizada por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD). Para más información hacé click acá.

Torneo Provincial de Tiro con Arco

Este domingo 2 de octubre se llevará adelante la segunda fecha del Torneo Provincial de Tiro con Arco. El evento deportivo se realizará en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo de Posadas.

La segunda fecha será organizada por el Club CAPRI de Posadas y contará con la presencia de más de 50 arqueros que buscarán lo mejor para sus clubes. “Ya están las inscripciones cerradas”, señalaron desde la organización.

Según manifestaron, la competencia comenzará a partir de las 8 en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo , en el acceso Oeste de Posadas.

Para esta edición, los arqueros de la Asociación Misionera de Tiro con Arco (AMiTA) competirán en la modalidad Aire Libre. Lee la nota completa acá.

Taller de tango y milonga en la costanera de Posadas

Los domingos de 19 a 22hs se realizan talleres de tango y práctica milonguera en el Espacio Cultural Flora, ubicado en Santa Fe 1531. A las 20:15hs se da comienzo a la milonga en la costanera.

Consultas al 3764258825.