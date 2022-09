Eliminación de las PASO: Milei y dos liberales podrían ser clave para que el Gobierno nacional avance con la medida

El líder de La Libertad Avanza no adelantó su postura, y tampoco lo hizo su compañera de banca, Victoria Villaruel, ni Carolina Píparo, que se aleja del espacio de José Luis Espert.

Mientras un aliado del oficialismo termina de elaborar el proyecto para eliminar las PASO que podría allanarle el camino al Gobierno, en Diputados la oposición hace cuentas. En todos los “poroteos” la gran incógnita es qué harán el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, su compañera de bloque Victoria Villaruel, y la diputada Carolina Píparo, que integra el espacio de José Luis Espert, pero que en las últimas semanas se alejó del economista.

Pese a las consultas periodísticas, Milei y Villaruel hasta ahora evitaron anticipar públicamente qué posición tomarían ante un eventual debate en el recinto. En el pasado criticaron duramente las PASO desde el punto de vista del gasto público. El referente libertario podría quedar en una encrucijada: traicionar su ideología o exponerse a “hacerle el juego al kirchnerismo”. Y la oposición, llegado el caso, ya se prepara para dejarlo expuesto.

Eliminación de las PASO: el “poroteo” en Diputados

Todos los cálculos en Diputados están hoy sujetos a modificaciones por el hecho de que, pese a que existe una clara presión de amplios sectores oficialistas para eliminar las PASO, aún no existe proyecto oficial. En los próximos días, como informó TN, el diputado Luis Di Giacomo de Juntos Somos Rio Negro presentará su propia iniciativa. En las últimas horas, informó el legislador, entró en contacto con otros bloques y con el oficialismo para analizar la posibilidad de una presentación conjunta.

Para conseguir quorum en la Cámara Baja se requieren 129 diputados sentados en sus bancas. Asumiendo que existiera consenso total en el oficialismo -algo que aún no está confirmado, el Frente de Todos podría sentar a 118 legisladores propios.

A ellos se sumarían los cuatro diputados de Provincias Unidas (incluido el propio Di Giacomo) y Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino.

Hace dos semanas, cuando la probabilidad de que el oficialismo avanzara con derogación de las PASO era mucho más baja que ahora, los legisladores nacionales de Córdoba Federal, que responden al gobernador peronista Juan Schiaretti, salieron coordinadamente y de forma sorpresiva a confirmar públicamente su rechazo a la existencia de las Primarias.

Es decir, con el acompañamiento de los tres diputados cordobeses, el número del apoyo a la eliminación de las PASO podría llegar a 126 legisladores, a tres del quorum.

En sentido contrario, los 116 diputados de Juntos por el Cambio y los otros cinco que integran el Interbloque Federal (socialistas y peronismo bonaerense) no acompañarán. En la oposición también suman a este grupo a los dos diputados que integran el bloque SER, incluido el santacruceño Claudio Vidal.

Ahora, el oficialismo podría buscar los tres diputados que faltan para llegar al quorum entre los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos del bloque liberal de Javier Milei, o los dos del bloque de José Luis Espert.

Pese a que se manifestó históricamente en contra de las PASO, la Izquierda dio señales de que no habilitará la jugada del oficialismo. El liberal Espert confirmó públicamente que no acompañará.

Cuál es la posición de Javier Milei y los liberales sobre las PASO

La respuesta oficial, en el entorno de Javier Milei y Victoria Villaruel, es la misma hace semanas: “Va a jugar con las reglas que haya. Si hay PASO él va a competir, y si no hay PASO, también. La eliminación no es tema de la agenda de la sociedad, es un tema de la agenda de la política resolviendo sus problemas, y por lo tanto no es tema de la agenda de Milei”.

Ambos diputados han cuestionado la existencia de las PASO, pero en La Libertad Avanza indicaron que no confirmarán su posición en principio hasta que haya un proyecto presentado y la posibilidad real de una sesión.

Uno de los armadores políticos de Milei es Carlos Kikuchi, exjefe de prensa de Domingo Cavallo, con vínculos con el Partido Demócrata. “En un País donde la mayoría de la gente no tiene para comer o comprar remedios, insistir con las PASO obligando a los argentinos a pagar con sus impuestos la interna de JxC, es de una falta de solidaridad e inmoralidad absoluta. ¡¡¡La casta al palo!!!”, dijo hace menos de un mes.

Ante una eventual sesión, Milei deberá elegir entre “ideología”, mantener la postura contra las Primarias, o “pragmatismo político”, para evitar quedar pegado a una jugada del oficialismo. En Juntos por el Cambio y en el sector del Interbloque Federal que defiende las PASO en Diputados se encargan a diario de recordar que la posición del liberal es definitoria, con lo cual también se encargarán -advierten- de exponerlo si finalmente el proyecto avanzara en el recinto.

Por otra parte, aunque José Luis Espert se pronunció en contra de modificar las reglas electorales antes de los comicios del 2023, no lo hizo su compañera de bloque Carolina Píparo.

“No va a adelantar su posición”, respondió su vocera ante la consulta de TN. En las últimas semanas, Píparo compartió recorridas, actos y fotos con Milei y Villaruel, y se alejó visiblemente de Espert. Las internas también llegaron al liberalismo.

Rodríguez Larreta: “Le pido a la Vicepresidenta que los manifestantes se retiren pacíficamente a sus casas”https://t.co/BHCTtpyXli @horaciorlarreta @CFKArgentina — misionesonline.net (@misionesonline) August 28, 2022

FUENTE: TN.