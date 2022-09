3 Miradas | “Cherié Beauty Lab”, salón de estética integral posadeño que embellece las miradas 

Dianna Bachiller es extensionista y especialista en pestañas y actualmente es propietaria de “Cheríe Beauty Lab”, un emprendimiento posadeño dedicado a la estética y tratamiento de pestañas. Este negocio nació hace poco más de un año y desde entonces no paró de crecer y conquistar clientes en la ciudad.

Cherié Beauty Lab se encuentra en pleno centro de la capital misionera, en Junin 1506. Este centro de estética ofrece trabajos de extensiones y lifting de pestañas; laminado, diseño y depilación de cejas; sesiones de manicura, masaje, maquillaje social, así como tratamientos faciales y de estética integral.

El negocio, narró Dianna Bachiller, surgió “porque me gustaba mucho maquillar, un día se me dio la oportunidad de aprender a hacer pestañas y me gustó mucho”. La emprendedora, que ya se dedica al rubro hace más de 3 años, hasta el día de hoy continúa especializándose y formándose en estética en general, a fin de brindar una excelentísima calidad.

Respecto a cómo afectó la pandemia por coronavirus a su emprendimiento, la joven contó que “al principio tuvimos que cerrar, pensábamos que iba a disminuir mucho el trabajo. Pero después fue lo contrario, la gente empezó a cuidarse más”.

Por otro lado, indicó que la clave para prosperar en el mundo del emprendedurismo es encontrar lo que a uno le apasione. “Si realmente te gusta, le pones empeño y te formas correctamente, vas a lograr lo que quieras“, destacó.

Quienes deseen pactar un turno en Cherié Beauty Lab, pueden comunicarse por la redes sociales Instagram y Facebook, en la cuenta del mismo nombre. O bien, contactarse vía WhatsApp, al 3764893183.

