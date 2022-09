Los Estados Unidos en contra del referéndum a la anexión a Rusia: planea una resolución de la ONU para que condene la adhesión como una farsa

(Reuters) - Dirigentes instalados por el Kremlin en cuatro regiones ocupadas de Ucrania informaron de una enorme mayoría de votos a favor de unirse a Rusia, mientras que los Estados Unidos en contra de la situación, planea una resolución de la ONU condenando los referendos como una farsa.

Washington también está preparando una nueva ronda de sanciones contra Moscú en caso de que se anexione territorio ucraniano, así como un paquete de armas de 1.100 millones de dólares para Ucrania que se anunciará en breve, dijeron responsables estadounidenses.

El secretario de Estado estadounidense, Antony J. Blinken, dijo que EEUU y sus aliados siguen comprometidos con la seguridad energética europea, después que Alemania, Suecia y Dinamarca dijeran que varios ataques provocaron importantes fugas en dos gasoductos rusos. No está claro quién puede estar detrás de las fugas.

Las votaciones, organizadas de forma apresurada, se celebraron durante cinco días en las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, así como en Zaporiyia y Jersón, al sur de Ucrania, que en conjunto representan alrededor del 15% del territorio ucraniano.

Los resultados completos de las votaciones del martes en las cuatro provincias oscilaron entre el 87% y el 99,2% a favor de la adhesión a Rusia, según los dirigentes regionales designados por Rusia. El jefe de la Cámara Alta del Parlamento ruso dijo que la cámara podría considerar la anexión el 4 de octubre.

«Los resultados son claros. ¡Bienvenidos a casa, a Rusia!», dijo en un mensaje Dmitri Medvédev, expresidente ruso que ejerce como vicepresidente del Consejo de Seguridad del país y aliado del actual presidente, Vladimir Putin.

En los territorios ocupados, dirigentes instalados por Rusia llevaron urnas de casa en casa, en lo que Ucrania y Occidente dijeron que es un ejercicio ilegítimo y coercitivo para crear un pretexto legal para que Rusia se anexione las cuatro regiones.

«Esta farsa en los territorios ocupados no puede ni siquiera llamarse imitación de un referéndum», dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un discurso por vídeo a última hora del martes.

Estados Unidos presentará una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU en la que se pide a los Estados miembros que no reconozcan ningún cambio en Ucrania y se obligue a Rusia a retirar sus tropas, dijo la enviada estadounidense, Linda Thomas-Greenfield.

«El falso referéndum de Rusia, si se acepta, abrirá una caja de Pandora que no podemos cerrar», dijo en una reunión del Consejo.

Rusia tiene la capacidad de vetar una resolución en el Consejo de Seguridad, pero Thomas-Greenfield dijo que eso forzaría a Estados Unidos a llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU.

«Cualquier referéndum que se celebre en estas condiciones, a golpe de pistola, nunca podrá acercarse ni remotamente a ser libre o justo», dijo el embajador adjunto de Reino Unido ante la ONU, James Kariuki.

El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, dijo que los referendos se celebraron de forma transparente y conforme a las normas electorales.

«Este proceso va a continuar si Kiev no reconoce sus errores y sus equivocaciones estratégicas y no empieza a guiarse por los intereses de su propio pueblo y a no cumplir ciegamente la voluntad de quienes se la juegan», dijo.

Si Rusia se anexiona las cuatro regiones ucranianas, Putin podría presentar cualquier intento ucraniano de recuperarlas como un ataque a la propia Rusia. Además, dijo la semana pasada estar dispuesto a utilizar armas nucleares para defender la «integridad territorial» de Rusia.

Pero Mijailo Podolyak, asesor de Zelenski, dijo a Reuters que Kiev no se dejará influir por las amenazas nucleares, ni por las votaciones sobre la anexión, y que seguirá adelante con sus planes de recuperar todo el territorio ocupado por las fuerzas rusas invasoras.

Dijo que los ciudadanos ucranianos que ayuden a organizar los referendos se enfrentarán a cargos de traición y a un mínimo de cinco años de cárcel. Los ucranianos que sean obligados a votar no serán castigados.

El nuevo paquete de armas de Estados Unidos incluirá sistemas de lanzamiento de HIMARS, municiones de acompañamiento, varios tipos de sistemas de contra-drones y sistemas de radar, junto con repuestos, formación y apoyo técnico, dijo una fuente con conocimiento del plan.

No obstante, Rusia volvió a advertir a Estados Unidos de que no debe armar a Ucrania. «Al instigar a Kiev a seguir utilizando el equipo militar recibido de Occidente, Washington no se da cuenta de lo arriesgado de sus acciones. Nuestros pasos para defender la patria serán firmes y decisivos», dijo el enviado de Rusia a Estados Unidos, Anatoly Antonov, en el canal de la aplicación de mensajería Telegram de la embajada.

Los diplomáticos dicen que el ruido de sables nucleares es un intento de Rusia de asustar a Occidente para que reduzca su apoyo a Ucrania.

Ninguna de las cuatro regiones en las que se celebraron referendos está totalmente bajo el control de Rusia, y las fuerzas ucranianas han informado de más avances desde que derrotaron este mes a las tropas rusas en una quinta provincia, Járkov.

Zelenski dijo que la región de Donetsk, en el este de Ucrania, sigue siendo la principal prioridad estratégica de su país y de Rusia, mientras combates «especialmente graves» están afectando a varias ciudades.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas afirmó a última hora del martes que las fuerzas rusas habían bombardeado siete ciudades de la región de Donetsk.

El ejército dijo que 20 ciudades de la región de Zaporiyia, en el centro-sur de Ucrania, y 35 ciudades y pueblos de la región de Jersón, en el sur, también fueron atacados.

Leonid Pasechnik, líder separatista de Luhansk, publicó en Telegram que tres trabajadores municipales del gas murieron y uno resultó herido por los bombardeos ucranianos en Brianka.

«Los misiles suministrados por los países de la OTAN están matando a niños desarmados, mujeres, ancianos y trabajadores de los servicios municipales»expresó.