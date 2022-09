Finalizó el operativo Liraa en Posadas que tuvo como fin combatir al Aedes aegypti

El director de Vigilancia y Control de Vectores de Posadas, Fabricio Tejerina, indicó que este miércoles finalizó la XXXVI edición del Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes Aegyptis (LIRAa). Aseguró que participaron aproximadamente 6.500 hogares para el muestreo.

Tejerina sostuvo que finalizó la segunda etapa en el campo, y que ahora iniciaría la tercera que conlleva el análisis de las larvas para detectar las diversas especies de mosquitos y confirmar si entre ellas está el Aedes Aegyptis.

En este contexto, manifestó que Posadas tiene alrededor de 120 mil predios, y el operativo abarcó 14.000 casas, “pero entre estas también se encuentran las que golpeamos y no nos atendieron, o aquellos vecinos que no nos recibieron. Recorrimos distintos barrios y diversas manzanas de estos; no todas por una cuestión estadística, por lo que el operativo abarcó en sí poco más de 6.400 viviendas”. También, indicó que a partir de ello, se buscará proyectar los índices de los resultados de los lugares visitados.

Tejerina explicó que las estadísticas son menores al finalizar el invierno y comenzar la primavera, sin embargo, se encontró registro de infestación, pero menores a los del año anterior. De todas maneras, anticipó que los datos concretos estarán dentro de 12 días.

“Hasta el momento se pudo ver que hay un promedio entre 5 y 7 por ciento de casas que tenían criadero de mosquitos, es decir, cada 100 viviendas de 5 a 7 tenían larvas del Aedes Aegyptis“, dijo. Explicó que son números esperables para esta altura del año, y que trabajarán arduamente para que los mismos no aumenten para la temporada verano, donde las temperaturas son más propicias para la vida del insecto.

Por otro lado, manifestó que las piletas de plástico son más peligrosas, ya que a veces el agua queda estancada durante días y se vuelven criaderos, mientras que las pileta piscinas tienen un tratamiento en donde se evita que el insecto se crie. Por el contrario, dijo que estas últimas también son una amenaza en invierno porque no se utilizan.

En este mismo sentido, habló de la acumulación de agua en recipientes: “los que se dejan en la lluvia, o los problemas de suministro de agua en muchos barrios en los que deben hacer reservas, lo que luego se transforma en grandes criaderos”.

Negó que la lavandina tenga un efecto duradero en la implementación del agua a modo de evitar larvas, pero recomendó tapar dichos recipientes o cambiar el agua constantemente. “Si ven gusanitos, estas son larvas de mosquito, allí el agua se debe tirar y renovar el contenedor con limpieza profunda para llenarlo de vuelta”, mencionó.

Para finalizar, Tejerina sugirió limpiar los tanques de agua para evitar la contaminación y que atente algo insalubre con la salud de la familia, “puede pasar, pero son pocos casos, sucedió que nos llamen porque salían larvas de las canilla, pero en tanques sin tapa”.