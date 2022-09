«La mujer Rey»: poder femenino en el IMAX del Conocimiento

El IMAX del Conocimiento trae a su cartelera un filme que combina acción, historia y poder: «La mujer rey». Protagonizada por Viola Davis y dirigida por Gina Prince-Bythewood. Además, continúa para los fanáticos de la ciencia ficción el filme de James Cameron, Avatar, en su versión remasterizada.

«La mujer rey» es un filme de acción histórico protagonizado por Viola Davis, el cual ya se impuso en la taquilla de Estados Unidos en el fin de semana de su estreno al recaudar 19 millones de dólares, una cifra que supera las expectativas de los especialistas y de la propia producción. El filme narra la notable historia de las Agojie, una unidad guerrera exclusivamente femenina que defendió el reino africano de Dahomey a lo largo del siglo XIX, con aptitudes y una firmeza única en el mundo.

Basada en eventos reales, «La mujer Rey» gira alrededor del épico y emotivo viaje de la Generala Nanisca (Davis) mientras ésta entrena a la siguiente generación de reclutas para una batalla contra el enemigo que pretende su conquistar sus formas de vida. Por su parte, Viola Davis, su protagonista, se convirtió en la primera persona afroestadounidense en ganar la triple corona de la actuación en los premios Óscar, Tony y Emmy. Además, en el Universo extendido de DC interpreta a Amanda Waller, donde aparece en Escuadrón Suicida (2016) y The Suicide Squad (2021).

La vuelta de Avatar

La gran apuesta de James Cameron, que revolucionó el cine 3D hace poco más de una década, es un hecho. La película contará con varias mejoras en los efectos especiales, de cara a ir abriendo expectativas para el estreno de Avatar: The Way of Water. El filme llegó potenciado con las nuevas tecnologías que prometen una experiencia única en la que se ofrecerá Avatar con HDR dinámico y en 4K.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 29 al domingo 2 de octubre (2D y 3D +13)

Jueves 29

18.00 Avatar (3D Castellano)

21.00 La mujer Rey (2D Subtitulada)

Viernes 30

18.00 Avatar (3D Subtitulada)

21.00 La mujer Rey (2D Subtitulada)

Sábado 1

15.00 Avatar (3D Castellano)

18.00 La mujer Rey (2D Subtitulada)

21.00 Avatar (3D Subtitulada)

Domingo 2

17.00 Avatar (3D Castellano)

20.00 La mujer Rey (2D Subtitulada)

Tarifas

Entrada general $900. Jubilados y menores de 12 años $700. Tickets disponibles en la web imaxdelconocimiento.com o en la App del IMAX.