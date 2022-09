Terror por el presunto cómplice del asesino de Cerro Corá: “Él estuvo ahí, apareció con su caballo agitado y temblaba de los nervios”, relataron

A 21 días del sanguinario asesinato en Cerro Corá, el testimonio de los vecinos complica la coartada del cómplice del homicida. Una fotografía lo retrata montado a un caballo a metros de la escena del crimen.

Aún conmocionado por el cruento asesinato, los vecinos del pequeño Paraje Las Quemadas dialogaron con Misiones Online y calificaron a Darío Miño alias “Paraguay”, segundo detenido de caso, como una persona conflictiva y temida en la localidad.

Además, un familiar de este hombre, desapareció luego de, se cree, haberle volado la cabeza de un disparo a dos peones de la zona en 2012. Crimen que continúa impune y encajonado.

“Más vale que Darío fue cómplice de Quednau. Él estaba ahí montado en un caballo y después apareció con la yagua transpirada y agitada y él, estaba nervioso, temblaba de los nervios. La noche del homicidio no paró de caminar por las calles del Paraje”, expuso un hombre cuya identidad se reserva por miedo a represalias.

Tal como se adelantó oportunamente, el audio difundido por este medio, en el cual se refleja una clara amenaza a Lorenzo Da Rosa, fue enviado por Darío Miño. “Si no me devuelve lo que me debe, voy a pedir la cabeza de él”, había alertado tiempo atrás.

Minutos antes del homicidio del pasado 7 de septiembre, una camioneta Toyota Hilux que transitaba por inmediaciones a la escena del crimen, alertó a los vecinos que “dos hombres y una mujer se están peleando, llamen a la policía”.

Ese mismo hombre logró tomar una fotografía que lo coloca al cómplice de Quednau custodiando la escena, montado en un caballo.

Esto es coincidente con el testimonio del hijo menor de Teresa Venecio, quien ante el Juez de Instrucción, aseguró que un hombre a caballo fue partícipe del asesinato. “Miro para abajo y le veo al hijo de Teresa corriendo y me dijo que a Quednau le estaba picando a Lorenzo. Después apareció la mujer con un corte de lado a lado de la cara. Enseguida vino Darío a caballo y dijo que eso era consecuencia de las denuncias. Estaba temblando”, alertaron.

Antecedentes por violencia extrema

Desde un principio, Teresa del Carmen Venecio apuntó las sospechas hacia Miño, a quien lo vinculó con el narcomenudeo. Con la recolección de los testimonios de los vecinos, no quedan dudas que el segundo detenido por el crimen es peligroso en la zona.

“Frente a la casa de Carlitos le metió 6 tiros a su perro porque supuestamente le había atacado a un cordero. En profundidad a un muchacho le reventó toda la cara a trompadas. En Candelaria, a Neco le quiso degollar una tarde, le metió un cuchillo en la garganta. A su exmujer, en las Quemadas, ella le denunció por violencia de género, le quiso degollar también. Hizo desastre”, fueron algunas de las acusaciones vertidas sobre Darío Miño.

Manifestaron que “si no accedías a los pedidos de él, era todo un drama, un caos total”.

Familia conflictiva

En 2012, un sangriento asesinato atemorizó a toda la zona de Cerro Corá, dos hombres fueron asesinados de un tiro en la cabeza, el homicida se dio a la fuga y continúa desaparecido. Este acusado, es tío de Miño. “Hace un tiempo atrás, le hicieron volar la cabeza a tiros a dos tipos. El delincuente que es el tío de Darío, desapareció”.

Las víctimas de este caso fueron identificadas como Celestino Valerio Almeida y Juan de Lima. Ambos fueron asesinados el 22 de diciembre de 2012 en el Paraje Las Quemadas en Colonia Tacuaruzú de Cerro Corá.

A Osvaldo de Almeida alias “Cuchara” o “Polaco”, se lo tragó la tierra luego de este sangriento crimen. “Él vivía acá con nosotros, cuando murió Celestino él desapareció y jamás tuvimos noticias de él”, comentó brevemente el hermano de la víctima.

