Secuestraron un rifle de aire comprimido modificado para calibre 22 que podría ser el que usaron para matar a un joven en Campo Viera

El arma fue hallaba debajo de un árbol a la altura del kilómetro 898 de la ruta en mención y se investiga se está relacionada con el crimen de Ledesma. En el sitio, la Policía Científica llevó a cabo las pericias correspondientes y se continúa trabajando a los fines de esclarecer totalmente el hecho.

A través de las minuciosas investigaciones que llevan a cabo los efectivos de la Unidad Regional II, para el esclarecimiento del homicidio del joven de 21 años, asesinado el sábado pasado en el barrio Oeste; esta tarde en el marco de un amplio operativo de rastrillaje efectuado a la vera de la Ruta Nacional 14, hallaron un rifle de aire comprimido modificado para calibre 22.

Por su parte, el Magistrado que entiende la causa, ordenó el secuestro del rifle y que se prosigan con las investigaciones.

Homicidio en Campo Viera: el hecho

La víctima se encontraba con amigos compartiendo del «tercer tiempo» luego de un partido de fútbol. Testigos aseguran que cuatro personas descendieron de un auto y le dispararon a quemarropa al joven, quien recibió un disparo mortal en el estómago.

“No pasar. Barrio Oeste peligroso”, refleja una pared de color verde pintada con aerosol blanco en el ingreso al barrio donde la víctima de tan sólo 20 años residía con sus padres y hermanos.

“Nuestro más sentido pésame a la familia Ledesma, una gran pérdida para nuestra comunidad viereña. Un joven de bajo perfil de barrio: compañero con los suyos, leal a los suyos y sobre todo con mucha empatía. Que en paz descanse Antonio Ledesma (nuestro querido Toño). Vuela alto”, sintetiza uno de los recordatorios a la víctima plasmada en redes sociales.

Antonio “Toño” Ledesma, había cumplido 20 años en el mes de marzo pasado, trabajaba en un secadero y tenía toda una vida por delante, pero la muerte se cruzó en su camino: recibió un disparo mortal en el abdomen.

El escenario del crimen fue el frente de un comercio ubicado en el corazón del barrio Oeste de Campo Viera, a plena luz del día y ante la presencia de varios amigos de la víctima, con quienes se encontraba compartiendo bebidas luego de concluido un partido de fútbol.

Eran aproximadamente las 18:30 horas del pasado sábado, la noche se estaba asomando cuando un automóvil Chevrolet Vectra negro se estacionó frente al lugar donde Ledesma estaba compartiendo con los suyos.

Según le aportaron los testigos de la secuencia mortal a la Policía de Misiones, los responsables del asesinato serían familia entre sí y vecinos del barrio, identificados como Brígido M. (50), sus hijos Leandro y Mauricio, y José Luis B. (25), yerno del primero.

Fueron Leandro y Mauricio quienes descendieron del vehículo y abrieron fuego hacia el grupo que integraba Antonio Ledesma en lo que pudo haber sido una verdadera masacre. El joven de 20 años fue trasladado al hospital local, pero debido a la gravedad de la lesión fue derivado hasta el Samic de Oberá, donde más tarde se conoció su deceso.

“Mis pésames a la familia Ledesma, no hay palabras para tanto dolor. Toñi no te merecías morir así, porque tanta crueldad en las personas. La familia destrozada, una novia sin consuelo, no piensan antes de actuar mal, no piensan que hay una familia por atrás. Por más malo que seamos nadie debe quitar la vida a nadie, eso solo lo hace Dios. Sólo pido justicia y que todo se esclarezca. Pido a Dios fortaleza a la familia y que pueda consolar sus corazones y la de mi hija. No es nada fácil manejar esto pero le pido a Dios que me fortalezca”, escribió la madre de la novia de Antonio Ledesma.