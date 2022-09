Dos amigas de 13 años acuchillaron a otra de 12 en Santa Cruz

Una joven de 12 años fue apuñalada repetidas veces por dos amigas de 13 el sábado, durante los festejos por el Día de la Primavera en la localidad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz.

Por circunstancias que aún se intentan esclarecer, las adolescentes atacaron a la chica con un arma blanca y le provocaron cortes en la cabeza y cuatro puñaladas en el cuello. Se encuentra internada con asistencia respiratoria mecánica en el Hospital Zonal Pedro Tardivo. La familia comentó que llegó “sin vida al Hospital” y que “allí la reanimaron”.

El violento hecho sucedió el sábado por la noche en los alrededores de la Escuela Provincial Nº 69, ubicada sobre Av. Lisandro De La Torre, en Caleta Olivia. Allí, las adolescentes habrían comenzado a discutir y una de ellas sacó un cuchillo con el que atacó a su compañera de colegio, identificada como Luisana. Los gritos y los golpes llamaron la atención de otros compañeros que rodearon a las jóvenes.

En ese momento, y ante el tumulto de gente, la Policía se acercó para despejar a los alumnos. Sin embargo, observaron que en el medio del círculo había una chica que sostenía un cuchillo y amenazaba a otra que yacía en el suelo con sangre a su alrededor. Al percatarse de la presencia de los agentes, la agresora soltó el arma blanca, que fue recogida velozmente por una amiga que se la escondió en el bolsillo.

Uno de los efectivos detuvo a la atacante, mientras que una suboficial intentó contener a la chica que se había llevado el cuchillo. Al verse acorralada, hirió a la mujer policía e intentó escapar, pero fue reducida por los demás presentes.

La víctima fue trasladada de urgencias al Hospital Zonal Pedro Tardivo, donde permanece con asistencia respiratoria mecánica producto de las heridas en su cuello y cabeza. Las atacantes fueron llevadas con sus padres y deberán presentarse a la Justicia para esclarecer lo sucedido.

El domingo, familiares, compañeros y amigos de Luisana se juntaron en la plaza 20 de Noviembre de la ciudad de Caleta Olivia para exigir justicia. Elsa, la abuela de Luisana, contó a FM Vanguardia que su nieta está en muy mal estado: “Mi nieta sigue en estado crítico. Quiero pedir un poco de empatía con la familia para que bajen todos los videos, tanto de los medios caletenses y de mucha gente que, inconscientemente, no sé si les gusta el sufrimiento de una familia. Ojalá que a ellos nunca les pase lo que nosotros estamos sufriendo en este momento”.

Tal vez te puede interesar leer: Ataque a Cristina Kirchner: la Justicia define si investiga a Revolución Federal en la causa por el atentado

Indicó que sufrió dos paros cardíacos: “Mi nieta tuvo dos paros cardíacos. Ella llegó sin vida al hospital. En el hospital la reanimaron y ahora ella está en estado crítico, tenemos que esperar 72 horas y no sabemos si queda con una muerte cerebral, es lo que nos están diciendo”.

“Hoy no estamos haciendo un festival, estamos pidiendo por una nena de 12 años agredida por otras que no sé la educación que tiene pero me gustaría tener a ese padre que dijo que a mi nieta le hizo un rasguño. Qué hubiera pasado si ese ‘rasguñito’ le hubiera sido para su hija. Cómo estaría en la situación nuestra”, sentenció.

El asesinato en Bernardo de Irigoyen tendría relación con el contrabando de Herbicidas: la víctima había sido amenazada de muerte https://t.co/fPUDE7WpxH — misionesonline.net (@misionesonline) September 27, 2022

Por su parte, el intendente de la localidad de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, llamó a la “reflexión” por el episodio que conmocionó a la ciudad. “Ante los lamentables hechos que se registraron durante la noche del sábado en inmediaciones de la Fiesta de los y las Estudiantes, como Intendente de Caleta Olivia, me siento en la necesidad de hacer un fuerte llamado a la reflexión”, dijo en un comunicado.

Y aseguró que en la zona se revisaba a las personas y que había un cordón de seguridad con efectivos de la Policía y vallas. “Lamentablemente un hecho completamente inimaginable empañó lo que pensamos que debía ser una fiesta para la juventud caletense. Y acá es donde quisiera hacer un llamado a pensar entre todos y todas quienes somos adultos y tenemos la responsabilidad de educar, cómo es que adolescentes de 12, 13 años pueden verse envueltos en este tipo de delitos”, expresó.

amigas de 13 años acuchillaron a otra de 12

Fuente: La Nación