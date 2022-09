La localidad de Eldorado tendrá dos semanas cargadas de acción tenística con dos torneos W15 de tenis femenino. El club Lawn Tennis será el encargado de albergar ambos campeonatos, los cuales forman parte del calendario oficial de la FIT y contarán con la presencia de más de 150 tenistas de todo el mundo.

Misiones continúa siendo el lugar elegido como gran sede de las grandes citas deportivas. En esta ocasión, Eldorado será el encargado de albergar dos certámenes de carácter internacional. Hablamos de los torneos W15 de tenis femenino, organizados por la fundación “Tenis por Ellas”, los cuales tendrán la participación de más de 150 tenistas de todo el mundo.

En este sentido, Mariana Diaz Oliva, ex tenista profesional, entrenadora y fundadora de “Tenis por Ellas”, dialogó con Misiones Online acerca del evento que se extenderá durante 15 días en el club Lawn Tennis de la mencionada localidad.

“Llegamos a Eldorado el miércoles y la verdad que las instalaciones del Club Lawn Tennis están perfectas. Desde las canchas hasta la sala de jugadores y restaurante para jugadores, que se construyó especialmente para estos torneos, por lo que el lugar está más que preparado para recibir a toda la gente”, aseguró.

La organizadora comentó que vendrán a la provincia chicas de Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y muchos más.

“Estamos hablando de que va a haber chicas de más de 10 países y, por suerte y lo que más queremos, muchas argentinas que van a participar del torneo”, manifestó.

La fundadora de “Tenis por Ellas” y organizadora del evento, explicó que estos torneos salieron casi por casualidad, cerca de fin de año en 2021.

“A mi me invitó la familia Larreteguy a pasar fin de año en Eldorado, y me llevaron a conocer el club. Ahí me di cuenta que el lugar era ideal para hacer este tipo de torneos internacionales porque el lugar parece un paraíso, en una ubicación excelente y unas condiciones para jugar al tenis que dan mucha tranquilidad”, afirmó la ex tenista.

“Eso fue lo que me impulsó a hacerla ahí., aunque la idea ya la tenía previamente”.

Así mismo, destacó que estos torneos que son el primer escalón del profesionalismo, una oportunidad ideal para las chicas de 14 años en adelante, que intentan sacar sus primeros puntos WTA y salir del país.

“El torneo es parte del calendario de la Federación Internacional de Tenis, por lo que cada jugadora se anota en la página de la entidad y puede participar. Para ello, deben tener una matrícula, que es el habilitante para participar en cualquier torneo, en cualquier parte del mundo”, explicó.

En cuanto a las competidoras, Diaz Oliva comentó que, además de las grandes representantes internacionales que llegarán a disputar el torneo, habrá mucha presencia argentina de alto nivel.

Es el caso de Solana Sierra, última finalista del Roland Garros femenino en las categorías juveniles y uno de los mayores exponentes.

“Solana va a ser la segunda cabeza de serie en el torneo. Es una jugadora que ya tuvo participación en la Selección Mayor, con un excelente resultado, y ya tiene presencia en el ranking WTA, cerca del puesto 500”, describió.

“Para ella, es un torneo puntuable, pero tiene la chance de jugar campeonatos más grandes. La idea y finalidad de estos torneos es que las más chicas saquen sus primeros puntos y que, como en Mujeres hay que tener 3 torneos puntuables para entrar en el ranking, se necesita más competencia de este tipo”, destacó.

De igual manera, la organizadora explicó que la Asociación Argentina de Tenis estaba haciendo varios torneos de este tipo para que las chicas puntúen, pero con mucha presencia extranjera, lo que dificultaba el camino para las jóvenes argentinas.

«Queremos incentivar a las chicas misioneras para que haya más jugadoras. Comparativamente, hay muy pocas con respecto a otras provincias, pero creo que haciendo un trabajo de base y mostrándoles lo que es el tenis, podemos hacer que muchas chicas se contagien y quieran jugar».

La clasificación del torneo comenzará este domingo, y se espera que haya entre 25 y 30 partidos. La entrada será libre y gratuita.

“A medida que avanza el torneo, habrá menos partidos. De igual manera, comenzarán los juegos de dobles, por lo que habrá mucha actividad. Las semifinales y final serán el próximo domingo, que también coincidirá con las clasificaciones del otro torneo”, completó.