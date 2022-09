Análisis semanal: Misiones genera el trabajo del presente y también el del futuro

Mientras las dos grandes alianzas de la política nacional siguen enfrascadas en una agenda lejana a los problemas que más preocupan a la gente, Misiones se consolida como una de las economías de mayor crecimiento, lo que llevó a Posadas a tener la segunda mayor tasa de empleo del país, un logro impensado para un provincia históricamente alejada de la mano de la inversión nacional.

En una de sus citas más lúcidas, Perón supo resumir la tarea de gobierno en una sola línea de fácil comprensión: “gobernar es crear trabajo”. Podrá parecer una verdad de Perogrullo por la cantidad de veces que esas palabras fueron repetidas por gobernantes y aspirantes a serlo, pero en realidad conforman una definición política de fondo que es más relevante hoy que cuando fue expresada por primera vez.

Porque con las nuevas tecnologías y formas de acumulación y concentración de capital, dar trabajo es cada vez menos necesario para generar riqueza. La cantidad de horas/hombre que demandan las empresas para generar una misma cantidad de ingresos se reduce todos los años en todo el mundo.

La tendencia comenzó con la revolución industrial y desde entonces no hace más que acelerarse, lo que llevó a analistas de distintos países a advertir por un declive global de la fuerza de trabajo.

Una de las obras de referencia para esa temática es el ensayo titulado “El fin del trabajo” en el que el economista estadounidense Jeremy Rifkin advertía hace casi 30 años que el mundo se encaminaba a una etapa en la que porciones cada vez mayores de la población mundial quedarán desplazadas del mundo laboral, no por falta de voluntad (no por “planeros” diríamos en Argentina) sino porque su fuerza de trabajo ya no resultará necesaria.

Es en ese contexto es que aquello de “gobernar es generar trabajo” se convierte en una definición mucho más relevante. Porque la relación directa que hasta hace algunas décadas se podía establecer entre cada punto de crecimiento de la economía y la demanda de empleo hoy es mucho más difusa.

Lograr que el PBI de un territorio crezca ya no garantiza que allí la gente tendrá más oportunidades laborales, sino que para que ello se cumpla el crecimiento tiene que estar orientado hacia la generación de empleo.

Entonces eso de gobernar para generar trabajo se convierte en un arte bastante más complejo pero más necesario que nunca, porque el empleo es la variable más relevante cuando se entiende a la economía como una herramienta para mejorarle la vida a la gente y no como un mero ejercicio de acumulación.

La estadística muestra que Misiones está logrando cumplir con ese desafío.

Según la última entrega de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Posadas es la segunda ciudad del país (entre las 31 que releva el mencionado organismo) con mayor tasa de empleo y de actividad.

Es decir que la capital misionera es la segunda ciudad con mayor proporción de personas ocupadas en relación al total de su población.

El dato llama particularmente la atención cuando se toman en cuenta los antecedentes históricos que ponen a Misiones en condiciones de desventaja con prácticamente todo el resto de Argentina.

A ningún gobierno nacional le interesó demasiado el desarrollo de las provincias del NEA y menos todavía el de Misiones. La infraestructura del país se construyó en forma radial, desde el centro hacia la periferia y nunca hubo mucho interés en extenderla hasta el extremo nororiental.

Entonces la provincia se quedó sin acceso al gasoducto y sin conexión al resto del país por autovía, debe pagar el precio más alto del país por el combustible y está obligada a compensar con recursos propios la falta de inversión nacional en materia de infraestructura energética.

Esos condicionantes llevaron a que Misiones, al igual que el resto de las jurisdicciones del NEA, ocuparan históricamente los últimos lugares del país en todos los indicadores sociales y económicos.

Eso comenzó a revertirse desde 2003 con un gobierno provincial que supo impulsar un modelo de crecimiento económico con desarrollo social que, aún con los altibajos de la economía argentina de los últimos 20 años, logró resultados tan llamativos como el de poner a Posadas como la segunda capital provincial con mayor empleo del país.

La comparación con el resto de la región muestra diferencias abismales: con una menor incidencia del empleo público que todas las demás, la tasa de empleo de Misiones supera por 7 puntos porcentuales a la de Corrientes, por 8 a la de Resistencia y por 12 a la de Formosa.

Hoy Misiones consigue incrementar su demanda de empleo apostando al desarrollo de sectores que son intensivos en la demanda de mano de obra, como el turismo, el comercio y las agroindustrias de pequeña y mediana escala.

Pero eso no será suficiente en un futuro cada vez más cercano.

Volviendo a la obra de Rifkin, el economista advertía que la gran mayoría de los empleos que conocemos van a desaparecer y que el trabajo dejará de ser un denominador común de grandes masas para convertirse en un privilegio de una elite con un alto grado de formación.

Para que los misioneros formen parte de esa elite, el Gobierno provincial viene trabajando con mucho énfasis en la formación de recursos humanos y el desarrollo de proyectos en el área de las economías del conocimiento.

La Escuela de Robótica, la Secundaria de la Innovación, carreras terciarias y universitarias orientadas a la tecnología, el Silicon Misiones, el Parque Industrial y de la Innovación, el Polo TIC y empresas con participación estatal como Fan IOT, forman parte del combo diseñado para poner a Misiones a la altura de los desafíos que impondrá el futuro cercano al mercado laboral mundial.

Sobre ruedas

En ese camino, Misiones se anotó un logro significativo esta semana con la presentación en sociedad del CR2, el prototipo con el que la empresa Hamelbot, la unidad de Fan IOT orientada a la movilidad sustentable, pretende desembarcar en el creciente y competitivo mercado de los microautos eléctricos.

Se trata de un desarrollo íntegramente misionero, llevado a cabo por jóvenes. Durante la presentación el gobernador Oscar Herrera Ahuad dijo que “más allá de la fabricación, de la puesta en el mercado, me quedo con el concepto de un auto fabricado en Misiones, por manos misioneras y las oportunidades que abre este primer vehículo, pensando a futuro, en una movilidad sustentable”.

Ese segmento del mercado hoy es liderado por el Tito, que desde su lanzamiento superó todas las proyecciones de ventas. El objetivo de Hamelbot es llegar con un modelo de menor costo y similares prestaciones, si lo logra tendrá un éxito de ventas asegurado y pondrá a Misiones a la vanguardia en una de las industrias de mayor crecimiento del mundo.

A Estados Unidos con agenda propia

Una delegación misionera encabezada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad participará, junto a los demás mandatarios del Norte Grande, de una misión a Estados Unidos que contempla cuatros días en Washington y uno en Nueva York.

La agenda de la gira, que fue elaborada en conjunto con el Embajador argentino Jorge Argüello y su equipo de trabajo en la Embajada argentina en Washington, prevé reuniones con el BM, el BID y otros organismos multilaterales.

Antes de abordar el avión, Herrera Ahuad explicó que viaja con la prioridad de “hacer convenios con las entidades crediticias internacionales en forma directa, con la garantía soberana. Son créditos muy blandos que están destinados exclusivamente a la producción de energía”, explicó.

Aseguró que los gobernadores insistieron a Sergio Massa para que en el presupuesto de 2023 se eleve el piso de subsidios a partir de un consumo de 750 Kw, mientras para el resto del país, que no padece tanto el calor, se mantenga en 550 Kw. “Seguiremos insistiendo y seguramente en esta gira que compartiremos con funcionarios nacionales vamos a seguir insistiendo para que nos den este número que no es caprichoso sino donde está el punto de corte más importante de las familias misioneras”.

Pero la delegación misionera, que también integran los diputados Sonia Rojas Decut y Lucas Romero Spinelli, llegará al país del norte con agenda propia en búsqueda de inversiones y convenios para fortalecer el esquema del Silicon Misiones y para avanzar en proyectos vinculados a bonos verdes y mitigación del cambio climático.

Romero Spinelli, uno de los principales referentes del impulso de Misiones a las economías del conocimiento, tiene agendadas reuniones con representantes de las empresas Amazon y Space X, dos de las más grandes del mundo en materia de tecnología.

Mujeres en Clave Política

Sorprendió a propios y extraños la masiva convocatoria que logró el encuentro Mujeres en Cave Política que se realizó ayer viernes en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento, en Posadas, al que asistieron más de un millar de mujeres renovadoras que hacen política en distintos puntos de la provincia, desde los cargos más encumbrados de la administración pública hasta entusiastas militantes sin otro interés que el de prestar un servicio a sus comunidades.

El encuentro Mujeres en Clave Política se realizó en conmemoración por los 75 años de la aprobación de la ley de voto femenino; con la intención de reflexionar acerca del proceso político y de la participación de las mujeres en todos los ámbitos.

La consigna fue participar en forma horizontal, involucrarse y sumar para cambiar la realidad valiéndose de los resortes de la gestión de gobierno provincial. Para las organizadoras, se trató de un día histórico, lleno de alegría, buenas energías y espíritu colaborativo.

Más allá de lo dicho durante el encuentro, lo amplio de la convocatoria dejó en claro que las mujeres renovadoras supieron aprovechar el espacio que le abrió la conducción del partido desde el mismo momento de su conformación, de hecho Misiones ya tenía ley de cupo y mayor espacio para las mujeres antes de que lo dispusiera la Nación por ley, y hoy conforman una fuerza transformadora de la que carecen las demás expresiones políticas con presencia en la provincia.

De los cuatro paneles que se presentaron en la jornada, el que tuvo mayor adhesión fue “TICs y Economía del Conocimiento” con una diferencia de cien a uno en cantidad de inscriptas, lo que confirma el apoyo social al rumbo adoptado por Misiones, la provincia que más apoyo brinda a este ámbito con políticas de Estado, créditos y capacitaciones.

Finalmente, la presencia de más de mil mujeres de los 77 municipios misioneros representa un apoyo notorio y explícito a la conducción de Carlos Rovira y a la gestión de Oscar Herrera Ahuad.

Las cosas que importan (y las que no)

La inflación de septiembre amenaza con superar a la de octubre, el dólar volvió a aumentar en todas sus cotizaciones, la industria advierte por una posible caída de actividad si no consigue divisas para importar, el país se está quedando sin neumáticos por un conflicto sindical, el mundo enciende alarmas por una posible recesión a escala global resultante de la suba de tasas dispuesta por los bancos centrales de los países con mayor peso en la economía global y Rusia amenaza con usar armas nucleares en Ucrania.

Mientras todo eso ocurre en el país y en el mundo, las dos mayores alianzas partidarias de la política nacional están enfrascadas en cuestiones como la ampliación de la Corte Suprema, la Causa Vialidad y la posible eliminación de las PASO el año próximo. Prima la mezquindad, el cálculo electoral y la voluntad de resolver los asuntos personales de los principales dirigentes.

Las preocupaciones de la gente van un carril bien diferente: según un relevamiento de la consultora LCG, los precios de alimentos y bebidas aumentaron 7,3% en las tres semanas que transcurrieron de septiembre, mientras que las consultora EcoGo y Ecolatina estimaron que la inflación general del mes en curso estaría en torno al 6,3%.

Los industriales tampoco comparten agenda con el FdT y JxC, más bien están enfocados en conseguir los dólares que necesitan para importan insumos. En una reciente reunión con funcionarios del ministerio de Economía hicieron saber que de eso dependerá que en las próximas semanas no cierren líneas de producción y luego fábricas enteras.

Es que el dólar soja resultó un paliativo efectivo para recomponer reservas, pero no deja de ser una solución pasajera a la que le queda una sola semana de vida.

Con justicia, el súper ministro de economía a cargo de la administración del Gobierno nacional, Sergio Massa, se anotó una cucarda. Su Programa de Incremento Exportador que se planteaba el objetivo de obtener 5.000 millones de dólares en exportaciones durante septiembre, consiguió 6.000 millones en los primeros 23 días del mes. “La mayor liquidación de divisas de los últimos 10 años”, recalcó el ministro inflando el pecho.

Pero el programa se termina en una semana, al campo ya no le queda mucho stock por liquidar y a la Argentina le siguen faltando dólares y sobrando pesos.

Las reservas del BCRA se ubican en torno de los 35.000 millones de dólares, según estiman analistas, lo que equivale a un 6,3% del PBI, bastante lejos del parámetro de 20% que se considera una posición sólida en reservas. Para llegar a esa marca, faltan unos 75.000 millones, más del doble de las reservas actuales.

Por otra parte, pagar 200 pesos por el dólar soja incrementó el excedente de pesos, lo que repercutió en el dólar bolsa que aumentó 11 pesos en lo que va del mes. Para frenar la suba el Central dispuso que quienes hayan liquidado exportaciones aprovechando esa medida no puedan acceder al dólar financiero. Todo sugiere que esa disposición no había sido consultada con Economía, en menos de 24 horas hubo marcha atrás y el Central aclaró que la prohibición alcanzaba solamente a empresas y no a personas físicas.

Gestión a todo vapor

A diferencia de lo que se observa en el plano nacional, en Misiones el Gobierno lleva adelante una gestión que aporta soluciones concretas a los problemas reales de la gente y no pierde tiempo en rencillas partidarias. Oscar Herrera Ahuad encabezó una intensa semana de actividades entre las que se destaca la inauguración de las líneas de 13,2 Kv en Piñalito Norte, para beneficiar a 300 familias, dos escuelas y a toda la producción de la zona.

Se anunció también en la semana la obra para construir un parque fotovoltaico, que genere energía solar, en San Javier, con una inversión de mil millones de pesos.

Respecto a la posibilidad de suspender las PASO, desde la renovación lo consideraron un “debate estéril”. “Las PASO en Misiones, para gobernador, no existen porque el gobierno provincial no le transfiere a los ciudadanos la responsabilidad de elegir candidatos, lo hace dentro de su propio espacio y por los mecanismos de consenso, sin peleas ni debates inútiles”, remarcaron.

Leyes de vanguardia

La Legislatura de Misiones sancionó nuevas leyes que apuntan a fortalecer los servicios de salud, deporte y cultura. Las normas aprobadas en la sesión de la Cámara de Representantes están destinadas a mejorar la calidad de vida de personas sordas e hipoacúsicas y de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, y a crear un programa para la enseñanza de la maniobra de Heimlich.

Los legisladores también instituyeron el día provincial del deporte, declararon patrimonio histórico y cultural a un edificio de Posadas y crearon un museo sensorial. La Ley de Accesibilidad Universal para Personas Sordas e Hipoacúsicas tiene por propósito potenciar e integrar las políticas públicas destinadas a las personas sordas e hipoacúsicas para garantizar la accesibilidad universal, promover la igualdad de oportunidades y reconocer su lengua natural, de manera que fortalezca su identidad lingüística y su cultura.

En la norma se reconoce la Lengua de Señas Argentina (LSA) como lengua natural y oficial que forma parte de la identidad lingüística y cultural de la comunidad sorda en el territorio de la provincia.

Por otra parte la Legislatura creó el Programa de Atención para Pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de la neurona motora, por iniciativa del diputado Martín Cesino, con el objetivo de facilitar el acceso a tratamientos, terapias de control y alivio de los síntomas que apunten a mejorar la comodidad del paciente con ELA, preservar su capacidad funcional y maximizar su calidad de vida.

También, para proveer atención médica multidisciplinaria, terapéutica y de rehabilitación; garantizar el acceso a equipos médicos, dispositivos o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación; y brindar apoyo psicológico e información al paciente, la familia y los cuidadores para cada etapa de la enfermedad.

En la misma sesión se creó el Programa de Enseñanza de la Maniobra de Heimlich, que se refiere a la técnica de compresión abdominal como procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio cuando se encuentra bloqueado por algún objeto.

Museo sensorial: Al sancionar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Rovira, la Legislatura creó el Museo Sensorial de Misiones, como un espacio de transmisión de conocimientos y aprendizajes, con el que se busca generar en quien lo visite una experiencia sensorial significativa a través de la implementación de tecnologías innovadoras.

La experiencia sensorial se refiere a la vivencia que tiene el visitante mediante un recorrido interactivo, inclusivo y dinámico en el museo, que permite conectarse a través de los sentidos, de forma perceptiva y emocional.