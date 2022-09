Aseguran que para los próximos meses se registrarán porcentajes de lluvia por debajo de los valores normales

En los últimos años, el cambio del clima, la sequía y las altas temperaturas registradas causaron mucha preocupación en la sociedad. En este sentido, el agrometeorólogo José Olinuk, se refirió a las previsiones para el verano e indicó algunos métodos para cuidar el cultivo de los productores

Durante los últimos días, en la provincia de Misiones se registraron temperaturas relativamente frescas e inusuales para el mes de septiembre. Ante esta situación, Olinuk explicó que “hay que tener presentes que los meses de septiembre y de marzo son cuando entramos del semestre más frío al cálido y viceversa, y es cuando tenemos los cambios más bruscos en las temperaturas”. Por este motivo, afirmó que la variación de temperatura es muy grande durante esta época.

Por otro lado, expuso que en las previsiones se registra una escasez de lluvia muy por debajo de lo normal y se debe esperar a que las temperaturas suban considerablemente: “Las pocas lluvias significa poca nubosidad y mucha radiación solar; y esto es lo que lleva justamente a que las temperaturas aumenten”, profundizó.

Las sequías y las altas temperaturas se convirtieron en fenómenos recurrentes durante los últimos años desde 2019, aproximadamente, y llegando a tener temperaturas de 40° en octubre de 2021: “Se está poniendo muy difícil la situación y los productores son los que sienten en primer término y después toda la sociedad también. Hay situaciones en las que no se puede combatir”, aseguró.

Además, los incendios son otro de los puntos preocupantes relacionados a las altas temperaturas: “Los incendios dependen prácticamente del hombre, si todos nos cuidamos y no prendemos fuego en los lugares que no corresponde o en el momento que no corresponde, prácticamente no habría incendios, pero lamentablemente siempre hay descuido”, enfatizó.

En esta misma línea, el agrometeorólogo hizo hincapié en la importancia de cuidar el ambiente para evitar el inicio del incendio: “Apagar un incendio es muy difícil en la provincia, cuando se quema una zona boscosa el mismo ingreso, el acceso con un camión con agua y todos los medios, resulta muy difícil combatir”, remarcó.

Por otra parte, se refirió a los métodos para solventar la falta de agua para los productores de las chacras. En este sentido, señaló que las vertientes se tienen que cuidar muchísimo debido a que muchas veces, por desconocimiento, no se cuida lo suficiente la pequeña cuenca que pueda tener.

Además, algunas veces, las personas eliminan toda la vegetación que hay allí por descuido, por lo cual se deberá buscar la forma de tener pequeñas represas: “Si no se cuida el agua de lluvia va a ser muy difícil”, aseveró.

También, contó que debido a la escasez de lluvia, el clima se vuelve más árido, por lo cual “hay muchos cultivos que directamente a la intemperie están costando mucho hacer”. Asimismo, aludió a la importancia de cuidar el suelo con la aplicación de las técnicas para manejar los cultivos: “El tema del arado, de dejar un suelo desprotegido es muy grave”, subrayó.

Con relación a esta situación, apuntó que se debe buscar que el suelo no pierda la humedad, sin embargo, es fundamental conocer sobre la técnica propia de cada cultivo. “La gente va aprendiendo a la fuerza, uno tiene que estar preparado y trabajar en los suelos”, afirmó.

En este sentido, se refirió a los bañados de las chacras, los cuales son pequeñas represas de agua: “Hay que cuidar a los bañados, son tesoros. Realmente es un reservorio de agua muy importante y eso es algo que la naturaleza ya da en forma en espontánea, si el productor cuida eso, es mucho más económico que querer modificar y hacer represas”, sostuvo.

Para cerrar, reiteró que actualmente las lluvias están disminuyendo a comparación de marzo y abril: “Esperemos que no sea tan grave como otros años. En Misiones pasa que a pesar del fenómeno ‘La Niña’, pueden venir días con lluvias muy importantes y hay que poder aprovechar eso”, concluyó.