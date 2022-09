Reconocimiento a dos figuras esenciales de la música misionera

María Ofelia y Ramón Ayala tuvieron un merecido reconocimiento en el acto en el que se presentó la unidad de la Empresa Crucero del Norte que trasladará a músicos y bailarines que actuarán en el Festival Internacional del Chamamé de las Tres Fronteras,e ste sábado en Puerto Iguazú.

«Esto es un acto de reconocimiento a dos personalidades fundamentales de nuestra música. Uno se encuentra en la imagen de este colectivo que tengo detrás, la otra está aquí a mi lado» expresó el ministro de Joselo Schuap, parado junto a una sonriente María Ofelia Cemborain y delante del colectivo de la empresa Crucero del Norte ploteado con el rostro de Ramón Ayala.

La presentación de esta unidad vehicular se hizo a través de un sencillo acto en la plaza 9 de Julio, con la participación del gerente comercial gerente comercial de la empresa de transportes, Damián Schtainer, y la Subsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia, Rosane Colpo, y es sólo la primera de otras unidades de la empresa que llevarán por las rutas de todo el país a figuras emblemáticas de la cultura misionera.

«Esto fue ideado y gestado desde el cariño hacia Ramón y hacia nuestros artistas, ya que se trata del primer colectivo que lleva la imagen de un artista misionero, pero es el inicio de un ciclo de homenajes que llevará a que muchas unidades luzcan en las rutas, imágenes que nos representan: la próxima será María Ofelia» indicó el ministro Schuap. Previo a ello, explicó que, a partir de la articulación de la Secretaría de Estado de Cultura con la empresa, «se logró formalizar un convenio con el propio artista, en este caso con Ramón Ayala, por la utilización de su imagen, como corresponde».

A su vez, el gerente comercial de Crucero del Norte señaló que «para nosotros es un orgullo poder llevar la imagen de un símbolo como es Ramón Ayala, y nos da mucha alegría poder aportar nuestro granito de arena a la cultura misionera», finalizó en el acto que también contó con la presencia de representantes de los Músicos Populares Misioneros -MPM- y de la Asociación Misionera de Difusores del Folklore -AMIDIF-

María Ofelia será la estrella principal este sábado en Puerto Iguazú

Luego llegó el momento de dar la bienvenida oficial a la emblemática cantautora misionera María Ofelia, presente en la ciudad de Posadas después de algunos años de ausencia. La artista será la figura estelar del II Festival Internacional del Chamamé de las Tres Fronteras que se llevará a cabo este sábado en Puerto Iguazú.

«Siento una emoción inmensa por estar nuevamente en mi tierra. Recuerdo en mi época, hace bastante, venía a esta misma plaza con mis amigas, y dábamos la vuelta al perro, como le decíamos. Las chicas íbamos en una dirección, los varones en la dirección contraria» saludó María Ofelia.

«Nuestra cultura es tan rica, y necesitamos cuidarla, sostenerla y mantenerla. Nuestra música, el chamamé, el chotis, la polca rural…somos un pueblo rico culturalmente y tenemos que estar unidos, como misioneros, con los hermanos paraguayos y brasileños. Yo soy hija de paraguaya y madre correntino» señaló la cantante.

«Nací en la frontera, en San Antonio. La persona que me trajo al mundo es mi madrina, fue ella quien me puso el nombre. Por eso después de cantar en el festival, me voy a quedar unos días en Iguazú para estar con ella. Esta visita a Iguazú será muy especial para mí» anunció María Ofelia, quien además de brindar un show, será homenajeada en el marco del festival que arranca este sábado a partir de las 19 horas, y que contará además la presencia en vivo del Chango Spasiuk y Mario Bofill, entre otros artistas.

La acción comienza al mediodía, con la Peña en Radio Nacional

Festival de chamamé sin Peña es como un choripán sin chimichurri. De esta manera, desde el mediodía se podrá disfrutar, y de manera gratuita, de la Peña y Bailanta de las Tres Fronteras, que llenará de música y danza el coqueto parque de Radio Nacional Iguazú, en la Victoria Aguirre con la presencia de Los Mitá, las Lira Verá, Cecilia Luján Gómez, Guadalupe Noziglia, La Cambacita, Naty la Luz del Acordeón, y los locales Sergio Riquelme, Grupo Regional Cataratas y Grupo Santa María del Iguazú

Peña y Bailanta de las Tres Fronteras

Parque de Radio Nacional (12 hs.) / Av. Victoria Aguirre 809

Los Mitá

Lira Verá

Cecilia Luján Gómez

Guadalupe Noziglia, La Cambacita

Naty la Luz del Acordeón

Sergio Riquelme

Grupo Regional Cataratas

Grupo Santa María del Iguazú

Festival Internacional del Chamamé de las Tres Fronteras

Costanera de Puerto Iguazú / 19 Hs

María Ofelia

Chango Spasiuk

Chingoli y Mario Bofill

Las Guainas Misioneras, ensamble de acordeones

Fabián Meza

Damián Lemes

Gicela Mendez Ribeiro

Los C-Govias

Elenco Artístico Municipal de Ciudad del este (Paraguay)

Juventude Missioneira (Brasil)

Tomasito

Blas Martínez Riera Grupo