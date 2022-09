Poceada Misionera | La agencia de Garupá que vendió la jugada de los 81 millones de pesos abrió hace un mes: “No pude dormir de la emoción”

Sonia Sosa, quien atiende la subagencia Nº117 en Garupá, fue quien realizó la jugada al apostador que en la noche de ayer ganó más de 81 millones de pesos en la Poceada Misionera. Contó además que hace tan solo un mes abrió la subagencia.

Una apostador del municipio de Garupá se convirtió en millonario este sábado por la noche cuando acertó los 8 números en la Quiniela Nocturna y fue el único ganador de más de 80 millones de pesos.

La jugada se realizó en la tarde del sábado, cuando esta persona se acercó y decidió realizar su jugada en la modesta sub agencia Nº 117, donde atiende la agenciera Sonia Sosa.

Sonia dialogó con Misiones Online en la mañana de este domingo y expresó: «Es algo increíble y muchas veces uno no cree. El Hecho de que salga acá en Garupá y que sea un cliente de mi local me dejó contenta, no pude dormir de la emoción», contó.

La agenciera fue quien tipeo los ocho números al ganador de los $81.782.062 pesos. En este sentido se mostró contenta al saber que el ganador es alguien que reside en la localidad y el barrio. «Tenemos un nuevo millonario acá en Garupá y que sea yo la vendedora mucho mejor», agregó.

En la noche de ayer, regresó a su casa cerca de las 2 am y comentó que se enteró que el pozo tuvo un ganador a través del grupo de Whatsapp que tienen con otros agencieros de la zona.

«Cuando ví que era la maquina Nº422 la que vendió, ahí me agarró mucha emoción no lo podía creer. Estaba entre que comentaba y no comentaba al grupo. Hoy cuando me levante, comencé a mandar mensajes a todos. Hoy llegué y empecé a mirar el programa de anoche y tiró la agencia Nº 397 y con la maquina Nº422», relató Sonia.

Recordemos que las agencias del Iplyc se subdividen a su vez en subagencias como es el caso de la Nº 117 que funciona con una maquina quinielera de la Agencia central Nº397 de Garupá.

Respecto del ganador, Sonia agregó que mantuvo una charla previa a la jugada: «Hasta ahora todo indica que es un cliente que es de Garupá, una persona muy trabajadora, vino y me comentó que estaba cansado, que tenía que seguir trabajando a la noche y seguir trabajando todo el día. Si es esa persona es alguien que necesita, que tiene 2 trabajos, estoy feliz por mi cliente», sostuvo.

Asimismo, agregó que «todavía no me confirmó porque está guardando su identidad, pero le escribí porque ví un estado en Whatsapp, lo felicité toda la mañana», añadió.

Lo insólito de esto es que Sonia abrió la subagencia hace tan solo un mes: «Hace mas o menos un mes que estoy haciendo la habilitación para poner una subagencia y justamente el dueño me dio la maquina chiquita para trabajar hasta que me den la habilitación desde Iplyc», explicó.

Además añadió que «Es una maquina chica que yo no le tenia fe, y los clientes tampoco le tienen fe, no le das ni 5, ja. Me voy a casar con esa maquinita».

Sonia es una emprendedora y a principio de año decidió abrir su local comercial en la intersección de la Av. Las Américas y calle Colombia. «Empecé en enero cuando abrí el local, se pusieron muchas trabas, llegue a prácticamente cerrar pero lo pude abrir de vuelta. Hace un mes que empecé con lo de la agencia», cerró Sonia.