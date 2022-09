Éxito total: la Fiesta Reencuentro adelantó la estación del amor con fabulosas puestas en escena a puro ritmo y color

La quinta edición de la Fiesta Reencuentro Primavera se realizó anoche, 17 de septiembre con localidades agotadas en los distintos puntos de venta, además de la plataforma Compras Misiones.

Pasadas las 22 h el Complejo Umma abrió sus puertas al público que de a poco se acomodó para la Fiesta Reencuentro de Primavera, mientras en el lugar la previa de apertura del show por parte de su anfitrión, el dj Martín Cortés, estuvo a cargo de artistas y bailarines que interactuó con la gente y se sacó fotos durante toda la noche al mismo tiempo que una mesa de maquilladoras estuvo a cargo de realizar divertidas intervenciones a quienes quisieron agregarle más onda al look.

La ambientación del lugar se impuso con una elegante escenografía en el sector ultra vip, ubicado sobre la cabina del DJ con lámparas rústicas enormes flores de colores, y mucho verde. Por su parte la performance “Selva Misionera” que tuvo en escena a veinte bailarines y acróbatas que en esta oportunidad estuvo dirigido por Rubén Ojeda con un despliegue artístico fenomenal caracterizados como animales salvajes, y algunos seres míticos que sobrevolaban la pista con la técnica de acrobacia en tela y aros colgantes.

Con un boliche repleto de gente la fiesta fue un éxito. El Reencuentro estuvo presente durante toda la noche en el abrazo de amigos, la diversión, la complicidad, el sentido de pertenencia y, por supuesto: la música, con un varieté de géneros y un repertorio que apela a la memoria emotiva que con el correr de las horas se acrecentó entre los presentes.

Un público enardecido que no dejó de corear las canciones de reconocidos artistas referentes de los 90 como Cristian Castro, Luis Miguel, Fey, Illya Kuryaki and the Valderrama, Chayanne, Coolio, entre tantos otros tantos. Un público participativo que acompañó las consignas del animador ante cada pedido. Parecía un estadio, de a ratos una sala de teatro donde todos son actores parte de un mismo show

Esta quinta edición de la fiesta contó con la participación de Djs invitados: Diego Charras y Dani “la Bruja Verón” además de Martín Cortés, el creador de la Fiesta Reencuentro en el año 2019 y que tuvo tres realizaciones antes de ser interrumpida por el lapso de dos años hasta mayo de 2022.

