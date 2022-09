El audio amenazando a la víctima había sido enviado por el supuesto cómplice del asesino de Cerro Corá: tras el crimen lo vieron nervioso y con un caballo agitado

La investigación por el sangriento asesinato en el Paraje Las Quemadas avanzó considerablemente en las últimas horas con la detención del presunto cómplice de José Andrés Quednau. El audio difundido por este medio, fue clave para los pesquisas.

Las sospechas al parecer eran ciertas, los cuestionamientos e interrogantes fueron necesarios para avanzar con la investigación. La semana pasada, Misiones Online dio a conocer detalles exclusivos del crimen y difundió un audio que reflejaba una clara amenaza hacia la víctima fatal. El emisor está tras las rejas.

“Si no me devuelve lo que me debe, voy a pedir la cabeza de él”, había alertado tiempo atrás Darío M. , hoy detenido, a Lorenzo Da Rosa, en un audio enviado a través de la aplicación de mensajería más famosa del mundo.

Tras conocerse el testimonio de Teresa del Carmen Venecio (42), comenzaron a surgir dudas acerca de un posible coautor del cruento asesinato. Tal fue así que el hijo menor de 14 de años de la mujer declaró ante el Juez Ricardo Balor y apuntó hacia el vecino, que luego sería detenido.

Son varios los testimonios que lo colocan a Darío M. como posible cómplice de José Andrés Quednau. Venecio indirectamente lo acusó en la entrevista periodística, pero no reveló la identidad por miedo a represalias, ya que el hombre podría tener vinculación con el narcomenudeo.

Testimonios e inconsistencias

Según pudo reconstruir este medio, José Andrés Quednau y Darío M. eran fieles compañeros de changas y tragos. Ambos se conocieron a una temprana edad, cuando el primero de ellos se había mudado a la localidad de Cerro Corá, a los 11 años. Mientras que el otro hombre es oriundo de aquel lugar.

Darío fue el vecino que difundió los pormenores del asesinato, conocía como nadie la crueldad con la que mató Quednau. “Le sacó el corazón, lo cortó en pedacitos y se lo comió”, le había comentado el miércoles de la semana a un cronista de Misiones Online. Pero, ¿Cómo sabía los detalles?

El hombre mintió al asegurar que la víctima fatal y el asesino tenían una buena relación, pero era todo lo contrario, Da Rosa le tenía terror a Quednau, quién lo había amenazado de muerte cuando Lorenzo había comenzado una relación con su expareja.

Según el testimonio recolectado en inmediaciones a la escena del crimen, cuando la policía recababa datos y ataba cabos sueltos, se lo vio a Darío M. muy nervioso, tal fue así que el hombre asistió al funeral de Da Rosa, pero estuvo tan sólo unos minutos.

El hijo menor de 14 años de Teresa del Carmen Venecio, acompañaba a su madre y a su compañero aquella trágica siesta y logró huir de la muerte por la valentía de Da Rosa, quien se interpuso entre el asesino y su pareja.

El adolescente le confesó al Juez de Instrucción Seis, Ricardo Balor, que Quednau estaba acompañado por un hombre montado en un caballo, a quien no supo identificar. Pero los pueblerinos manifestaron que la yegua de Darío M. estaba agitada y transpirada poco después de conocerse el asesinato. ¿El cómplice podría haber huido hacia el monte?

Como se publicó oportunamente, en el lugar del crimen había cinco machetes: uno de Venecio que tenía dentro de una bolsa de tela, otro del hijo menor de la mujer que lo utilizaba para cortar leña en el monte y el tercero lo tenía Quednau ensangrentado entre sus manos.

Y lo trascendental para los pesquisas fue el audio enviado por el sospechoso a Da Rosa tiempo atrás, exigiéndole y amenazándolo por una deuda de $7.500.

Venecio y sus tres hijos fueron trasladados hacía Posadas, donde se encuentran acogidos por autoridades judiciales. Están incomunicados y a la espera del esclarecimiento de los hechos.