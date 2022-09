Rugby Championship | Los Pumas cayeron ante Sudáfrica en la casa de Independiente y casi se despiden del torneo

En Avellaneda, Argentina perdió 36-20 ante los Springboks en un partido que era clave en la definición del torneo. Con esta derrota, la Albiceleste aún cuenta con alguna chance matemática, pero la realidad es muy complicada.

El Libertadores de América de Avellaneda se vistió de gala para recibir un partido clave en el Rugby Championship: Los Pumas enfrentaron a los Springboks con la chance de quedar a tiro de conseguir el título en este certamen. A pesar de pelear hasta el final, fueron superados por 36-20 y se despidieron casi por completo de la pelea, aunque todavía esté vigente alguna chance matemática.

Los argentinos llegaron a esta presentación con la chance de obtener un triunfo con punto bonus que los impulsaría hasta la cima del campeonato junto con los All Blacks cuando sólo restaría una jornada. Ese mismo escenario favorecía a los sudafricanos. Y los actuales campeones del mundo no fallaron: fueron firmes en la primera etapa para encaminar el triunfo y soportaron toda una segunda parte con embates para no ceder la victoria.

Si bien Emiliano Boffelli inauguró el marcador con un penal de larga distancia, la visita reaccionó rápidamente: emparejó con un disparo a los palos de Damian Willemse y dio inicio a un segmento avasallante que incluyó luego un try penal para alcanzar un 10-3.

Boffelli acercó con otro acierto a los palos, pero la respuesta fue letal con el try de Jaden Hendriske y el acierto de Willemse. Minutos más tarde, Malcom Marx sumó otro try a puro empuje para permitir que su equipo se marche con un 22-6 al entretiempo, aunque pudo haber sido mayor la distancia.

Argentina salió con otro semblante a jugar el segundo tiempo y puso contra las cuerdas a su rival, aunque la falta de precisión para hilvanar las jugadas impedía achicar la distancia en el tanteador. A los 65 minutos, Tomás Cubelli iba a marcar el try, pero una infracción de Kwagga Smith lo impidió y el juez les dio la conquista a los locales. Inmediatamente, el Tute Matías Moroni se filtró, logró evadir dos resistencias visitantes y marcó el try. Las cosas estaban 22-20 para los sudafricanos a diez minutos del final.

Ahí apareció la jerarquía de los sudafricanos: Damian de Allende primero y Malcom Marx, luego, apoyaron sus respectivos trys para poner el 36-20 final.

Los Springboks quedaron ahora con 14 puntos al igual que Nueva Zelanda y la definición se dará el próximo 24 de septiembre: Sudáfrica recibirá en Durban a Argentina y los All Blacks enfrentarán a Australia en Auckland.

Argentina, que venció a Australia en San Juan con autoridad y sumaron la primera victoria en la historia sobre Nueva Zelanda como visitantes, buscarán cerrar la mejor edición de Rugby Championship desde que se integraron a este certamen. Para eso, deberán al menos igualar contra los sudafricanos que aspiran al título.

Formaciones:

Argentina: Juan Cruz Mallia; Lucio Cinti, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (C) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Michael Cheika.

Suplentes: Agustín Creevy, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Guido Petti, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Benjamín Urdapilleta y Matías Moroni.

Sudáfrica: Willie le Roux; Canan Moodie, Jesse Kriel, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Damian Willemse y Jaden Hendrikse; Franco Mostert, Jasper Wiese y Siya Kolisi (C); Lood de Jager y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff. Entrenador: Jacques Nienaber.

Suplentes: Deon Fourie, Ox Nche, Trevor Nyakane, Elrigh Louw, Kwagga Smith, Faf de Klerk, Andre Esterhuizen y Frans Steyn.

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini (Independiente)

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda)