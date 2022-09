HéroesMisionerosDeMalvinas | La historia del veterano Héctor Gómez: “Pensar que íbamos a ganar la guerra no pasaba por la cabeza del soldado”

El ciclo de “Homenajes por los 40 años de la Guerra de Malvinas” llevado a cabo por Misiones Online TV, tiene otro capítulo. Reviví la entrevista donde conocimos la historia del misionero, Héctor Aníbal Gómez.

En otro capítulo del ciclo de entrevistas que lleva adelante Misiones Online TV por los 40 años de la gesta de Malvinas, conoceremos la historia del veterano Héctor Gómez, héroe misionero.

Durante 1982, pertenecía al batallón nº 5 de Marina, compañía de tiradores NACAR e hizo previamente el servicio militar. Luego de culminarlo, el 2 de abril de ese año, fue dado de baja pero sin embargo allí recién comenzaría su camino en Malvinas.

«Esto empezó el 2 de abril, mi ese día me dan de baja, nos hicieron el acto, nos vestimos de civil, nos entregaron el DNi y nos quedamos en el batallón esperando vuelo para venir a Buenos Aires. El 7 de Abril a la madrugada tuvimos que vestirnos con ropa de combate, retirar armamento, así empezó la partida a Malvinas», explicó Héctor.

Al igual que la gran mayoría de sus camaradas, él no sabía que pasaba en las islas. «Nosotros estábamos esperando para ir a Buenos Aires. Ni idea teníamos de lo que pasaba en Malvinas», agregó.

Luego de idas y vueltas, subió al Hércules que lo llevaría a Malvinas, viaje en el que contó que no creía que llegaría. «Pensaba que no íbamos a tocar tierra, que los británicos nos iban a bajar antes, era la idea de todos los soldados. Aterrizamos, nos quedamos en Puerto Argentino y a la noche nos fuimos al pueblo», contó.

Comentó además los primeros momentos en el archipiélago y la difícil tarea de pasar los días allí. “Era triste estar todo el día con los pies mojados, día y noche. El agua llenaba los pozos de zorro y si o si te mojabas”.

Volvé a leer: #HéroesMisionerosDeMalvinas | Reviví la historia del veterano de guerra Juan Wanderley

Sobre los bombardeos contó: «Lo primero que uno hace en un bombardeo es tomar el arma y el casco y escuchar donde caen. Cuando nos dimos cuenta el silbido fue cerca y salimos cuerpo tierra avanzando a las posiciones de adelante».

El hambre era todo un desafío en un contexto que de por sí era complicado para los jóvenes soldados. En este tramo de la entrevista, Héctor contó algo muy particular. «Matábamos ovejas para comer que había en cantidad. Además decían que era todo de Margaret Thatcher entonces lo hacíamos peor y con más ganas».

Una de sus anécdotas más especiales de su paso por Malvinas la contó junto a Misiones Online. «Me acuerdo de mi compañero, de Entre Ríos, le decíamos “la flaca” Rodríguez, me dice yo voy a dormir y vos cubrime me dijo. Se tiró a dormir y yo me duermo también y cuando él se despierta, me pega, dice ‘estas durmiendo camarada’. Mandé mano al fusil y no estaba, y me dice que me lo robaron porque estaba durmiendo» contó Héctor

Asimismo agregó que uno de sus jefes se lo sacó y dijo que cuando se despertara vaya a buscarlo. «Tuve que bailar un rato para recuperar mi fusil», expresó.

Por otro lado se refirió a la posibilidad del ejército argentino de ganar la guerra: «Pensar que íbamos a ganar la guerra no pasaba por la cabeza del soldado, sabíamos con qué fuerza luchábamos. En aquel tiempo era la segunda potencia mundial. Aparte tenían los burkas que le ayudaron, tenían a Estados Unidos, y sabíamos que era una fuerza mucho más superior a nosotros. No íbamos a ganar la guerra, le íbamos a presentar batalla pero no la íbamos a ganar», sentenció Héctor.

Mencionó también, que su batallón, el número 5, «es reconocido por Inglaterra, porque fue el batallón que le presentó batalla, que más daño les hizo».

Por último, se refirió a la posibilidad de volver a las islas aunque sea una vez más para recordar a sus compañeros caídos en batalla y recorrer los campos por donde estuvo tanto tiempo. “Quisiera volver a Malvinas aunque sea una vez más antes de irme de este mundo, es un sueño que tengo”, afirmó Héctor.