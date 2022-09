La sorpresa de las Eliminatorias Concacaf pasó por alto el proceso de confección de su uniforme con proveedor de indumentaria porque no tenían expectativas de ir a la Copa del Mundo 2022.

La Selección de Canadá dio la nota destacada en la Concacaf y se clasificó primera en la eliminatoria norte y centro americana. Con la misma cantidad de puntos que su par mexicano, pero con mejor diferencia de gol; el combinado de la Hoja de Maple fue primera por delante de las dos potencias del norte, México y Estados Unidos.

A pesar de afrontar las últimas fechas de la eliminatoria Concacaf sin Alphonso Davies, la super figura canadiense que juega en el Bayern Munchen de la Bundesliga, logró clasificar cómodamente y con algunas jornadas de sobra.

Pero el dato curioso es que Nike, la empresa que provee la indumentaria de la selección dirigida por John Herdman, admitió que en la Copa del Mundo jugarán con el mismo uniforme con el que afrontaron el ciclo eliminatorio. Puesto que el proceso de confección de uno nuevo lleva mucho tiempo y cuando hubo que tomar la determinación de comenzar la selección de Canadá no generaba muchas expectativas de clasificar al Mundial.

Duane Rollins, periodista, ha publicado en su cuenta de Twitter: «a menos que lograron cambiar las cosas desde la última vez que pregunté (hace unos tres meses) #CanMNT NO obtendrá nuevas tiras para la Copa del Mundo. La razón: tienes que planificar para ellos ~ 2 años antes y CSA no anticipó que lo lograrían, por lo que no planeó nuevos kits en 2022».

Cómo será la fase de grupos para la Selección de Canadá en Qatar 2022

La selección de Canadá integrará el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y se enfrentará a Bélgica, Croacia y Marruecos. Es su segunda participación en Mundiales luego de México 86. En su preparación tiene previstos tres amistosos más:

Canadá vs. Qatar – 23 de septiembre, Estadio Franz Horr, Viena, Austria

Canadá vs. Uruguay – 27 de septiembre, Estadio Tehelné Pole, Bratislava, Eslovaquia

Canadá vs. Japón – 17 de noviembre, Estadio Al-Maktoum, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

