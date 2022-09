El humorista Wali Iturriaga llega a Misiones con “Jenny, la paraguaya”: “Ver a la gente, palpar el cariño, es increíble”, afirmó

Wali Iturriaga es conocido, principalmente, por su personaje “Jenny, la paraguaya”, que es objeto de furor en todas las redes sociales. Además, posee un amplio abanico de talentos relativamente ocultos: es profesor de gimnasia, y se desempeñó mucho tiempo en distintas ramas del arte, como la escritura y la música. Las entradas están disponibles en ComprasMisiones.com.ar.

Actualmente, está en el medio de una gira que pasará por Misiones. “Todo fue creciendo de a poco, y después creció rápido, pero uno nunca está consciente de todo lo que le está pasando”, señaló Iturriaga. Siendo un personaje en las redes sociales, el éxito es mucho menos palpable que al ver a las personas que te siguen físicamente en un mismo espacio.

Por esto es que la concurrencia a las giras presenciales que hace por el país siempre le llegan como gratas sorpresas. “Ver a la gente ahí, palpar el cariño, es increíble. Cada día lo valoro más”, sostuvo. Iturriaga afirmó que todo le “parece un sueño”. Hace unos años, comenzó a grabar videos graciosos por diversión, sólo dedicados a sus amigos, pero hoy está llenando teatros—un éxito trascendental no tan fácil de lograr partiendo de las redes sociales.

Una parte fundamental de su trabajo es la relación que el público encuentra entre sus sketches y la propia vida personal del que los ve. Sin embargo, no todo es gratis. Tal éxito nunca se consigue sin una dosis igualmente grande de esfuerzo. En el caso de Iturriaga, parte de este esfuerzo se ve en su dedicación por seguir los últimos desarrollos en el área social en la que se especializa.

“Va cambiando todo tan rápido que tengo que estar cambiando y adaptándome”, comentó. Para hacer eso, sostuvo que se debe “estudiar constantemente” cosas como las diferencias entre los algoritmos de las redes sociales. “Soy muy fanático de la tecnología y del buen equipamiento, pero la demanda está en hacer los videos más caseros posibles”, explicó.

El resto del trabajo detrás de escenas de Iturriaga no es tan diferente. A pesar de mostrar lo contrario al estar en la piel de muchos de sus personajes, el humorista es más bien calculados y dogmático, escuchando y analizando atentamente la demanda que, al final del día, lo hace tan exitoso. “Lo que busca la gente hoy son videos cortitos—videos de 15 a 20 segundos”, indicó.

Sin embargo, su especialidad son videos un poco más largos, de hasta tres minutos. “Se busca ahí un poco más de mi personalidad. Están los videos tontos y está una base que los respalda”, manifestó. Estos videos un poco más largos son los que tienen la posibilidad de desarrollar la personalidad de cada personaje un poco más, a la vez que sentando las bases para las rutinas que más tarde se realizarán en las presentaciones en vivo.

Un tercer “pilar” de la labor del comediante son los monólogos. “Siempre me voy basando en esos tres pilares: el monólogo, mirando a la cámara; los videos cortitos; y los videos un poco más largos, de sketch”, afirmó. Teniendo todo esto en cuenta, para Iturriaga “es bastante simple” hacer que un video se vuelva viral, aunque siempre contando con una pizca de suerte. “No es fácil, pero a la vez sí. A veces tengo un super guión y no pega tanto como la foto de la Jenny imitando a Wanda Nara”, dijo.

Pero este éxito viral no supone que el material esté lo suficientemente desarrollado como para justificar su traslado al escenario sin cambio alguno. “Profesionalmente, no me puedo basar mucho en eso, porque va a faltar contenido”, aseveró. Entre sus pasiones, que también incluyen la programación, la escritura, la edición, y la música, se encuentra asimismo el teatro, al que le dedicó bastante tiempo de estudio. “Estoy muy orgulloso de que la gente se vaya al teatro a ver qué pasa conmigo solo arriba y se encuentre con un show muy bien armado”, sostuvo.

Iturriaga aclaró, sin embargo, que no es sólo él el responsable por una tan aclamada puesta en escena. Muchos miembros de su equipo de producción, dijo, trabajaron antes con el legendario grupo Midachi, por lo que tienen conocimientos sobre cómo producir una obra de comedia de calidad. “La parte técnica es buena, la parte de actuación es buena, y eso es lo que más rescato de todo esto. Las redes sociales me sirven, pero lo que más me importa es crecer como profesional, y que en el teatro pase algo lindo—que la gente salga sonriente y agradecida”, manifestó.

Originario de Corrientes, Iturriaga se trasladó a Buenos Aires cuando su éxito en las redes sociales estaba comenzando a ser trasladado (de forma igualmente exitosa) hacia el escenario. Antes de volverse famoso en YouTube y TikTok, se desempeñó profesionalmente como un profesor de gimnasia, profesión que lo acompañó durante veinte años y que todavía lo tiene atrapado mediante su fanatismo con el gimnasio y otras cosas. Tanto su pasión por el arte como su pasión por la gimnasia tuvieron su origen en su familia, que también tenía una predisposición por ambos.

“Mis padres siempre estuvieron ligados al arte. Mi papá está con un gimnasio, pero a su vez su hobby es música y pintar. Mi mamá es una escritora muy conocida, y yo salí de gira con bandas, estudié teatro, y me puse a escribir. Me capacité en gimnasios, viajé por el mundo. Pero mi sueño era ser artista, hacer algo más grande”, reflexionó.

Uno de sus primeros personajes, Cachilo, fue una especie de caricatura de la figura del villero correntino. Su éxito no se dejó esperar. A partir de allí, Iturriaga juntó su pasión por el arte por su deseo de ayudar a las comunidades menos favorecidas. Aprovechándose de su personaje, iba a grabar algunos sketches a barrios humildes y, de paso, peleaba en las redes sociales por la llegada de medicamentos y sillas de ruedas, tan necesitados por algunos de sus habitantes. “Así se fue dando. Abrimos merenderos, dejé el gimnasio, y mi familia no entendía nada. Yo decía ‘a esto me quiero dedicar’”, sostuvo.

Con el paso del tiempo, su pertenencia al barrio creció más y más: llegó a pasar horas y horas junto con los vecinos, grabando sketches e ideando nuevos personajes. Allí fue que nación, por vez primera, Jenny, la paraguaya. “La Jenny estaba vestida de flúor porque una de las clases que daba era de zumba, y se me ocurrió el personaje ese de la nada. Empezamos a hacer boliches y festivales, y de un mes para el otro ya estaba subido a todos los escenarios del país”, contó. Para Iturriaga, las cosas se dieron “muy rápidas, pero con un proceso de aprendizaje”.

Con 39 años, los logros del comediante son muchos, y sus experiencias son aun más. Hace sólo tres años empezó a remontar (antes vivía en Corrientes capital), pero aun así parece como si hubiera estado siempre. “El éxito fue tan rotundo que tuve que viajar a todas partes, y el punto de partida siempre era Buenos Aires. Yo tengo cuatro hijos y mi mujer, y lo menos que queríamos era separarnos. Entonces dijimos ‘vamos a Buenos Aires’”, contó. A los dos días de haber llegado, comenzó la cuarentena por el coronavirus

“Nos quedamos encerrados acá, con los bolsos. Tuvimos un año sin nada, y eso me sirvió para seguir creciendo y hacer cosas”, recordó. La Jenny surgió igualmente como un homenaje a su abuela, que era paraguaya. Lejos de ser una burla hacia los que viven en el país fronterizo, Iturriaga contó haber tenido miedo por cómo ellos recibirían al personaje. “Los misioneros y correntinos estamos muy ligados con la cultura paraguaya, y para mí era algo totalmente natural”, manifestó.

Las historias contadas en sus sketches pueden, según él, ser interpretadas “de mil maneras”. “Pero el mensaje que quiero dar es el que más recibo en las redes sociales. Estoy mostrando una pareja tóxica, pero siempre con humor. Es una ficción, soy yo actuando, y después soy una persona con mi familia, creciendo un montón en la parte solidaria. Se juzga mucho el humor, pero después miramos una película de tiros en Netflix y está todo bien”, sostuvo.

Lo que justifica el buen alcance de las producciones del humorista son los diversos mensajes que les llegan de personas afirmando cómo se dieron cuenta de que las situaciones representadas en sus videos no eran buenas, y cómo ahora pueden reírse con los videos al recordarlas en retrospectiva. “Siempre nos van a encontrar algo con el humor, pero hay que encontrar el buen mensaje. Si pongo en proporción todas las cosas que me llegan, la gente que se divierte supera todas las cosas negativas”, indicó.

Wali Iturriaga estará recorriendo la provincia con su personaje “Jenny, la paraguaya” durante las próximas semanas. Se presentará en Posadas, Puerto Iguazú, y Puerto Rico. Las entradas están disponibles en ComprasMisiones.com.ar. “Estoy muy feliz. Me siento que estoy en casa en esa zona”, concluyó el humorista.