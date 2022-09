El plantel de San Lorenzo viajó en un avión militar para visitar a Colón en Santa Fe

Esta tarde a las 16:30, San Lorenzo enfrentará a Colón en la ciudad de Sant Fe en el marco de la fecha 19 de la Liga Profesional. El plantel junto al cuerpo técnico viajó en un avión militar. Enterate el motivo.

San Lorenzo ya está en Santa Fe para enfrentar en la tarde de este miércoles a Colón con la misión de romper con la racha de empates y poder sumar de a tres para acercarse a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2023. Pero en su traslado llamó la atención el tipo de nave en la que viajó el plantel. Se trata de un avión militar.

Sí, el Ciclón de Rubén Darío Insua sorprendió al llegar al Litoral en una aeronave de la Fuerza Aérea. ¿A qué se debe esto? Según pudo averiguar Mundo Azulgrana, no tiene nada que ver con una medida de seguridad ni nada por el estilo. Simplemente responde a que la empresa a la que el club contrata para sus vuelos chárters (privados) suelen alquilar este tipo de aviones.

No es la primera vez que el cuadro de Boedo se sube a un transporte militar. Lo mismo ya había pasado cuando le tocó ir a Paraná, aunque en ese momento no trascendió el curioso detalle. Lo cierto es que no es descabellado que se utilicen esta clase de aviones de las Fuerzas Armadas de Argentina ya que otros equipos también lo hicieron.

Tal vez te interese leer: Liga Profesional | Atlético Tucumán se dejó 2 puntos vitales ante San Lorenzo y le pone más picante al Superclásico

Desde Boedo avisaron que hasta los prefieren por sobre los chárters comunes. Según cuentan, los aviones militares son más cómodos ya que resultan más amplios que las “palomitas”, como se les llaman a las pequeñas aeronaves privadas.

Por eso, es probable que San Lorenzo viaje más seguido en sus excursiones por el país en este tipo de naves que despiertan una particular atención.

San Lorenzo visita a Colón: las probables formaciones

Colón: Ignacio Chicco​; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Leonel Picco, Cristian Bernardi, Luis Miguel Rodríguez, Baldomero Perlaza, Facundo Farías; Santiago Pierotti. DT: Adrián Marini.

San Lorenzo​: ​Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Campi; Agustín Giay, Jalil Elías, Juan Méndez, Malcom Braida; Nahuel Barrios, Adam Bareiro y Ezequiel Cerutti. DT: Ruben Darío Insua.