Volviendo a las viejas costumbres de celebrar la estación que se avecina, el sábado 17 de septiembre, luego de unos años de ausencia, llega una nueva edición de la “Primavera Electrónica”. Con más de diez horas de música ininterrumpida, a través de Djs de talla internacional, nacional sumado a las promesas de nuestra escena.

La fiesta para recibir a una de las estaciones más lindas del año se desarrollará en el complejo la Aventura (Avenida Zapiola 965, Posadas), con dos pistas, un patio gastronómico y de bebidas más la implementación de diferentes “experience” que irán trascurriendo a lo largo de la jornada, como la fiesta Glitch, con su espacio para música pop y performance en escena.

En esta oportunidad el line up se conforma de la siguiente manera; en el Patio se estarán presentando: Nahir Paz, Jay C B2B Chieri Cortese, Fernando Alvarenga B2B Romina Albisser, Nicolás Cabligioli B2B Mauro Rodríguez, la vuelta a los escenarios de “Superloop” (Marko Zalazar- Leo Rojas) y para el cierre llega a la provincia el dj y productor Toni Varga (Residente del Elrow).

En tanto que en la Cabaña, la lista de artistas continua con: Sofía Gier, Genaro Fragueiro, MatFailey, para el cierre, vuelve a la cabina el Dj Ric Niels.

No te pierdas de la Primavera Electrónica, un evento espectacular de techno y pop, y conseguí tus entradas en Compras Misiones.

Compromiso y seriedad con la escena

Según la base de datos de la productora 2MGroup, hace alrededor de cuatro años aproximadamente que se realizó por última vez este evento. Este podría ser un dato de menor importancia ya que la “primavera electrónica” es un clásico dentro de la agenda de eventos de la provincia.

Pero para el equipo que comanda Flavio Bogado la distancia entre la última edición y la que se aproxima en septiembre tiene sus propios desafíos: elevar los parámetros de confort, dando la apertura a otras expresiones artísticas, manteniendo siempre el compromiso con la escena.

Para Bogado, productor general de esta nueva edición de Primavera Electrónica: “salir del formato club, es en parte diversificar el abanico de opciones que 2mgroup tiene para brindar a la sociedad. Desde que iniciamos este camino, venimos trabajando con y para la escena de espectáculos y entretenimiento. El fruto de la experiencia de los años de trabajo en este campo, se está evidenciando en UMMA; Espacio que está preparado para recibir a quienes disfrutan la música electrónica, urbana, las diferentes fiestas temáticas, y por supuesto el rock”.

A lo que el productor agregó: “Hace unos días, a través de la obra de José María Muscari, “SEX”, nos dimos cuenta que todo esto es posible gracias a la adaptación, la seriedad con que encara cada puesta en escena el grupo de trabajo. Ahora llegó el turno de volver a salir de casa y estamos contentos de que esta salida sea nada más y nada menos que al complejo “La aventura”, un espacio maravilloso que también se podría decir que es nuestra casa”.

La Primavera Electrónica trae de regreso a Superloop, mítico dúo musical del género

El instrumentista Leo Rojas y el DJ y productor Marcos Salazar vuelven a juntarse, de la mano de 2M Group, para revivir a “Superloop”, el dúo que revolucionó la música electrónica una década atrás y ahora estarán presentándose este sábado en la “Primavera Electrónica” que se realizará en el complejo La Aventura.

Amigos de casi toda la vida, después de muchos años, de tomar caminos separados, decidieron volver a juntarse para revivir viejos tiempos, tocar la música que tan bien componían y marcó un antes y un después en la tierra colorada. En una charla previa con Misiones Online detallaron sobre lo que será este regreso, Marcos y Leo se animaron a hablar de su historia, del estilo que los caracteriza y lo que será la vuelta a la escena de la música electrónica.

En su momento, allá por 2011, Leo volvió desde la provincia de Córdoba y en un bar de Posadas conoció, a través de su música a Marcos. Un día, luego de haberse intercambiado demos decidieron juntarse y sin saberlo, se dieron cuenta de que eran vecinos.

Allí nació la amistad que los llevó a componer y hasta formar una banda juntos. Marcos se refirió a los primeros ensayos y contó: “Era mucho estudio y horas de ensayo, metimos 8 o 9 horas sin parar y hasta sin hablarnos inclusive estando juntos. Después metimos un guitarrista y bajista en un momento, armamos una banda también”.

La música electrónica era su pasión pero ellos buscaban darle originalidad. “Los dos teníamos una idea de poder hacer lo que nos gustaba, que era la música electrónica, pero tocada en vivo”, agregó Rojas. En el proceso, también agregaron instrumentos como el bajo, la batería o la guitarra.

“Esa evolución me ayudó mucho y por algo también nos llevamos bien con Leo porque yo soy muy percusivo de la batería de los beats y él es muy armónico. Tenemos separados nuestros sets en percusión, y armonía por otro lado, eso fue un complemento”, contó Salazar; Asimismo, añadió que “tampoco me quería salir mucho del rango de lo que es el tech house”, estilo que recién afloraba en aquellos años.

Por otro lado, ambos recordaron cómo surgió el nombre de Superloop y el significado que ellos le dieron: “En córdoba ya venía tratando de hacer esto con productores y tenía un proyecto personal que lo llamaba “Solo son loops”, porque decía adentro mío ‘esto no es música, son solo loops” pero al mismo tiempo jugaba haciendo solos de guitarra y piano sobre loops”, comentó Leo. La unión de los dos músicos llevó a que el dúo se comience a llamar Superloop, “son cosas que van surgiendo y quedó”.

En otra vuelta de darle una impronta propia a su música, ambos decidieron implementar vestimentas fuera de lo común para el ámbito de la electrónica y también ir sumando contenido audiovisual en los diferentes shows. “Salimos y nos fijamos en la parte visual, como nos íbamos a ver, en un momento Leo flashea de vestirnos de corbata, hicimos eso y videos. Fue una búsqueda en todo momento, inclusive los shows no eran siempre los mismo, eso que hacíamos esa noche no volvía a salir”, relató el Dj.

Respecto de esto último, el músico agregó: “Lo que uno hace en ese momento tal vez no se vuelve a repetir porque la música en ese sentido es un mensaje que uno larga y recibe como vuelta un mensaje del público, se genera un circuito y es espontáneo. Las melodías se van armando ahí, eso es lo hace que una cosa sea única y es lo que buscamos”, explicó.

Una década después ambos se vuelven a juntar y la razón, según contaron, fue un mensaje que los motivó a reunirse. “Me empezaron a preguntar de un día para el otro si no volvimos a tocar con Superloop, y respondía ‘eso fue hace un montón’. Me preguntaban todo el tiempo y eso me giraba en la cabeza, hasta que un día le mandé un mensaje a Marcos y le pregunte ¿Qué estás haciendo? A mí me gustaría volver a tocar”.

Luego de eso todo se fue acomodando para que hoy estén a solo semanas de volver a tocar juntos y a que, a pesar de estar separados mucho tiempo, cargan con la experiencia que les va a permitir brindar un buen espectáculo.

“El disfrute viene también por el lado de la cancha, cada uno con los proyectos va teniendo experiencia y ya vas sabiendo que posibilidades que tenés, las propuestas, la música y el dominio de la ansiedad, ya estamos grandes, ja” expresó Marcos.

Como cuestiones a resolver, ambos músicos remarcaron como punto a mejorar que deben trabajar en la sincronización de las pistas cuando tocan en vivo junto a los instrumentos. “Siempre tuvimos una cuestión que no es un problema, sino algo a resolver, que tiene que ver con la sincronización de la pista que está sonando con lo que nosotros vamos a hacer en tiempo real con los instrumentos”.

Por último, resaltaron que el éxito de este dúo se debe a la unión de estilos, instrumentos y pistas, sumado a la impronta que ambos le aportan al show. “Superloop tiene como grupo una identidad sonora que no es Marcos tocando con un instrumentista y tampoco es Leo tocando con un DJ. La combinación de los dos genera una identidad propia”.

