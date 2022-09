La fábrica Dass de Eldorado tendrá una hora menos de producción diaria: “La idea es que no tenga mayores perjuicios en el salario”, aseguran desde la empresa

En el marco del acuerdo logrado entre la fábrica de zapatillas Dass de Eldorado y sus empleados, la empresa reincorporará trabajadores, no obstante, quitará una hora de producción diaria. “La idea es que no tenga mayores perjuicios en el salario”, afirmó Darío Vera, delegado de trabajadores.

Vera confirmó que después de casi un mes de negociaciones, charlas y reuniones, este miércoles se pudo terminar de la mejor manera, ya que era el anteúltimo día del periodo conciliatorio. En la reunión participaron directivos de la empresa, dirigentes a nivel nacional, representantes de trabajadores, otros delegados y trabajadores que estuvieron presentes. Según el delegado “se pudo llegar a buen acuerdo”.

Asimismo, anticipó que “en la planta general se trabajará una hora menos a partir del lunes, es una medida que se acordó para que estos compañeros puedan recuperar su puesto de trabajo”.

Según sus cálculos, “una hora de producción en cantidad significaría aproximadamente 1200 o 1300 pares de pérdida diaria”. Por otro lado, Vera aseguró que en el presente, la fábrica Dass produce entre 12 mil y 13 mil pares de zapatillas por día.

Con respecto a que si la hora menos significaría un descuento en el salario, Vera anticipó que a partir de este jueves se comenzará a charlar sobre el tema: “La idea es que no tenga mayores perjuicios en el salario. Seguramente sea lo más ínfimo posible”, anticipó.

Según Vera, se dialogó y avanzó bastante pero a partir de este jueves se empezará a negociar a fondo y se buscará el menor impacto posible para que ningún trabajador resulte afectado. “Estamos seguros y podemos garantizar que no será mayor el perjuicio en lo económico para nuestros trabajadores”, manifestó.

Además, manifestó que a partir del próximo lunes, 97 trabajadores que en un momento fueron despedidos y luego suspendidos una vez dictaminada la conciliación, serán reincorporados a sus puestos. “Volverán a sus actividades normales. El final de esto se dio de la manera que veníamos hablando y pidiendo hace casi un mes”, aseguró.

En este sentido, la reincorporación se da en el marco de un acuerdo obtenido para poder garantizar el trabajo, la cuestión que dinamitó la decisión anterior fue la falta de materiales e insumos importados desde Brasil. Se busca que “puedan garantizar sus trabajos sin inconvenientes por lo menos hasta diciembre de este año. Seguir negociando y obteniendo los insumos necesarios para la actividad laboral”, precisó el delegado.

Vera explicó que la idea es continuar trabajando, evitar la disminución en la producción y negociar desde la empresa con el estado y el Ministerio de Industria, Ministerio de Producción y el Banco Central de la República Argentina (BCRA): “Son los entes y organismos que pueden garantizar que los materiales que se necesitamos vengan en tiempo y forma para continuar trabajando y ensamblando zapatillas en Eldorado”, afirmó.

Finalmente, precisó que la quita de una hora diaria será aplicada a todos los trabajadores de la fábrica, que son aproximadamente 600 trabajadores que tendrán continuidad laboral. El delegado afirmó que la discusión no solo trataba de la reincorporación de los trabajadores, sino que no debe ser a costo de otras consecuencias: “No se puede incorporar a los trabajadores y, en un mes, no contar con más materiales de trabajo porque están produciendo al 100%”, concluyó.

