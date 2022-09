“La gente viene, pero no saben cómo volverán”, advirtieron sobre la situación de los pasajeros del tren Posadas-Encarnación

Desde este lunes, comenzó a funcionar el tren que une Posadas con Encarnación luego de dos años de inactividad. Sin embargo, tras el inicio de las actividades, este martes llegó el primer inconveniente para los pasajeros que viajaron y quisieron regresar del país vecino por la misma vía y no pudieron hacerlo.

Según los datos que brindó la periodista de Paraguay, Rocío Gómez, la problemática implica a la empresa de transportes Casimiro Zbikoski y el consorcio que actualmente alquila la estación que pertenece a ferrocarriles paraguayos. En este sentido, afirmó que los pasajes paraguayos fueron rechazados en el tren argentino.

“En un principio hubo un acuerdo para que cada país cobre los tickets y las tarifas correspondientes. En Paraguay, serían 18 mil guaraníes; los gastos están destinados al mantenimiento, el sueldo de los empleados y el alquiler de la estación. La gente viene, pero no saben cómo cruzarán”, añadió Gómez.

Sin embargo, mientras crece la incertidumbre por el regreso de los pasajeros, desde el país vecino afirman que el error es de la empresa Casimiro por faltar al acuerdo pautado con antelación: “Las autoridades de Ferrocarriles del Paraguay (FEPASA) y de Itapuá Logísticas consideran que es una problemática que concierne a la soberanía”, señaló.

Igualmente, la periodista aclaró que desde el país vecino no buscan generar conflictos debido a que “están esperando por una resolución favorable”. Por otro lado, a Paraguay le conviene tener la salida internacional por medio del tren, además, la estación forma parte de la salida del tren de cargas.

Con respecto a las remodelaciones de la estación paraguaya realizado por la empresa de Itapuá Logísticas, Gómez explicó que “la estación fue reformada por completo, el puesto migratorio, los molinetes, la base de cemento, las escaleras”.

En esta misma línea detalló que cada país tiene su propio control migratorio y en Paraguay solamente se controlan las vacunas y el DNI: “Cada país controla y la movilización de pasajeros será fluida. Se va a trabajar con una base de datos para la información en el sistema con respecto a los pasajeros que cruzan constantemente”, sostuvo.

Ante la situación que todavía no tiene solución, Gómez, finalizó explicando que en los alrededores se encuentran algunos taxistas para recibir a las personas que no pueden regresar con el tren: “Hay mucha gente que no sabe la noticia y que nunca viajó en tren, espero que esta lamentable situación pronto tenga solución”, concluyó.