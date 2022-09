Se definieron cuándo serán los duelos que puede derivar en un Boca-River en semifinales. Se juega en plena fecha FIFA y habrá varias bajas. Para que haya un nuevo súper, el Xeneize deberá superar a Quilmes, mientras que el Millonario se medirá ante Patronato.

La Copa Argentina oficializó este martes los días, horarios y sedes de los partidos de cuartos de final, que se disputarán entre el martes 27 y el miércoles 28 de septiembre: en plena fecha FIFA. A la espera de que se confirme el último integrante de esta instancia (el jueves se enfrentan Independiente y Vélez por el último cupo), los otros tres encuentros ya estan confirmados.

Tanto Boca (vs. Quilmes) como River (vs. Patronato) jugarán el mismo día, el miércoles 28, y en caso de que ambos logren avanzar de fase quedará decretado un nuevo superclásico para las semifinales del certamen federal. Hay que tener en cuenta que los dos podrían tener bajas de Selección: Armani, De La Cruz y Paulo Díaz faltarán del lado del Millo, y en el Xeneize no estarán Advíncula y Zambrano, pero podrían ser más.

En los otros equipos también hay extranjeros que podrían ser llamados. En Banfield está el venezolano Luis Mago, mientras que Talleres tiene otros dos: Alan Franco, habitualmente convocado por Gustavo Alfaro en Ecuador, y Diego Valoyes, quien supo aparecer en las últimas listas de Colombia.

Más allá de que consagrará a un equipo campeón, la Copa Argentina tiene especial importancia para los clubes porque entrega un cupo directo a la próxima Libertadores (Boca es el único ya clasificado hasta el momento), además de la posibilidad de sumar una estrella más con la Supercopa, vs. el ganador del campeonato local.

Así se juegan los cuartos de final

Martes 27

Banfield-Godoy Cruz (16 horas), en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis

Miércoles 28

Vélez o Independiente-Talleres (14 horas), en el estadio Centenario de Chaco

Patronato-River (17.30), en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de la Rioja

Boca-Quilmes (21.30), en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza