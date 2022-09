Especialista en marketing brindó las claves para gestionar perfiles políticos en redes sociales

La creciente influencia de las redes sociales hace que estén presentes cada vez en más áreas. A diferencia de años anteriores, ahora las redes sociales no son sólo meras herramientas, sino que también pueden suponer la diferencia entre triunfar y perder en un evento tan importante como una elección.

Jorgelina Zallio, integrante de la Asociación Misionera de Marketing (AMMK), afirmó que “una buena administración de las redes sociales no hace ganar una campaña electoral, pero si no hay una buena gestión de las redes sociales no se puede

Para la licenciada en marketing, es primordial no perder la noción de que es una persona la que está detrás de cada perfil social. En el caso de un candidato, es importante usarlas como herramientas para difundir las acciones del día a día. Y esto también es un requisito para aquellos que ya hayan sido electos y estén ocupando un cargo. “Tiene que estar cerca de la gente que lo eligió”, sostuvo Zallio.

Esta presencia en redes sociales, sin embargo, no debe reducirse a un mero foro unilateral. Para ampliar las chances de éxito, los perfiles políticos deben también servir una plataforma para que el candidato o funcionario escuche las quejas de sus constituyentes. “Hay que ser creativos y hablar de forma diferente. Hoy hay una coherencia en las redes sociales, y hay que mostrar lo que es esa persona de una forma integral. Las redes sociales son una pata, y después está la comunicación tradicional, que no hay que dejar de lado”, explicó.

Para esto es imprescindible construir una personalidad virtual de las personalidades políticas a lo largo de todas estas herramientas o “patas”. “Hay personas que se animan a contar su vida personal, y hay personas que no. Esto diferencia a un candidato de otro”, indicó la especialista. Una parte fundamental del proceso es el equipo de personas que está detrás de todo: “Un equipo ideal está formado por un diseñador, un fotógrafo, un productor audiovisual, un creador de contenido, y otros”, sostuvo.

Las labores del equipo tienen que estar concentradas en ampliar el alcance de los contenidos mostrados en los perfiles. Según Zallio, se estima que sólo el 10% de los seguidores totales son seguidores activos que llegan a ver el contenido publicado. “Por eso también es importante la pauta. Cuanto más creativo se es, más ese 10% hace que crezca mi visualización”, manifestó.

Los contenidos más vistos son los de tipo audiovisual, que en lo general son primero vistos sin sonido. “Por eso es importante que todo lo que sea video esté subtitulado”, indicó Zallio. Lo segundo más popular son las fotografías, y por último los contenidos gráficos, como los flyers. “Uno cuando se dedique a las redes sociales verá que los videos son más populares”, afirmó. En cuanto a la descripción de los contenidos (conocida formalmente como “copy”), aclaró que es conveniente mantenerla lo más corta posible, porque “nadie va a leer setenta renglones”. “Ya no nos detenemos a leer, a menos que nos importe”, afirmó.

En la descripción, además, “no se debe hablar como un profesor o erudito, sino como una persona normal”, sostuvo la licenciada. “Lo más simple, pero sin tener errores de ortografía o algo que nos deje expuestos a hacer papelones”, aseveró. La autenticidad también es algo a tener en cuenta. “No se puede mostrar a una persona como algo que no es, porque se nota”, indicó.

“Si la gente te empieza a seguir, es porque de algún lado te conoce, o vio una publicidad”, explicó. Esta atención generó una especie de “imagen preestablecida” que debe ser mantenida y elaborada por el perfil social. En caso de mostrar algo que no coincide demasiado con esa imagen, el usuario puede confundirse y hasta arrepentirse de su decisión. “Hay que entender para qué tengo las redes sociales: no hace falta hacer un circo para mostrar mi trabajo”, comentó.

De esta manera, no es necesario que todas las publicaciones en una red social sean hechas de manera profesional, ni que tampoco haya un spot publicitario por día. Las diversas herramientas ofrecidas por las misas redes son amplias y aptas para realizar este tipo de tareas de una forma aún más natural. “Un día puedo mostrar un video llegando a algún lugar, otros sobre algún proyecto”, afirmó.

En el caso de los funcionarios ya en gestión, Zallio considera que hay tres tipos de contenido que tienen que sí o sí estar presentes en los perfiles sociales. Por un lado, información de ayuda referida al área en el que trabaja la persona. Segundo, la agenda del día a día de la figura. Tercero, productos estratégicos—es decir, ejes con los que se quiera relacionar a la figura política. En este último deben incluirse miembros del equipo político y vecinos beneficiarios de las obras hechas por el funcionario.

Una herramienta clave para el tercer tipo de contenido son las transmisiones en vivo. “Lo hace mucho el gobernador de la provincia. Siempre que está participando de un evento hace un vivo, y la gente lo sigue”, afirmó como ejemplo. Todo esto debe reconfigurarse constantemente, por la evolución sin escalas que atraviesa a todo lo referido a la tecnología. Ese es el deber del equipo encargado de las redes: evaluar los cambios e implementar una estrategia de acuerdo a ellos.

“Puedo no contar nada de la vida personal de la figura, pero sí puedo mostrar características personales, que son valores que puedo asignar a la persona”, explicó la especialista. Con esa construcción de la personalidad pública llega, en el mejor de los casos, una respuesta de la gente, que debe asimismo ser considerada por el equipo encargado y respondida de manera acorde.

“Muchos políticos quedaron un poco afuera de TikTok, otros hicieron papelones. Pero otros, sin exponerse mucho, responden e TikTok a través de texto. Rodríguez Larreta es uno”, agregó. Cada red social es un mundo, sin embargo, por lo que evaluar cada caso en particular es fundamental. “Twitter es súper político—el lugar más rústico de la batalla. Hay muchos canales dentro de las redes sociales”, concluyó Zallio.

