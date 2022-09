“Es una alegría pura, no caigo que gané en mi provincia”, expresó el primer misionero en ganar los 100 kilómetros de la Yaboty Ultra Maratón

En el marco de la 11° edición de la Yaboty Ultra Maratón que se realizó este fin de semana, Cristian Stanganelli se convirtió en el primer misionero en ganar los 100 km de la competencia internacional más grande del Alto Uruguay.

Con una marca de 9 horas y 37 minutos, el deportista local logró valerse con el primer puesto de la distancia más larga de la maratón.

Al respecto, Stanganelli resaltó que la provincia tiene la particularidad de ser húmeda y que, aunque la selva es hermosa, se precisa de técnica para hacerlo bien. “La selva atrae a todos los corredores de otras provincias y países vecinos a correr, pero tiene su dificultad”, agregó. Asimismo, explicó que situaciones en las que se debe bordear el río o un arroyo ayudan a que la maratón sea más atractiva.

El deportista no logró correr 100 kilómetros de la noche a la mañana, sino que pasó por un proceso de entrenamiento que se volvió un hábito: “Cada día hago algo para el deporte, corro 100km por semana y lo complemento con gimnasio y comida”, manifestó. “Es un estilo de vida, hay que hacerlo con responsabilidad”, señaló el primer campeón misionero.

En este sentido, reveló los momentos que se vivieron durante la maratón: “Hay momentos de disfrute y concentración, luego llega la emoción y el cansancio. A las 2:30 corría por la selva escuchando los ruidos, sintiendo los olores”, recordó, explicando que, por las distancias largas, corrió solo por más de dos horas.

Según Stanganelli, cuando el cuerpo quiere abandonar, la cabeza juega un rol fundamental en el último tramo de la competencia: “En un momento dudé, allí pensé en mi familia, mi hijo y conseguí salir adelante”, aseguró el campeón. También se definió como un enamorado de la provincia: “Correr y ganar la carrera en Misiones fue increíble”, agregó.

“No se puede transmitir lo que uno siente al llegar al arco de llegada, me tocó ganar”, detalló. Sin embargo, la victoria no fue pura suerte, ya que Stanganelli expresó que, al darse cuenta la ventaja ganada en los 50km, decidió lograr objetivos cada 10km: “Hasta los 70km fue sacarle la mayor ventaja posible a Daniel Simbrón que venía atrás, y luego defenderme con el corazón e ir lo más rápido posible”, contó.

Por otro lado, recordó que llegar al último tramo se encontró con conocidos y amigos que compitieron en distancias más cortas, ellos lo alentaron y ayudaron a llegar a la meta: “Un amigo me dijo ‘vas a ser el primer misionero que gana los 100 km’, y otra chica me regaló me regaló un Mogul cuando me quedé sin comida”, precisó el corredor.

En este contexto, de los más de 2500 participantes, solo 104 compitieron por los 100K y resultando como ganador el deportista misionero. “Todos son personas entrenadas, nadie correría esa distancia sin pensar que lo pueda terminar”, añadió.

En esta misma línea, recordó sus comienzos en el deporte y contó que corrió 10 km en una maratón de asfalto en la localidad de 25 de Mayo y una de 15 km en una edición anterior del Yaboty. Además, resaltó el apoyo de la provincia en la disciplina: “Misiones se está volviendo una provincia de trail”, afirmó.

Para Stanganelli, a diferencia de otros lugares, Misiones cuenta con variedad de carreras organizadas por distintos municipios, como en Almafuerte, Puerto Rico y Posadas. “La provincia apoya mucho con las actividades, el deporte es salud y es lo más importante en la vida”, aseguró el corredor. Además, resaltó la hospitalidad y predisposición de los misioneros y remarcó que los visitantes ven y valoran esos gestos.

Para concluir, Stanganelli comentó sus próximos objetivos y los desafíos que se propuso: “Correré en Almafuerte el 2 de octubre, la carrera de Puerto Rico en noviembre, y la gran carrera Patagonia Run en abril, serán 100 millas”, añadió. En este sentido, invitó a todos aquellos que se animen a probar el deporte, recordando que es salud y la salud es lo más importante: “Para ello se necesita una buena zapatilla y un paso tras otro, nada más”, finalizó.

