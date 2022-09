Violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes chilenos en la marcha aniversario del golpe militar que derrocó a Salvador Allende

(Reuters)- Violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías se produjeron en los momentos finales de una tradicional marcha por el aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende hace 49 años.

El batallón antidisturbios utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes que arrojaron artefactos en respuesta.

Más de 2.000 personas participaron en la marcha que la mayor parte del tiempo fue pacífica, pero los enfrentamientos que se produjeron al final se volvieron un caos.

Por otra parte, el presidente Gabriel Boric habló en el Palacio de La Moneda donde Allende murió durante el golpe de 1973. El mandatario prometió no desistir en la búsqueda de cientos de personas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“1.192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. No es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar, dijo el presidente”.