Sergio Massa tras su gira por Estados Unidos: “Es una satisfacción saber que tenemos ordenado y cerrado el camino de trabajo con el FMI”

El ministro de Economía de la Nación Sergio Massa cerró su gira por Estados Unidos y realizó el balance de una gran semana de trabajo de las reuniones en el Tesoro y el FMI. Además, habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luego de la reunión con el FMI, esta tarde en esta ciudad, el ministro de Economía Sergio Massa recibió a la prensa en la embajada de Argentina en EEUU.

Massa repasó el trabajo durante la semana, dijo que antes y después de las dos reuniones de hoy -la otra fue con la secretaria del Tesoro Janet Yellen- habló con el presidente Alberto Fernández y aseguró: “Nos volvemos con la satisfacción del trabajo cumplido. Y la obligación de seguir adelante con la responsabilidad de consolidar el orden fiscal, acumulación de reservas y aumento de exportaciones, todo en el marco del crecimiento con inclusión que pretendemos para Argentina”.

Ahora, el tigrense viajará a fin de mes a Francia a cerrar la renegociación con el Club de París y podría volver a Washington en octubre, a la asamblea del Fondo.

“Hay logros, pero tenemos que ser prudentes. Hay una realidad dual, con generación de empleo y problemas que resolver. Tenemos dos meses altos de inflación que nos obligan a enfocarnos fuerte, tenemos que recuperar el ingreso real que en los últimos 5 años fueron de pérdidas para la mayoría de los sectores económicos y tenemos que buscar acuerdos y políticas de estado, Gobierno y oposición, para nuevos proyectos como pueden ser GNL e hidrógeno, y para exportar agroalimentos en medio de un mundo que vive una crisis sin precedentes que va en camino a agravarse por la guerra. Si bien una crisis global nunca es buena, para la economía argentina representa un desafío y una oportunidad”, aseguró.

Massa aseguró que los planes sociales no es algo que se discuta con el Fondo, desde donde, dijo, se reconoce el esfuerzo que los argentinos hacen con la eliminación. Además de los “subsidios corporativos” que existe en el país, algo que mencionó el FMI en su comunicado. “Una de las observaciones tiene que ver con ak cantidad de beneficios del presupuesto otorga a empresarios, con alícuotas quebrados y beneficios impositivos y regionales. Hay que plantear el debate en el parlamento”, destacó.

Tesoro

Según fuentes del Tesoro, en la reunión de este mediodía, Yelen instó al país a realizar reformas necesarias para reconstruir la credibilidad y estabilizar los mercados.

Al respecto Massa detalló que la reunión comenzó con un diálogo de 30 minutos con la secretaria en la que se contó el mecanismo de refuerzo de reservas. En ese punto, el ministro le agradeció al agro que lleva niveles récord de liquidación de exportaciones con el nuevo “dólar soja”.

También los funcionarios del Tesoro manifestaron que tiene interés de que Argentina vuelva rápido al mercado de capitales, como una forma de avanzar más en la recuperación de la confianza. “Se habló de un repo de reservas que estamos evaluando. Hay varias ofertas, queremos la mejor, la más sólida y la de más largo plazo. No queremos instrumentos de corto plazo”, dijo el ministro.

Otro tema del que se habló en el Tesoro es el acuerdo AFIP-IRS (el organismo fiscal de EEUU) de intercambio automático de información con el que se buscará cobrarle Bienes Personales y Ganancias (por los intereses generados) a cuentas de argentinos en ese país por un volumen total estimado de USD 100.000 millones.

“El trabajo técnico está listo, se se implementará cuando haya firma del acuerdo. El Tesoro lo vio con buenos ojos: no les debe generar agrado que el sistema financiero de EEUU funcione como guarida fiscal de quienes evaden impuestos en Argentina”, destacó.

Si bien Massa eligió ser cauto -el acuerdo país-país lo deben firmar la Cancillería y el Departamento de Estado, con previo visto bueno formal del Tesoro- en su entorno no dudan: “Va a salir. Y EEUU no pidió garantías ni blanqueo. No lo vamos a hacer, ¿por qué se haría? El que no entró en 2016, cuando dijimos que era el último, tendrá que pagar”.

(Fuente: Infobae)