Misiones | “Le quitó el corazón, lo cortó en pedazos y se lo comió”: hablaron los vecinos y testigos del sanguinario asesinato en Cerro Corá

A casi cinco días del sangriento crimen de Lorenzo Da Rosa (40), surgieron varias hipótesis en cuanto a que si el homicida actuó solo o en complicidad con otra persona. Además, se conocieron más detalles del diabólico asesinato.

¿José Andrés Quednau es cociente de la criminalidad de sus actos? ¿El homicida actuó solo o en complicidad con otra persona? ¿Fue premeditado? Son algunas de las interrogantes que surgieron a medida que fue avanzando la investigación y luego de que se conocieran más detalles del macabro hallazgo del cuerpo de la víctima.

A poco menos de 120 horas de haberse cometido uno de los crímenes más sanguinarios en la historia de la provincia, Misiones Online avanzó con una investigación paralela a la iniciada por la Justicia misionera.

Según datos recabados en inmediaciones a la escena del crimen, vecinos atemorizados por el brutal desenlace del pasado miércoles, quienes pidieron que sus identidades se mantengan en secreto, el homicida y la víctima, eran fieles compañeros de changas y tragos. Ambos vivieron casi toda su vida en el Paraje Las Quemadas de Cerro Corá.

Actualmente, Teresa del Carmen Venecio (42), mantenía una relación de pareja con Lorenzo Da Rosa pero anteriormente, estuvo en concubinato con José Andrés Quednau. Los pueblerinos aseguran que el crimen se cometió por despecho, mientras intentan comprender la hazaña con la cual actuó el criminal, a quienes conocían como una persona tranquila.

“Quednau le quitó el corazón, lo cortó en pedacitos y se lo comió”, coincidieron en sus relatos dos vecinos del Paraje Las Quemadas, quienes aún no salen del asombro. A su vez, ambos aseguraron que el homicida no actuó solo, es decir habría un cómplice que no aparece en el radar de los pesquisas.

El arma homicida

Las primeras informaciones que se conocieron en cuanto al arma homicida, detallan que el sanguinario asesino, luego de cometer la atrocidad, se hallaba parado junto al cuerpo de Da Rosa con un machete ensangrentado entre sus manos.

Este medio pudo saber que no sólo había un machete en la escena del crimen, sino que eran cinco, uno de ellos era de Quednau, el segundo Teresa del Carmen Venecio tenía dentro de su bolso, un tercero pertenecía al hijo de la mujer que estaba cortando leña ¿y los otros dos? Se preguntan todos en la zona.

¿Quednau comprende la criminalidad de sus hechos? Absolutamente, contestó el hombre que se crió con el asesino en el Paraje Las Quemadas. Pero no logra comprender como José Andrés pudo cometer tal atrocidad.

El acusado atacó a su expareja, dejándole un corte en el rostro que le derivó en una intervención quirúrgica que le causó más de 30 puntos y, le propinó un “planchazo” con el arma blanca en la espalda.

Lorenzo Da Rosa sufrió incontables cortes en su cuerpo y, una vez muerto, le extrajeron el corazón y los intestinos, los cuales se utilizó para atar las muletas de la víctima en forma de cruz, como especie de ritual satánico.

Quednau no se resistió al arrestó de la policía, quienes arribaron al lugar tras el llamado de la mujer al 911. Testigos afirmaron que tomó la sangre de la víctima y comió su corazón luego de cortarlo en pedacitos.

En cuanto a lo judicial, el homicida se negó a declarar ante el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas y designó abogado defensor. Se espera que tras el examen psicológico, al hombre se le dicte la prisión preventiva y en poco tiempo se siente en el banquillo de los acusados, debido a que las pruebas son más que suficientes para recibir una condena efectiva a prisión perpetua.