“Amo ser la gorda poderosa que no se calla nada”: revoluciona las redes y va por más

Carolina Sánchez Álvarez es furor por su popularidad en las redes sociales. Sus videos lograron una trascendencia impensada y hoy marcan la agenda de los miles de usuarios que consumen su contenido.

Aunque aclara: “Nosotros hacemos contenido para distintas plataformas a través de la red social Kwai; pero alguien en TikTok (donde es viral) robó los videos y se hace pasar por mí”.

Su viralización fue tan grande, que ya le llueven un sinfín de propuestas y solicitudes para seguir haciendo lo que más ama a sus 28 años: actuar.

En diálogo con medios nacionales, la joven cordobesa apunta con contundencia: “Me encanta marcar el mensaje de la gorda y poderosa que no se calla nada”.

Y admite: “Me cuesta un poco reconocer la trascendencia de los videos, pero me súper alegro, espero empoderar a muchísima gente y que la discriminación deje de ser algo naturalizado”.

Las producciones audiovisuales de Carolina buscan concientizar. Transmitir un mensaje de inclusión y erradicar por completo la discriminación.

“Apunto a seguir laburando, explorar más facetas como actriz, y me encanta marcar el mensaje de la protagonista gorda y poderosa que no se calla nada. A lo largo de mi vida sufrí bullying, por supuesto. Todo es un proceso, incluso llevar este carácter, y llevar un cuerpo gordo en esta sociedad no es nada fácil”, sostiene.

Y sueña: “Voy por más; busco estar en la tele, en una tira completa y no solo bolos, o película; buscaría poder viajar actuando y seguir viviendo de lo que amo. Me siento feliz”.

Tal vez te interese leer: La esposa del misionero Néstor Pitana se abrió una cuenta en Only Fans y causó revuelo

Su vida ligada a la actuación y la aparición del tarot

Carolina empezó a vincularse con la actuación a los 16 años. “Y a los 17 empecé a hacer castings. Después continué estudiando el método Stanislavsky hasta los 24 aproximadamente. Vivo en Caseros, y mi familia son mis amigos, mis tíos, primas, mi perra y mi gatito. Soy actriz y tarotista”, puntualiza.

Por último, cierra: “Me encanta poder decir que después de tantos años de pelearla en el under de la actuación, estoy logrando algo grande. Es súper gratificante”.

A Carolina la pueden seguir en Twitter como @caaroalv; y @carito_actriz ok en Instagram y TikTok.

Mañana es Martes 13: ¿qué diferencia hay con el Viernes 13?https://t.co/7nHm0FqFSH pic.twitter.com/O6F5FScWOA — misionesonline.net (@misionesonline) September 12, 2022