“Misiones entendió lo que es ser millennial”, aseguró el diputado Hugo Passalacqua

El diputado provincial Hugo Passalacqua se refirió al auge del desarrollo de Misiones durante los últimos tiempos. En este marco señaló como fundamental la educación para el crecimiento de la población, la ciudad y la calidad de vida.

Recordando la Expo Posadas Ciudad Universitaria realizada durante la semana pasada, en la que se promocionaron más de 200 carreras de diversas universidades e instituciones de toda la provincia, Passalacqua expuso que: “Hay que mirar las cosas como un trayecto, como una película, y hace pocos años eso no existía, no siempre hubo esa cantidad de carreras, venimos de -10, no era Misiones un foco universitario, se fue convirtiendo todos los años”.

Tal vez le interese leer: Los diputados Passalacqua y Romero Spinelli recorrieron la Fiesta Nacional del Inmigrante

En este sentido, profundizó en que ese resultado depende de varios factores, como el orden público que rige en la provincia para que esas instituciones decidan instalarse: “No se puede enseñar en el ruido, y acá hay paz en el mejor de los sentidos, paz social, ordenamiento fiscal, ordenamiento político, eso sirve para invertir en una universidad, muchos docentes vienen de afuera y se instalan, Misiones tiene cabeza abierta”, amplió.

En la misma línea, indicó que la decisión de fomentar la educación se debe al dato de que “el 40% de la población de Misiones tiene menos de 18 años, es la provincia más joven de la Argentina”, resaltó. Y en ese marco consideró que el Ingeniero Carlos Rovira, presidente de la Legislatura, “tiene esa visión de preparar a Misiones para lo que se viene”. Asimismo, comentó sobre las carreras recientemente añadidas, como la Licenciatura en Videojuegos, “ el mundo empresarial también fue viendo que esa juventud necesita aristas nuevas para salir”, aseveró.

De esta manera, mencionó que recientemente la Cámara de Diputados aprobó que los deportes virtuales son parte del deporte, “te agiliza la mente, no hablo de la ludopatía, pero los videojuegos son parte de la instrucción a la modernidad”, indicó. Así, reflexionó sobre las distintas oportunidades que ofrece la ciudad para atraer nuevos habitantes: “Una Posadas dinámica, con vida cultural, con espacio culturales, todo ese contexto es alucinante, con el Centro del Conocimiento, ese contexto de modernidad mental, de espectáculos, hasta de higiene diaria, hace que vengan los estudiantes, los docentes y se conformen esta cantidad infernal de estudiantes que hay en Posadas y en la provincia, porque en otras ciudades también hay“, enfatizó.

En lo que refiere a la carrera de Arquitectura en Oberá, la cual abrirá sus puertas en 2023, “hoy tiene ya 500 inscriptos”, anunció. De esta forma, los puntos mencionados también son de gran importancia para el movimiento económico provincial: “Misiones entendió lo que significa ser milenial, no es una tontería y pasa por la economía del conocimiento”, destacó. En relación a ello, planteó que para el 2050 serán 2 millones de personas en la provincia, “suelo hablar de Misiones 2 millones y tenemos que prepararnos ya para eso, si queremos atraer inversiones tenemos que formar la mano de obra calificada, hoy la estamos calificando”, subrayó.

Posadas | Passalacqua y Cesino visitaron un abasto que comercializa carnes y verduras provenientes de la chacra misionera en su totalidadhttps://t.co/HAu26MQQrE @passalacquaok @JCesino pic.twitter.com/AJHh857LH9 — misionesonline.net (@misionesonline) August 30, 2022

Continuando con la misma línea, estimó que corresponde prepararse para dicho desafió a todas las clases, desde la dirigencia hasta la religiosa: “Gestionar el hoy es una cosa cómoda, pensar el futuro, producir el futuro no existe, lo que tengas ganas que ocurra, eso va a ser el futuro, y para eso hay que forma a la juventud, y se está formando en los campos de conocimiento que hoy debemos ser la envidia, se volvió una provincia universitaria”, remarcó.

“Tenemos un Gobernador que está gobernando muy bien, con excelencia, nuestro jefe de espacio político que hoy conduce la provincia la tiene preclara, como va a ser el futuro, como debe hacer y cómo construirlo”, agregó.

Por otro lado, pensando en la Nación y en los hecho ocurrido recientemente como el ataque a la vicepresidente Cristina Fernández: “Eso acá no ocurre, y eso genera la posibilidad de que si ocurran cosas positivas como la Expo Universitaria, ¿Pensás que un clima caldeado podrías imaginarte en el futuro?”, manifestó Passalacqua. No obstante, desarrolló que las diferencias son necesarias ya que vivimos en democracia, pero apuntó hacía lo primordial, que es el respeto.

“La diferencia es enorme, llamaría a la reflexión a los misioneros y misioneras, que lo valoren, porque es mérito de la gente, y también es merito de la oposición, de que marcan la diferencia, nos dicen cosas, lo que no les gusta y es correcto, en muchas tienen razón otras tal vez no, es todo opinable, se expresan en cámara, en los medios, y los medios de comunicación más allá de la línea editorial que tengan nunca van a fomentar confrontaciones y darle el micrófono al que twitea más hate”, acentuó.

Así, recordó el 9 de julio, aniversario de Oberá, donde tradicionalmente desfilan las colectividades: “A mi derecha estaba el Gobernador y le digo, ‘Oscar, ¿vos te das cuenta que están desfilando los ucranianos y los rusos juntos?, estamos a tal punto de la convivencia y el respeto, entre ellos tal vez tendrán sus diferencias, pero en comportamiento somos ejemplo”, reiteró. Por ello, expresó la importancia de la escucha, ya que “la construcción social es un ida y vuelta”.

Y en lo que refiere a la escucha, manifestó: “La gente reclama que no detengamos la marcha, Misiones está en movimiento, es una sociedad que va siempre por delante y pide que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias”. Con relación a ello, explicó que por eso se debe pensar a la ciudad desde todos sus puntos, tanto en infraestructura, educación, seguridad, etc.

Passalacqua, fue ministro de Educación, y contó que, “se hizo más escuelas en Misiones que en toda la Nación, cuando hacíamos escuelas en lugar de hacer 5 aulas hacíamos de 8 y recibí muchas críticas, ‘es un desperdicio’ decían, a los 5 años la misma directora pedía para hacer una más, hay que pensarla para adelante, en términos de campo de conocimiento, el Silicon Misiones, la educación disruptiva, la robótica, pero demora su tiempo”.

Por otra parte, en lo que respecta a la instalación del Hard Rock en Puerto Iguazú recientemente anunciado, relató que la idea inicial era instalarlo en Ciudad del Este, sin embargo, actualmente debido a los parámetros ofrecidos por Misiones, los inversionistas se ven atraídos. De esta forma, “según Nación, Misiones es la provincia del país que más crece en empleo en blanco, son 150 nuevos por día que tiene la provincia”, expuso.

No obstante, “hay una pobreza que hay que atender, hay gente que tiene trabajo y hay gente que no tiene trabajo”, apuntó. Por eso, desde la gestión se apunta a trabajar por la cosas que faltan por hacer: “Es responsabilidad de la gestión hacer crecer el empleo como lo estamos haciendo crecer, las posibilidades de potenciar la economía del conocimiento y del empleo más elemental, y lo estamos haciendo, por eso todo pasa por al educación que es libertad, lo docentes siembran libertad, porque el conocimiento te permite el acceso a una mejor vida, te permite la posibilidad de conseguir mejor empleo, te da independencia y eso es la educación”, garantizó.

Finalmente, se refirió a las distintas diferencias con la Nación, como cuestiones de coparticipación, puentes, zona aduanera y gasoducto. “Estamos siendo la provincia de mayor capacidad de empleo en blanco de la argentina sin tener gas”, alertó. Además, en lo que respecta a puentes, comentó que se está hablando para construir en El Soberbio, ya que en todo el Río Uruguay no hay nada y “eso es clave para el desarrollo”, afirmó. También, expuso que hay cuestiones como viviendas, y moneda en la que los ciudadanos necesitan políticas especiales debido a la geografía de la provincia. “Misiones es compleja pero entendió lo que significa ser millennial, entendió lo que yo llamo la Misiones 2 millones, que tenés que pensar todo eso, y eso en un clima de serenidad”, concluyó el diputado provincial.