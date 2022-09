“Hoy soy una víctima de expresiones maliciosas”: el descargo de Daniel Abello, jugador de Crucero del Norte acusado de apuestas deportivas ilegales

El central del colectivero, hoy separado del plantel que disputa el Federal A, eligió a este medio para efectuar su descargo, luego de las acusaciones que lo involucraban en apuestas deportivas.

Hace ya dos semanas que estalló el escándalo en Crucero del Norte que involucraba apuestas deportivas y, peor aún, mencionaba a dos jugadores de sus filas como aparentes implicados. En este sentido, la entidad de Santa Inés decidió separar a ambos jugadores del plantel profesional, a medida que avanza la investigación y que determinará el grado de implicación que tuvieron, si es que así lo hicieron.

Ahora, y al igual que lo hiciese Gonzalo Melgarejo, uno de los jugadores separados, el central Daniel Abello eligió en exclusiva a Misiones Online para efectuar su descargo y defenderse de las acusaciones. Si bien la causa avanza y no han surgido más novedades, ambos jugadores continúan entrenando separados y su futuro es incierto.

El comunicado

“En las últimas semanas, he transitado días de mucha angustia producto de las expresiones infundadas vertidas a través de la red social Instagram, cuyo supuesto usuario es un simpatizante del club; las mismas fueron replicadas en diferentes medios de comunicación. Se me acusa de conducta antideportiva, por supuestas participaciones en las apuestas deportivas, las cuales NIEGO en todos sus términos, ya que las mismas se efectuaron sin respaldo probatorio, y basadas únicamente en un análisis de un mal partido de nuestro equipo en la Provincia de Entre Ríos”, manifestó Abello.

“Observé, que diferentes medios de comunicación replicaron esta acusación sin pensar en los efectos y consecuencias que género en mi persona, familia y afectos. A las claras todo esto afecta mi honor y buen nombre. Hoy soy una víctima de expresiones maliciosas, que afectan mi presente y futuro como deportista”.

El central destacó que “es importante mencionar que todos los habitantes del suelo argentino gozan de la Presunción de Inocencia, Garantía consagrada en la Constitución Nacional y en diferentes tratados de Derechos Humanos, pero que en casos como el que me toca atravesar parece quedar de lado”.

“Sin perjuicio de la angustia que padezco, he cumplido de manera correcta cada entrenamiento, dando mi mejor esfuerzo, como lo hice desde que elegí esta profesión. En estos últimos partidos no me ha tocado formar parte del plantel titular, pero he intentado estar cerca de mis compañeros, quienes al igual que yo, solo quieren lo mejor para la Institución que defendemos”.

“Por último, quiero agradecer a mi familia, amigos, compañeros de equipo e incluso excompañeros, que se han portado de la mejor manera conmigo en este duro momento, y espero todo esto se aclare pronto, ya que mi único deseo es ejercer mi trabajo como cualquier persona”, finalizó.

Desde que estalló el escándalo, el cual fue detonado por el periodista Pablo Carroza, Crucero del Norte consiguió una victoria ante Unión de Sunchales por 2 a 1, pero volvió a caer el pasado domingo ante Gimnasia y Tiro en Salta.

Panorama incierto para un colectivero que parece a la deriva, pidiendo a gritos el final de la temporada para terminar de quemarse y poder, finalmente, resurgir como si de un ave fénix se tratase.