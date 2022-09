Messi elogió a Manu Ginóbili | “Me provoca mucho orgullo”

Lionel Messi manifestó su “orgullo” por la distinción que recibió Emanuel Ginóbili, que concretó su ingreso al Salón de la Fama de la NBA y consiguió un logro sin precedentes en el deporte argentino.

La Pulga destacó la gran carrera del exbasquetbolista de los San Antonio Spurs y lo llenó de elogios.

Las redes sociales de los San Antonio Spurs reprodujeron las palabras del capitán de la Selección argentina, que fueron parte del homenaje a Manu en uno de los días más especiales de su vida.

“Me provoca mucho orgullo escuchar a un periodista decir que Manu Ginóbili es el Messi del básquetbol, de hecho deberían decir que yo soy el ‘Manu del fútbol”, resaltó el delantero del París Saint Germain francés.

El bahiense Ginóbili, de 45 años y retirado de la actividad basquetbolística en agosto de 2018, fue condecorado por la organización de la NBA, que le entregó un premio por primera vez a un jugador argentino.

¿Qué es el Salón de la Fama?

El ingreso a ese selecto grupo reconoce y premia a jugadores que demostraron una gran destreza y popularidad en el básquet a lo largo de su carrera, a entrenadores y a árbitros con una gran contribución al mundo de este deporte. Algunos equipos completos también se encuentran en el Hall of Fame, como los Harlem Globetrotters.

Manu Ginóbili, con su increíble carrera, será el representante argentino en este icónico espacio. Mientras era jugador de los San Antonio Spurs ganó cuatro anillos de NBA.

Las mejores frases del discurso de Manu Ginóbili al entrar al Salón de la Fama

“Fue un largo viaje. En jugadores como yo, los logros individuales no son imporantes. No estoy acá por lo que hice, sino por haber sido parte de un equipo. Los Spurs fueron uno de los equipos importantes”.

“Mi crecimiento gradual tuvo que ver con mi llegada a la Selección Argentina. Después vino mi etapa en Italia, ellos confiaron en mí. Me enseñaron. Tuve líderes que me mostraron el camino”.

“No podía creerlo cuando los Spurs me draftearon. No tenía expectativa. Realmente no lo podía creer. No hubo nada que me hicera imaginar que me iban a llamar”.

“Fueron 16 años en San Antonio, con el mismo coach. Representando los mismos colores, ciudad. Tantos amigos, tantas experiencias increíbles. Tengo mucha gente para agradecer”. “Greg Popovich, ¿qué puedo decir de vos? Seré corto esta vez, pero fuiste tan importante para mí y para mi familia. Nunca podré agradecerte lo suficiente…”.

“Gracias a la NBA por darnos este contexto para hacer lo que amamos. Es la mejor organización deportiva del mundo. Y punto”.

“Quiero hablar de mi familia, en español. Sepo y Lea, mis hermanos, gracias por aclararme el camino. Por la inspiración. Papá, cómo me hubiese gustado que estuvieras acá y puedas entender lo que está pasando hoy. Mi fiel y más grande seguidor. Te extraño mucho viejito. Mamá, sé todos los sacrificios que hiciste por nosotros. El amor, la libertad de elegir. Gracias. A mi mujer e hijos… si tuviera que elegir un momento para detener el tiempo, sería con ustedes. Cuando viajamos, cuando hacemos todo lo que hacemos. Amo lo que somos y amo lo que ustedes son. Gracias a todos”.