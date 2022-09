Análisis semanal: Massa se asegura el pan para hoy con el dólar soja mientras Misiones consolida su crecimiento con inversiones

El dólar soja desató una catarata de exportaciones que trajo alivio a las alicaídas reservas, pero también una serie de cuestionamientos a esta nueva distorsión que hoy es pan, pero mañana podría ser hambre. En Misiones, la economía consolida el crecimiento con alzas en el empleo, exportaciones y con la llegada de nuevas inversiones.

Acontecimientos de alto impacto y de extrema gravedad hicieron que desde el 1 de agosto, cuando comenzó el juicio por la causa Vialidad, la agenda de la política y de los medios se corriera de la economía hacia otros ejes. Con todos mirando para otro lado, Sergio Massa pudo avanzar en una agenda que implicó arriar banderas históricas del kirchnerismo sin que ello implique profundizar la interna en la alianza gobernante.

En poco más de un mes de mandato, el súper ministro achicó subsidios, recortó partidas presupuestaria y le otorgó al campo sojero un beneficio con el que ni el más optimista de los productores de esa oleginosa hubiera soñado en la era preMassa del Gobierno nacional.

Por ofensas mucho menores al discurso kirchnerista, Guzmán fue declarado persona non grata, su gestión se volvió inviable y terminó revoleando una renuncia que desembocó en la crisis política y económica más severa que enfrentó este Gobierno hasta ahora.

Pero en la dinámica insondable de la política argentina, lo que ayer era pecado hoy puede ser virtud sin que nadie se despeine.

Como en el fútbol, mandan los resultados y nadie cuestiona al técnico cuando gana aunque el equipo no juegue como le gusta a la gente. Y esta semana Massa consiguió ganar un partido chivo aunque el campeonato todavía parece un sueño lejano.

Con el dólar a 200 pesos para los sojeros, el tigrense reconoció la derrota del Gobierno nacional en la puja que mantenía con «el campo», uno de los villanos más recurrentes en las películas kirchneristas, pero a cambio de semejante claudicación se llevó unos 2.000 millones de dólares en liquidaciones de exportaciones en solo una semana.

Con lo operado en los primeros cinco días de vigencia del nuevo régimen para la exportación de soja, la meta de 5.000 millones de dólares en liquidaciones que propuso el ministro de Economía para septiembre dejó de ser un disparate para convertirse en una marca que muy probablemente se supere.

Lo agradece el Banco Central, que tuvo un poco más de margen para financiar importaciones y pudo aumentar sus debilitadas reservas en 866 millones de dólares.

Ayuda el almanaque, la cercanía de la primavera levanta las temperaturas y reduce la demanda de energía. En agosto las importaciones en ese rubro cayeron en 1.000 millones de dólares frente a julio y seguirán por la misma vía en los próximos meses.

Con estos resultados, el Gobierno abandona la zona crítica de las reservas netas por 1.400 millones de dólares. Avanza así en un paso fundamental para la estabilización macroeconómica y para el cumplimiento de la próxima revisión trimestral del FMI, para cuando Argentina se había comprometido a alcanzar los 6.400 millones en reservas.

El dólar blue bajó 11 pesos en comparación al cierre de la semana pasada y el oficial aumento 2%, lo que hizo que la brecha entre el oficial y el paralelo perforara el piso de 100% y se ubicara en el parámetro del 90%.

¿Hambre para mañana?

No quedan dudas que el nuevo dólar soja tuvo el efecto esperado por el Gobierno durante su primera semana de vida, pero a no engañarse, se trata de una medida de corto plazo que no alcanza para despejar las dudas que plantea el mediano plazo e incluso abre nuevos interrogantes.

En su necesidad por sumar dólares sin recurrir a un shock devaluatorio, el Gobierno nacional optó por una devaluación selectiva y temporal orientada a un sector exportador que contaba con un voluminoso stock listo para vender. El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, juró que el nuevo esquema no será prorrogado y descartó medidas similares para a otros sectores de la producción.

La bonanza tendrá vida corta, terminará cuando llegue octubre o cuando se agote el stock de soja encanutada, lo que ocurra antes.

Pero además de dólares frescos, el nuevo esquema deja dudas que se develarán con el correr de los meses.

Algunos plantean que el trato diferencial que están recibiendo los sojeros será contraproducente en el mediano plazo. Porque plantea un antecedente peligroso al demostrar que negociando con dureza y retaceando liquidaciones se le puede torcer la política cambiaria a este Gobierno.

El riesgo es que otros sectores tomen el ejemplo de los sojeros y el Gobierno se vea envuelto en una negociación permanente con todos los exportadores para conseguir dólares.

También está por verse el impacto inflacionario que el nuevo dólar pueda tener.

Está claro que una devaluación que alcance a un solo producto tendrá una incidencia menor que un movimiento en el tipo de cambio oficial, más aún si se trata de un producto como la soja que no está muy presente en la mesa de los argentinos. Sin embargo muchos creen que el dólar soja sí impactará en los precios internos.

En primer término porque pagarle a los exportadores de soja 200 pesos por los mismos dólares por los que antes pagaba 140 pesos implica una emisión extra que se estima en 300 mil millones de pesos que en algún momento serán inyectados al mercado.

Por otra parte, porque el nuevo dólar hizo que el precio de la tonelada de soja en el mercado interno saltara de alrededor de 50 mil pesos a más de 70 mil pesos y la soja es un patrón por el que se rigen muchos de los costos de la agroindustria argentina.

Los alquileres de los campos, por ejemplo, se pactan en quintales de soja, con lo cual aumentan de forma automática cuando se mueve el valor de esa oleaginosa.

La soja también tiene fuerte incidencia en el costo de la alimentación de animales, con lo cual la medida que entró en vigencia esta semana llevará a un incremento en los costos de toda la actividad pecuaria.

Provincia en marcha

A diferencia de lo que puede observarse en el contexto nacional, en la economía de Misiones no hay contradicciones entre el corto, el mediano y el largo plazo. El pan de hoy no amenaza con convertirse en hambre mañana, muy por el contrario, se percibe un proceso de crecimiento basado en fundamentos sólidos con proyecciones alentadoras.

Como en el resto del mundo, en la Tierra Colorada la pandemia también significó un golpe duro para todas las actividades. Pero una política inteligente que supo conjugar cuidado sanitario con sostenimiento de la economía permitió una rápida reactivación que no se detuvo nunca y que posibilita que hoy la provincia muestre indicadores superiores a la prepandemia.

Pese a un tipo de cambio oficial poco favorable, pese a no contar para sus producciones con tipos de cambio especiales como el que tienen los sojeros y pese a que su oferta exportadora no se vio beneficiada con el boom de precios que provocó la guerra en Europa, Misiones consiguió seguir incrementando sus exportaciones este año.

La comparación del primer semestre 2022 con relación a igual período del año pasado marcó un incremento de 7,7% en el total de exportaciones provinciales medidas en dólares. En los primeros seis meses del año Misiones no solo lideró las exportaciones del NEA, por encima de Chaco y Corrientes, sino que fue la única provincia de esa región que logró superar su propia marca del primer semestre de 2019.

Otro fenómeno es que, entre enero de 2020 y enero de 2022, con un aumento de casi el 70% Misiones es la tercera provincia del país con mayor aumento relativo en la cantidad de empleo en el sector del software. Y yendo a otro sector de la economía, el forestal, Misiones cuenta con 5.414 puestos de empleo vinculados con el aserrado de madera, frente a 2.177 de Corrientes, que algunos opositores elogian como la meca de la forestación.

Un aspecto en el que la economía de Misiones viene siendo noticia es en la generación de empleo. Según datos del ministerio de Trabajo de la Nación, en junio la provincia registró un crecimiento intermensual de 2% en el empleo privado registrado, el mayor de todo el país.

Este dato indica que en solo un mes, el sector privado generó más de 2.000 fuentes de trabajo en la Tierra Colorada.

En el contexto de las provincias que forman parte del NEA, Misiones lidera ampliamente como la provincia con el mercado laboral privado más grande y de mayor crecimiento en la región. El 36,7% de empleos del NEA están en Misiones, que además es la única provincia con más de 100 mil puestos formales registrados (Chaco registra 76,7 mil; Corrientes, 77,6 mil; y Formosa, 26,7 mil).

Semejante crecimiento en un indicador directamente asociado con el desarrollo social, como el empleo, solo fue posible gracias a un incremento igual de pronunciado en la captación de inversiones.

Por un lado, el empresario misionero está aprovechando el dólar oficial barato para hacer inversiones de capital. En ese aspecto se destaca la forestoindustria que, impulsada por una fuerte demanda proveniente principalmente de la construcción, atraviesa un proceso de modernización con un marcado componente tecnológico.

Pero en lo que refiere estrictamente al empleo, el crecimiento está más bien asociado a las numerosas inversiones que llegan en dos rubros que son intensivos en la demanda de mano de obra: el comercio y el turismo. A ellos se suma la construcción que viene traccionando fuerte desde mayo de 2020 y nunca paró.

El fenómeno más reciente tiene que ver con la llegada de cadenas nacionales e internacionales que ven en algunas de las principales ciudades misioneras, plazas atractivas para instalarse.

En los últimos días se confirmó el desembarco de la cadena internacional Hard Rock Café con tres locales en Misiones, uno de los cuales –que estará en Puerto Iguazú- será el más grande de Latinoamérica.

Con respecto al comercio, tomando la variación interanual entre marzo de este año y marzo del año pasado, las ventas en supermercados en Misiones aumentaron un 62,1%, siendo la séptima provincia con mayor incremento.

Gestión intensa

Mientras los referentes provinciales de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos siguen enfrascados en las discusiones que marca la agenda política nacional, marcada por la causa Vialidad y las derivaciones, acusaciones, especulaciones y chicanas en torno al atentado contra la vida de la Vicepresidenta, el Gobierno provincial del Frente Renovador sigue gestionando en soledad a favor de los intereses de Misiones.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad aprovechó la reunión del Norte Grande que se realizó en Chaco para reclamar que se incremente de 550 Kwh a 750 Kwh el techo de consumo mensual subsidiado de energía eléctrica.

Es otro ejemplo de política que se anticipa a la agenda, porque la tarifa energética será sin dudas el tema de mayor preocupación para la gente cuando empiecen a llegar las boletas por los consumos de septiembre, cuando la quita de subsidios aplicada por el Gobierno nacional comenzará a tener efecto real y cuantificable en los bolsillos de los misioneros.

Otra medida que se tomó a favor de la economía cotidiana de la gente fue el convenio de Misiones con el Banco Hipotecario para su incorporación al programa Ahora para Hipotecarios UVA, con lo cual aquellas familias que hayan adquirido un crédito UVA a través de la entidad podrán acceder a un reintegro mensual del 35% de la variación que haya sufrido la cuota del préstamo entre diciembre de 2021 y agosto de este año, con tope hasta 15 mil pesos. Un alivio tremendo a las familias endeudadas y ahogadas económicamente por las cuotas.

Queda a las claras, con mucha intensidad, cómo una posición activa de la provincia permite cuidar el bolsillo y aliviar los efectos nocivos, como la inflación, de la macroeconomía nacional. Eso hace que Misiones sea distinta del resto del país.

En el plano estrictamente político, la Renovación recibe cada vez más grupos de jóvenes de diferentes ámbitos, interesados en participar de la construcción colectiva de una provincia que apunta al crecimiento económico con sustentabilidad ambiental y paz social. Cada vez son más los jóvenes que observan al espacio del gobierno como el único que abre oportunidades y trabaja incansablemente mirando hacia adentro, no hacia la grieta y la agenda que se instala desde Buenos Aires.

De hecho, el superministro Sergio Massa, al mismo tiempo que le está encontrando una salida al incremento de las reservas y trae algo de calma a la economía nacional, ordenó a su equipo de trabajo preparar reuniones con funcionarios misioneros y dar respuestas a los planteos provenientes del misionerismo. Carlos Rovira fue quien solicitó a Massa una agenda de actividades y el tigrense puso a su ministerio a disposición.

Los espacios opositores se encuentran a la deriva. Juntos por el cambio está partido en cuatro fracciones diferentes alineadas con candidatos nacionales: Macri, Larreta, Bullrich y los radicales. En Misiones están igualmente peleados.

Esta semana la nota dio Bullrich, anunciando que va a ser candidata por dentro o por afuera del frente, amenazando con romper todo el espacio, demostrando que la prioridad de esa construcción son los cargos y el poder, no las propuestas políticas y económicas para mejorar el país. El delegado de “Pato” en la provincia, Martín Goerling, estaría llegando a la firme determinación de lanzarse por fuera. Se confirmará en las próximas semanas.

Entre los grupos de jóvenes que se acercan permanentemente a la renovación hay numerosos provenientes del radicalismo, cansados de trabajar en las sombras para los mismos dirigentes “de café”, están dando el portazo masivamente.

Y no sorprendería que participen con varios sublemas de radicales disidentes, en muchos municipios, defendiendo al Frente Renovador en las elecciones del año próximo. Fernando Santa Cruz, un economista muy reconocido de apellido Pastori y Federico Villagra, entre otros, ya están anotados para la carrera. La misma tónica siguen numerosos dirigentes del PRO. En Cambiemos no encuentran oportunidades. Consideran que ese espacio va camino a la disolución.

El Frente de Todos no es muy diferente. Cristina Brítez no se animaría a presentarse para la Gobernación ante el temor de recibir una dura paliza política y dejar expuesta su carencia de votos por no haber construido políticamente en ocho años, ni haber conseguido beneficios concretos para los misioneros en todo el tiempo que fue diputada nacional.

Los números de las últimas encuestas dan que la Renovación gana con comodidad en las provinciales y Lalo arrasa por la reelección en Posadas, por lo tanto, nadie se anima a medirse enfrente y tanto el FdT como JxC tienen grandes disputas internas porque hay demasiados candidatos para las elecciones nacionales y muy pocos para las provinciales.