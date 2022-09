Vivió en Europa y eligió Misiones para emprender

Carolina Butvilofsky es oriunda de Eldorado. Vivió casi una década en Alemania y volvió a elegir Misiones para emprender. “Viví cerca de 9 años en Alemania. El hecho de haber estado tanto tiempo allá, nos motivó a volver a emprender, con mi pareja, en Misiones”, dijo.

Haciendo referencia a la experiencia de residir en el país europeo, Carolina contó el motivo por el cual decidió volver a la tierra colorada. “El viajar mucho por el mundo nos dio la visión de entender que también se podía cultivar y ser rentable en espacios pequeños”, indicó y agregó: “todo el tiempo pensábamos en volver a casa y realizar algún tipo de producción que se ayorne a los tiempos. En unos de estos viajes descubrimos la sericicultura, que es la cría de gusanos de seda y, automáticamente pensamos que lo podíamos hacer en casa, en Misiones”.

En tanto, manifestó la importancia de contar con lazos familiares en la provincia. “Así también, nos motivó volver a emprender en la provincia el hecho de que nuestras familias viven acá, son de acá y tenemos fuertes raíces en Misiones. Estaba claro que Europa era solo un ciclo, pero que nuestros hijos iban a ser criados en la provincia de Misiones”.

Producción de seda

Aludiendo al trabajo que realiza junto a su familia, la emprendedora destacó: “tenemos 3 hectáreas de mora y criamos un promedio de 160 a 300 kilos de capullos de seda por temporada. Lo que hacemos es formar alianzas comerciales con diseñadores que colaboran para que esto se lleve adelante”.

“Nosotros, somos productores primarios en el desarrollo de diferentes líneas; como bijouterie de seda, cosmética de seda y ahora, estamos en desarrollo de hilados de seda para bordar en alta costura. Esto se va a lanzar en el mes de noviembre porque el desarrollo es muy artesanal”, afirmó.

Asimismo, confesó la importancia de emprender en territorio misionero. “La producción primaria de la seda tiene todo un esquema, eso se simplifica con la biodiversidad y el clima de la provincia que es perfecto para realizar este trabajo, siempre respetando los mismos”.

El rol de la mujer en la toma de decisiones

“Fue una sorpresa, yo no sabía que me iban a elegir presidente. Me sentí orgullosa de que las otras mujeres confíen en mi persona para tan honorable función”, señaló acerca de su rol como primera presidenta del Parlamento de la Mujer en su ciudad natal.

Puntualizando en sus máximas prioridades políticas, Butvilofsky expresó: “desde mi rol político en la provincia, mi objetivo es reconocer aquellas necesidades a las cuales se deben dar respuestas e involucrarse con proyectos concretos. Saber que se puede elaborar y dar respuesta a todas las familias misioneras es lo que me impulsa a actuar y ejecutar en las acciones políticas”.

En esta misma línea, la empresaria dijo: “mis proyectos tienen que ver con el emprendurismo, el desarrollo de ideas propias para generar trabajo con conciencia ambiental. También, me interesan las acciones que tengan que ver con la educación; especialmente con la formación de oficios en las escuelas técnicas principalmente, la parte femenina. Entender que el saber, prepararse y estudiar para hacer, son la base más importante para generar y obtener la mano de obra calificada para el desarrollo de las personas, de forma económica”.

En cuanto al lugar político de la mujer en Misiones, Carolina aseguró que en el último tiempo ha crecido notablemente. “El rol de la mujer en el ámbito empresarial misionero es, sin dudas, cada vez más importante. Tanto su inserción como su protagonismo, son fundamentales; porque las mujeres de nuestra generación tienen la oportunidad de formarse y prepararse. Si miro para atrás es increíble lo que, en menos de una década, hemos logrado», opinó y añadió: «yo creo que desde hace varias décadas en la provincia de Misiones, la mujer comenzó a ser vista y considerada como parte del engranaje económico y político. Pero también, es tomada en cuenta en la toma de decisiones políticas”.

En relación a ello, Butvilofsky resaltó la importancia del complemento. “Creo que es importante no desvincular a la mujer y el hombre, debemos complementarnos. Entender que tenemos miradas y acciones diferentes pero, son necesarias para que Misiones como provincia siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora”, cerró.

