Viajará a las Cataratas y el precio que pagó lo hizo viral: cómo consiguió el aéreo a $2 y un hotel 5 estrellas a $8.000

Adrián planificó unas mini vacaciones entre el 23 y el 26 de septiembre a un costo irrisorio. Si bien emitió el pasaje con una aerolínea low cost, se hospedará dentro del Parque Nacional, con una imponente vista y amenities premium

Adrián tiene 54 años, es contador público y un verdadero aficionado de los viajes. Está siempre pendiente de las promociones de las aerolíneas, los descuentos con las millas, las oportunidades para canjear los puntos acumulados en las tarjetas de créditos, las financiaciones de los bancos y todo aquellos que permita concretar un viaje de manera “low cost”.

En épocas donde un viaje desde Buenos Aires hacia la ciudad misionera de Iguazú cuesta -en promedio- unos $40 mil ida y vuelta, Adrián sorprendió a los usuarios de Twitter al contar que tiene planeado un viaje a ese destino por el que pagó $1 peso por cada tramo.

“Bienvenidos a septiembre. ¿Quién se va de viaje este mes y a dónde?”, tuiteó la cuenta @quiz_viajero, que rápidamente se llenó de distintas experiencias nacionales e internacionales entre las que llamó la atención de @adrianratam.

“Cataratas, vuelo conseguido a 2 pesos”, respondió Adrián junto a la captura de la compra del ticket donde podía observarse el irrisorio precio abonado para volar entre el 23 y el 26 de septiembre de este año por Jet Smart.

Cuando la mayoría de los usuarios pensó que pudo tratarse de un error de sistemas de la aerolínea, Adrián explicó que aprovechó una promoción, sacó el pasaje antes de la pandemia y luego tuvo que reprogramarlo en tres oportunidades.

“Compré en 2019, cuando el gobierno todavía le permitía a las low cost vender tickets por $1, con tasas incluidas, con la particularidad de que la durViajará a las Cataratas y el precio que pagó lo hizo viralación del viaje era de 4 meses. Es decir, conseguí esa tarifa para salir el 3 de agosto y volver el 21 de noviembre”, contó Adrián a Infobae al hacer referencia a la llamada “letra chica” del contrato.

Como no estaba en sus planes tomar un descanso tan extenso, empezó a averiguar para empalmar con vuelos en sentido inverso y así viajar dos veces. La misión era conseguir una vuelta en agosto y una ida en noviembre. Por más que tuviera que pagar esos dos tramos extras, el precio total todavía le resultaba súper conveniente. “En ese momento, estaba vigente el primer Previaje, que te devolvía el 50%, el descuento de mi banco y la posibilidad de financiarlo en 18 cuotas. Era un regalo de todas formas”, explicó.

Sin embargo, no fue necesario porque unas semanas después le modificaron los horarios desde y hacia Iguazú y Adrián optó por cambiar la fecha: del 21 al 23 de marzo de 2020. “Todavía no se sabía nada del feriado puente del 23 de Marzo, y cuando salió publicado, realmente me quedó el viaje redondo. Pero después llegaría el COVID-19 y todo lo que ya conocemos”, recordó Adrián, quien no pudo viajar por el cierre de fronteras y lo reprogramó para volar entre el 4 y el 12 de diciembre de 2021.

Finalmente, ese viaje tampoco pudo hacerlo por unas cuestiones personales y aprovechó la flexible política de cambios que tiene la aerolínea para remitir el ticket sin penalidad ni cargos extras para septiembre de 2022.

Lo increíble es que hubo muchas personas que pasaron por una situación como la de Adrián y no tuvieron tantas posibilidades de cambio como él. Algunos directamente perdieron los vuelos abonados y otros tuvieron que pagar cifras exorbitantes por modificar la fecha ya que tenían que pagar la diferencia del valor del ticket, al momento del vuelo.

“Hoy en día resulta imposible acceder a una promoción de este tipo pero hay otras opciones a las que podés acceder para abaratar costos como comprar una giftcard en cuotas, suscribirse a los clubes de descuentos o adherirse a los planes de millaje para recibir millas de regalo. También es fundamental la elección de la aerolínea. Siempre hay que buscar aquellas que tengan flexibilidad para los cambios, que son minoría”, aconsejó Adrián, quien desde el blog Ratamundo.com cuenta cómo le resultan estas experiencias de “pagar como rata pero volar con clase”.

Una vez que llegue a Iguazú, Adrián se hospedará en el Gran Meliá Iguazú, dentro del Parque Nacional, que tiene vista a las Cataratas. Al igual que ocurrió con el aéreo, se las ingenió para abonar menos $8 mil la noche en ese complejo 5 estrellas.

¿Cómo lo logró? Así lo explicó: “Cuando reservé, el hotel estaba cerrado por la pandemia y tenía una oferta de apertura con una tarifa muy conveniente. A eso sumale que tengo categoría Gold en la cadena Meliá y me dieron un 20% de descuento de entrada. Luego, le apliqué el Previaje y lo pagué con la tarjeta de crédito de mi banco en 18 cuotas sin interés. Lo interesante es que esa compra incluía USD 50 de crédito para gastar en el hotel. La cuestión es que terminé pagando $7.866 en lugar de los $24.532 que figuraba en la web. Lo más increíble es que hoy esa tarifa parte de los $140 mil”.

Otro de los beneficios que obtuvo por alojarse allí fue que tuvo que pagar “por única vez” los $1.200 de acceso al Parque Nacional Iguazú, a diferencia de cualquier turista que debe pagar esa cifra por cada día que quiera visitar las Cataratas. Por lo general, la excursión completa consume tres días: el primero se hace la Garganta del Diablo, el segundo el circuito inferior y el tercero el circuito superior.

“Las membresías hoteleras son una buena opción porque sino los alojamientos y los traslados del aeropuerto se vuelven impagables y más si viajás con frecuencia”, aclaró.

Conseguir estas ofertas no es para cualquier viajero ya que son muy pocos los que disponen de las herramientas que ofrecen tantas bonificaciones como a las que accede Adrián. Sin embargo, él comparte tips desde su Twitter y su Instagram para que otros puedan imitarlo.

Arrancó hace 5 años comentando en las redes sociales de viajeros y como le empezó a gustar el tema se creó una cuenta de Twitter para informar sobre las promociones que encontraba. Luego decidió trasladar todo ese contenido a un blog para organizarlo por temáticas. “Mi fuerte es hacer análisis de millas, puntos y oportunidades que ofrecen los programas rewards para avisarles a los viajeros cuándo es más conveniente comprar un pasaje y de qué forma”.

“Hace poco descubrí cómo emitir a mitad de precio vuelos domésticos de Aerolíneas Argentinas. Nada extraño, solo identifiqué que el día siguiente al último del almanaque, era el único en el que ponían tarifa promocional, la más barata. El resto del año sale el doble”, remarcó Adrián, que compró para volar a Ushuaia por el feriado largo del Carnaval 2023 por $6.803. “Anticiparse es otra de las mejores formas de pagar barato”, concluyó.

Turismo en Misiones | El ministro Arrúa adelantó que la semana próxima Iguazú recibirá al turista un millón del añohttps://t.co/G2ae80U5JH — misionesonline.net (@misionesonline) September 6, 2022

Viajará a las Cataratas y el precio que pagó lo hizo viral

Fuente: Infobae