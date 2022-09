Viral | El “fan de Wanda” confesó que dejó de ser vegano cuando le mordió un perro

En una entrevista para un medio de comunicación nacional, el fan de Wanda Nara comentó sobre la construcción de su personaje en Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli que lo hizo saltar a la fama. Pero también contó particularidades de su vida, como la vez que se enojó con una mascota.

Mariano De La Canal, popularmente conocido como “el fan de Wanda”, pasó por el diván de Teleshow y habló de todo. Si bien el broche de oro de la extensa entrevista fue el origen de su personaje para las previas de Showmatch cuando Wanda Nara bailaba en el programa, la nota dejó otros detalles tan divertidos como impensados.

Tatiana Schapiro le preguntó al entrevistado si cuidaba mucho de su estética y él le respondió que no. “No, me hinché un poquito. Dejé de ser vegano porque me mordió un perro. Entonces me enojé y dije: ‘Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde’. Ahí dejé de ser vegano, lanzó sin tapujos.

Ante la sorpresa de la periodista, De La Canal explicó que fue vegano durante dos años, pero que después de esa experiencia, volvió a comer carne “en venganza”.

Fan de Wanda

