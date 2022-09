Profundidad | Productores ovejeros denuncian nuevos ataques de perros de cazadores a sus animales

Productores ovejeros de la zona de Tacuaruzú cerca de Profundidad, y Fachinal, denunciaron nuevos ataques de perros de cazadores a sus animales. Uno de los más afectados fue Oscar Miño, quien señaló que ya realizó 3 denuncias.

Oscar Miño es productor ovejero desde hace más de 30 años, y señaló que los ataques de perros de cazadores, “no cesan. En los últimos dos meses me mataron 8 ovejas, y lastimaron a 11. En total tuve una pérdida en 19 animales”.

Los productores aseguran que se trata de perros de cazadores, “porque escuchamos disparos. Aunque también hay muchos perros que no sabemos de donde provienen. Los últimos ataques, este fin de semana, fueron entre las 12 y las 13, he visto a 4 perros ese día. Pero van rotando. Lo peor es que muerden y observan, no comen”.

Y agregó, “parece que ingresan muy rápido, porque mis ovejas no salen, yo tengo todo alambrado eléctrico y ni eso los ataja”.

Miño aseguró que son más de 30 los productores de la zona, y todos al menos, “un ataque, de estos perros sufrieron. Cerca de 200 animales murieron en lo que va del año en la zona de Tacuaruzú, Profundidad y Fachinal. Estos perros no solo destruyen nuestra producción, sino también la fauna silvestre se ve afectada”.