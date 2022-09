Video emotivo | “Es una heroína”: fue madre sola con 17 años y como agradecimiento su hijo le regaló un auto

La historia tuvo lugar en la localidad de Santo Tomé, en Corrientes. “Gracias por tanto y perdón por tan poco”, escribió el hombre, quien capturó el momento. La imagen se volvió viral en redes sociales.

“Mi vieja no paró y buscó la forma. Me crío, me educó y se educó. Logró tener una base económica para sostenerme a mí al menos, aunque no se si a ella. Esas cosas son… es de una heroína realmente”. Conduciendo hacia su casa de la infancia y visiblemente emocionado, Germán Colina comienza el video con esas palabras mientras se dirige directamente a los brazos de su madre para regalarle su primer auto y devolverle así un poco de todo lo que ella hizo por él.

Germán Colina nació en la localidad correntina de Santo Tomé, Corrientes, hace 31 años. Su madre Marta Colina lo tuvo cuando tenía 17 y lo crío sola. Se encargó de brindarle educación y salud. De que tenga un plato de comida y ropa. Básicamente hizo todo para que a él no le falta nada.

Actualmente, el hombre vive en Posadas donde es comerciante, pero no se olvidó nunca lo que hizo su madre. “Ella vendía pastelitos para comprarme los pañales y estudiaba al mismo tiempo. Tenía 17 años. A mí nunca me falto nada, pero capaz a ella si”, contó Germán.

Marta Colina se convirtió en una reconocida docente en Santo Tomé y su hijo decidió homenajearla con un auto. El emotivo momento donde ella y él se encentruena con el auto quedó capturado en un video que se viralizó en las redes sociales.

“Mi mamá una vez lo dejo todo por mi… Me dio el regalo más grande y hermoso, LA VIDA!. Si hoy vuelo en libertad, ella muchísimo influyó… Gracias por tanto y perdón por tan poco. Me voy de viaje para siempre y me queria llevar tu cara de felicidad. P/D: En este proyecto no soy el único que cumplirá sus sueños gracias a todos ustedes..”, escribió el protagonista de la historia en el pie del video.

El sueño de Germán

Germán Colina fue noticia semanas atrás por otra historia de vida. Es que decidió sortear una Honda CBR 1000 del año 2007 para cumplir un objetivo: unir Misiones con Alaska en moto. Por ello aprovechó el encuentro de motos en Apóstoles, donde había cientos de personas, para difundir su sorteo, el cual se concretará el 22 de octubre.

En diálogo con Misiones Online TV, sostuvo que sortea su moto, que es “una honda CBR 1000 del año 2007. La sorteo, en principio, para cumplir un sueño, que es ir de Misiones hasta Alaska, recorrer América entera, mis próximos 10 años de vida, voy a vivir en mi moto y documentando todo por mis redes sociales, y al mismo tiempo subir al norte”.

Colina reconoció que le tiene un cariño muy particular a la Honda CBR 100, porque, “fue mi sueño en su momento, y lo logré cumplir. Hoy la idea es cumplir otro sueño que tengo, y a la vez cumplirle el sueño a alguien, porque podía haberla vendido, pero no. Prefiero cumplir el sueño de otra persona más, también”.

Cumplir un sueño de tal magnitud requiere de mucha organización, tanto en lo económico como en la documentación, y también en lo psicológico, pero Colina ya sabe algo de lo que le espera, porque realizó viajes por las rutas argentinas, con su moto Honda Nx Falcón 400. Es esta misma moto con la que piensa llegar hasta Alaska.

“En mi moto va air mi casa entera, mis herramientas, mi equipo para dormir, mi equipo de camping, la ropa que necesite. Obviamente cuando llegue a Alaska, me tendré que comprar la ropa de allá, nadie tiene acá esa ropa para soportar esos fríos, y después todo lo necesario, como la comida”, cuenta emocionado el joven a quien le quiera escuchar. Además, la organización es a largo plazo, “el viaje lo quiero realizar en por lo menos 10 años”.

Tras su paso por el Moto Encuentro de Apóstoles, Colina dijo que, “la verdad que con esto me llevo mucho más que solo vender la rifa, me llevo muchas historias, muchos sueños detrás, mucha conexión con la gente, mucha gente que se involucró en mi proyecto, y con eso la verdad que ya gané, me voy con el corazón muy lleno”.

Y agregó que, “me estoy yendo del país, el año que viene, por 10 años lo digo yo, pero, hay muchas probabilidades de que no vuelva”.

El sorteo de la moto se realizará el 22 de octubre del 2022, en la veterinaria Alma de Posadas en urna propia y frente a una escribana pública. Los interesados pueden contactarse con Colina a través de sus redes sociales o la el Instagram @latinoamericaen2ruedas.