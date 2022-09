El entrenador, que dirigió a “Los Gladiadores” entre los años 2008 y 2017, visitó la localidad misionera en nombre de la Confederación, dictando una clínica para los jugadores de la tierra colorada.

El reconocido y prestigioso entrenador de handball, Eduardo Gallardo que dirigió a la Selección Argentina masculina desde el año 2008 hasta el año 2017, llevándola a ser reconocida como “Los Gladiadores” por los pergaminos conseguidos, estuvo en la ciudad de Montecarlo, en el Club Gimnasia y en el polideportivo mundialista, dictando una clínica en nombre de la Confederación Argentina de Handball, a jugadores de las categorías menores que participan en esta disciplina y que en los últimos años tuvo un crecimiento exponencial en todo Misiones.

En este contexto, el medio “Portal Misiones” dialogó con el hoy entrenador de la Selección Argentina femenina, quien destacó entre otros aspectos, que para el en lo personal, “es una experiencia muy fuerte volver a Montecarlo, que no solo en Misiones sino en todo el país se la reconoce como una de las cunas del handball en la Argentina y me pone feliz volver -resaltó- ya que no solo vengo a dar parte de lo que sabemos sino a visitar a amigos que tengo acá y que hace muchos años no veía”.

El entrenador destacó que la visita a la ciudad de Montecarlo se da en el marco del “Programa para el desarrollo Futuro 2028” que lleva adelante la Confederación Argentina de Handball (CAH), donde se dividió el país en ocho regiones.

Justamente, esta es una de las de las regiones que está a cargo del profesor Andrés Barrios en la parte técnica y el profesor Eduardo Medera en la de preparación física.

“Este es un programa formativo a largo plazo y lo bueno es que nos permite regionalizar todo en un solo lugar, acá hay gente de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y trabajamos con chicos y chicas entre 13 y 16 años de las categorías menores y cadetes”, señaló.

Además, destacó que “los profesores que participan del programa de la Confederación recorren las regiones y en cada una de ellas se buscan los talentos y se va trabajando con 25 chicos en cada categoría”.

“Posteriormente, formaremos los cuerpos técnicos y las elecciones de quienes van a jugar representando a las diferentes regiones y de ahí ir viendo quienes participarán en primera medida en los torneos sudamericanos de selecciones”, agregó.

Gallardo explicó que la Confederación Argentina “va a tener dos equipos en cada una de las categorías, en cada rama donde van a participar jugadores de todo el país. El proyecto es a largo plazo, donde buscamos formar y darles herramientas a los jugadores, pero también seguir formando formadores, que más allá que haya referentes en cada lugar”.

“Invitamos a todos los profes que se animen a participar y poder contarle lo que estamos haciendo, cual es el trabajo que hay que hacer en cada categoría de acuerdo a los niveles y que ellos aporten y entre todos construir un handball para que en un futuro tengamos muchos jugadores en Selección” manifestó “Dady”.

La actualidad del handball argentino

“Después de esa generación tan fuerte que se conoció como la generación dorada del Handball parece difícil, pero la verdad lo veo muy bien, hay muchísimos chicos jugando en todo el país, los profes están, se siguen formando y capacitando y vemos profes que se están dedicando mucho y gracias a ello los jugadores vienen con mejores herramientas, así que sin duda es un buen momento”, analizó el ex entrenador del seleccionado masculino.

“Quizás no es el momento económico ideal del país para un proyecto tan ambicioso como este de la Confederación, pero la verdad está trabajando, es un buen momento en cantidad de jugadores en las categorías formativas y estamos mejorando mucho la calidad, tanto en mujeres como en hombres”, aseguró.

Por último, y en cuanto a lo que significa hoy dirigir al seleccionado femenino, Gallardo se sinceró y expresó que “es maravilloso”.

“En la Argentina juegan más mujeres que varones al handball, un porcentual de 60 /40 y mucho tiene que ver. A modo de ejemplo, en el último mundial con las chicas nos fue muy bien y eso también es un espejo, se jugó de igual a igual, por primera vez se le ganó a un equipo europeo (Austria) en una competencia oficial y eso fue muy bueno”, destacó.

“Nunca la Selección Mayor la había ganado a ninguna selección europea y eso va de la mano en el crecimiento del handball, tanto en varones como mujeres”, completó.

Fuente: Portal Misiones