Posadas se sumó a la manifestación en apoyo a Cristina Kirchner tras el intento de asesinato

Para repudiar el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y brindar apoyo a la vicepresidenta, el Frente de Todos de Misiones convocó a una manifestación y este viernes a partir de las 12:00 horas cientos de personas se reunieron en la plaza 9 de Julio de Posadas.

Sigue la conmoción en toda la Argentina por el intento de magnicidio contra la vicepresidente Cristina Kirchner. Cuando llegaba a su casa en el barrio de Recoleta, un hombre que fue identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros de su cabeza.

A raíz de este acto de violencia, que generó gran revuelo en la agenda pública, política y mediática, miles de organizaciones salieron a las calles a manifestar su repudio. Posadas no se quedó afuera de esta iniciativa y fue por eso que este mediodía se reunieron en la Plaza 9 de Julio de la capital provincial en defensa de la democracia.

“Es importante revalorizar la democracia, tener memoria y no volver a pasar por situaciones aberrantes que vivió nuestra historia. Hoy no se trata de un partido, de una figura política, sino de la historia de un pueblo que ha tenido 30.000 desaparecidos y la importancia de no repetir esa historia”, expresó una de las manifestantes.

La convocatoria fue presidida por el Frente de Todos de Misiones, pero también participaron otras agrupaciones como ser La Cámpora, Octubres, SECASFPI, entre otras.

“Esto tiene que ser un llamado a la reflexión, tenemos que poner un límite, porque no sabemos hasta qué punto puede llegar este nivel de violencia. La oposición también tiene que poner paños fríos porque el estallido social está en la puerta y no debemos permitir destruir la Argentina”, opinó otra de las presentes.