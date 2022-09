Aseguran que la adquisición de neumáticos de contrabando puede afectar a la seguridad de los automovilistas

Distintas casas del rubro de los cubiertas en Posadas destacaron que la venta y la recepción de mercaderías “está muy complicado”. Además, hicieron hincapié en la inseguridad que puede provocar para los automovilistas, la adquisición de neumáticos de contrabando.

En este sentido, Luis Radinja, gerente de San Juan y Solís, indicó que, “realmente está muy complicado la venta. Básicamente hay dos puntos, por un lado, las ventas de fábrica están bastante limitadas, hay un problema de provisión. Y por el otro, el tema precios, la venta al público es muy difícil competir con todo los neumáticos de contrabando”.

En la misma línea, Santiago Febre, propietario de Febre Hermanos señaló que, “venimos de un año complicado en lo que es abastecimiento. Todo lo que sea importado esta frenado o entra a cuenta gotas. Lo que es nacional por distintos problemas, por faltante de insumos, y otros con problemas gremiales también hay problemas de abastecimiento”.

Y agregó, que muchas veces las personas, “van reservando, o compra anticipado, aunque no necesite, por el miedo a que no haya o a que aumente. Todo lo que es vehículo de alta gama hay mucho faltante”.

Con respecto a la faltante de algunos tipos de neumáticos, Radinja remarcó que, “en la parte de camión tenemos un poquito. Pero lo que es agrícola y vial está muy complicado. No recibimos nada, realmente es muy difícil, yo no sé cómo van a trabajar las máquinas y eso, porque no hay ingreso de mercadería para tractores, y viales”.

Cubiertas de contrabando pueden afectar a la seguridad de los automovilistas

En referencia a los neumáticos que ingresan de contrabando tanto dese Paraguay, como de Brasil, Radinja dijo que, “entran muchísimas. Hay cubiertas de contrabando en distintas ferias, lo cual no solamente hay un problema de precio con una diferencia de 3 a 1. Sino el tema de esas cubiertas depende de cómo vengan. El tema de seguridad es tremendo, porque esos neumáticos fueron forzados a entrar unos dentro de otros”.

Y agregó que, “esas cubiertas sufren, y es muy posible que sufran roturas de talones, separaciones de las bandas de rodamiento, lo cual lo hace extremamente peligroso a que un auto circule con esos neumáticos”.

En la misma línea, Febre remarcó que, “el contrabando de neumáticos existió siempre, pero actualmente aumentó muchísimo. No culpamos a la gente, si acá a veces no hay, termina abasteciéndose del contrabando y siempre hay alguien se termina beneficiando. Termina siendo hasta vergonzoso, como en cualquier lado hay gente vendiendo neumático”.

Y agregó que muchas veces estas cubiertas presentan “deformaciones, fallas o baja calidad. Y esto representa riesgos para la seguridad. La gente de allá, trae neumáticos e muy baja calidad”.