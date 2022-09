La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo indagan al hombre que atacó a Cristina Kirchner

Los funcionarios judiciales, a cargo de la investigación por el intento de asesinato contra la Vicepresidenta, se trasladaron a la dependencia policial donde está detenido Fernando Sabag Montiel para tomarle declaración indagatoria.

Luego de que las pericias psicológicas comprobaran que Sabag Montiel está en condiciones de declarar y descartarán así que sea considerado inimputable, indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner ayer por la noche, fue sometido a una serie de test psicológicos que determinaron que está en condiciones de declarar ante la fiscalía.

En simultáneo, continúan las pericias sobre la pistola Bersa calibre .380 para determinar por qué el arma no disparó a pesar de que el detenido gatilló en al menos dos ocasiones. Datos iniciales del caso indicaban que las balas secuestradas eran reales y que el arma tenía aptitud de disparo, algo que deberá ser determinado por la pericia y que pesará ciertamente en la imputación de la Justicia federal.

En tanto, los investigadores no descartan ninguna hipótesis en el análisis de la agresión reportada en la puerta del edificio donde reside la Vicepresidenta, en la esquina de Juncal y Uruguay de Buenos Aires.

Quién es el detenido por el atentado a Cristina

Fernando André Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, es un ciudadano con DNI argentino, pero de nacionalidad brasileña, tiene 35 años y estaría vinculado a organizaciones del nazismo que operan en el país.

¿Dónde vive el agresor?

Las bases de datos comerciales revelaron que posee un domicilio en un primer piso de la calle Terrada al 2300, en el barrio porteño de Villa del Parque. Está inscripto como dedicado al «servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar (incluye servicios urbanos especiales como charters, servicios contratados».

Esta inscripción deja entrever que trabaja de chofer de alguna app de transporte de pasajeros particulares. Se supo que administra tres automóviles de aplicaciones.

Fernando André Sabag Montiel, alias «Salim» o «Tedi», convivió hasta hace poco tiempo con otro hombre de la misma edad, que está inscripto como estilista. Pero además, el conviviente trabajaría en una reconocida productora de contenidos audiovisuales.

Según supo este medio, desde hace ocho meses se mudó a la localidad de San Martín, en una vivienda ubicada en la calle Uriburu al 700. Hasta allí fueron los policías que allanaron su casa. De esa vivienda se llevaron al menos 100 balas, una computadora y documentación. Entre otros papeles, encontraron la partida de nacimiento brasileña de Sabag Montiel.

¿De qué origen es?

Según fuentes de Migraciones y Renaper, nació el 13 de enero de 1987 en San Pablo, Brasil, pero está radicado aquí desde 1993. Su madre era argentina, Viviana Beatriz Sabag, y su padre era Fernando Ernesto Montiel Araya, de Valparaíso, Chile, quien habría sido expulsado de Brasil por orden de la Justicia de ese país.

Desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Renar) informaron que no poseía un permiso de portación de armas. Y la Policía Federal indicó que contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales, ocurrido el 17 de marzo de 2021. Su última salida de la Argentina fue con destino a Uruguay.

¿Qué antecedentes penales tiene?

En esa oportunidad Fernando André Sabag Montiel fue abordado por efectivos mientras esperaba en un vehículo Chevrolet Prisma de color negro en las cercanías de la avenida San Martín al 2.800 porque no tenía una de las chapa patente. Al ser interrogado, el hombre mostró que tenía suelta la chapa y argumentó que fue por un choque reciente. Al pedirle que descienda del auto, abrió la puerta y se le cayó al asfalto una cuchilla de 35 centímetros de entre sus pertenencias. El hombre aseguró que era para defensa personal, pero la policía finalmente lo detuvo y lo llevó a la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad.

Por ese episodio interviene el fiscal Maximiliano Vence, quien le labró un acta por infracción al Artículo 90 del Código Contravencional y le secuestraron el cuchillo.

