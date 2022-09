La fundación Red Yaguareté presentó una aplicación para el “monitoreo poblacional” de la especie

El director ejecutivo de la Fundación Red Yaguareté, Nicolas Ocampo, explicó de que se trata la nueva aplicación de “monitora poblacional de yaguaretés” apta para que toda la comunidad pueda contribuir a controlar dicha especie. Además, se refirió al cuidado de los animales en las rutas y destacó que actualmente hay 100 felinos de mencionada especie en Misiones.

En ese contexto, mencionó que la aplicación para el monitoreo es una herramienta más dentro de la Fundación, “contamos dentro de los distintos programas con el monitoreo poblacional de yaguaretés en Argentina’ que consiste en tratar de reunir la mayor información acerca de donde está la especie de felinos”.

Asimismo, señaló que para saber dónde están basta con las cámaras trampas y los lugares donde se encuentran huellas, “debido a que nos llegan imágenes o información decidimos hacer esta aplicación para que sea más fácil el trabajo”.

A su vez, explicó que, a través de ella, la cual se puede descargar desde cualquier celular con sistema Androide, se toma la imagen e inmediatamente envía la geolocalización de la imagen y la fecha actual. En tanto, indicó que hay un concurso para estimular el uso de la misma.

Afirmó que dicha aplicación está funcionando desde hace un tiempo, la misma se puede descargar desde playstore, desde la página oficial de la Red Yaguareté o en las redes, “tenemos una guía para explicar su función y como tomar las fotos para que salgan bien las imágenes de las huellas”. También contó que funciona sin internet, y que existe una serie de premios que consisten en una lista de libros acerca de la naturaleza para los ganadores del concurso.

Por otra parte, destacó que la zona norte de Misiones teniendo como epicentro el Parque Nacional Iguazú, Parque Puerto Península, y la ruta 101 (desde Iguazú hasta Comandante Andresito) son las zonas de más frecuencias de Yaguaretés.

También dijo que en los Saltos del Moconá donde se toman las lanchas para ver los Saltos, se encuentran huellas frecuentemente cuando no es temporada de mucha demanda turística, “los cuales pasan de Brasil a Argentina y viceversa”.

“Se encuentran huellas en las banquinas que atraviesan el Parque Uruguaí, la ruta 19 y 220 que cruzan el Parque Salto Encantado desde Aristóbulo del Valle hasta la N° 12”, dijo.

Señaló que luego de los días de lluvia son donde caminan de noche por varios lugares, y solicitó la atención y participación de la sociedad a sumarse al monitoreo de estos animales, “son 100 en casi toda la provincia”.

Ocampo, por otra parte, aseguró que se mantiene la cantidad de yaguaretés registrados en los últimos años, pero que en el Parque Nacional Iguazú hubo un incremento. Manifestó que lo mismo sucede en zonas de Salta y Chaco, donde se mantiene el número del animal.

Rectificó que la especie continúa en peligro de extinción, sin embargo, resaltó que en Salto Encantado a través de las cámaras trampas se pudo comprobar que hay más machos que hembras de yaguareté, “ya que estas últimas son más tímidas y los machos más territoriales. Cada tres años, el macho de la especie se reemplaza por uno nuevo y los otros se desplazan a otras áreas”.

Contó que en el Salto Encantado no tienen muchas áreas de desplazamiento, lo contrario sucede en Puerto Iguazú y lugares aledaños donde emigran a otras áreas, incluso a Brasil.

Destacó que en Misiones la población de yaguaretés es la que más se mantiene de toda la Argentina. Por el contrario, indicó que en la reserva biosfera de Yabotí, “es una zona amplia y difícil de controlar dónde hay mucha caza”.

Sobre el cuidado y la protección, se refirió al evento donde un ocelote embarazado perdió la vida por ser chocada, y dónde el Gobierno Provincial dispuso la colocación de radares de control de velocidad en las rutas 12 y 101 por las que se acceder al Parque Nacional Iguazú.

“Para nosotros no tendrá resultado positivo un radar fijo, como el de Garupà, donde se sabe dónde está y se baja la velocidad solo para pasar este”, se indignó.

Señaló que hace varios años se presentó una propuesta para que en toda la ruta que va desde Puerto Península hasta el Parque Nacional Iguazú esté controlada por radares, “consiste en poner un portal en cada extremo, para que registre la patente del vehículo y la hora estimando la velocidad que lleva el vehículo”.

Sostuvo que este proyecto se basa en qué el auto que se registre si supera la velocidad pasando dicho portal se le haga una multa automática sin necesidad de que una persona esté allí presente.

“Lamentablemente en los lugares que no hay radares seguirá habiendo accidentes, pero también es una manera de corroborar quienes pagan las multas porque a veces son de otras provincias les llega la notificación y no abonan lo correspondiente”, dijo.

No obstante, se apenó: “medidas así no funcionan en la Argentina”. Señaló que fueron convocados a una reunión en Iguazú con otros parques, vialidad provincial y otros organismos a la cual, anticipó no asistirán.

Sostuvo que desde hace quince años trabajan en la concientización para proteger a los animales en las rutas, y relató: “Le hicimos una propuesta a la empresa de colectivos Río Uruguay que tiene un sistema de control de flota que permite saber la geolocalización y su velocidad, y la empresa podría controlar su velocidad en la zona de biodiversidad”.

Contó que se presentó la propuesta para que las empresas puedan respetar la velocidad en mencionadas zonas, donde la potestad corresponde a Vialidad Nacional, quien según Ocampo no tomo cartas en el asunto.

Actualmente, desde la Fundación Red de Yaguaretés presentarán una denuncia Judicial para que se solucione la problemática; Ocampo aseveró: “tanto el ocelote como el yaguareté son especies carismáticas, pero también hay otros animales que se mueres por el descuido y la alta velocidad de tránsito vehicular en la zona”.