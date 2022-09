“Más de cinco mil animales mueren por año a causa de atropellamientos”, advirtieron desde la Fundación Red Yaguareté

Últimamente aumentó la preocupación por el atropellamiento de la fauna silvestre en Misiones y se estima que más de 5 mil animales mueren por año a raíz de esto. En este marco, se apunta a la urgente implementación de herramientas para que los conductores reduzcan la velocidad al volante.

Nicolás Lodeiro, miembro de la Fundación Red Yaguareté, comentó que “si bien hoy no se pueden contar todos los animales porque mucha gente que los atropella los levanta, los lleva o los esconde por cualquier problema, la cifra es alta sin dudas”.

En este sentido, mencionó que desde el 2018 no hay registro de yaguaretés atropellados, sin embargo, si existen de otras especies como pumas, ocelotes, gatos onza, comadrejas, chanchos y muchas más.

Para Lodeiro, los atropellamientos continuarán hasta que se realicen cambios sustanciales sobre las rutas: “No hay avances desde los últimos 15 años cuando se empezó a trabajar en estos temas”, indicó.

Además, se empezó a trabajar en la “ecología de rutas”, pero todavía no encontraron eco en las autoridades provinciales y nacionales, los cuales tienen la responsabilidad de afrontar esta situación: “Es un flagelo que nuestra fauna silvestre afronta”, enfatizó.

Asimismo, señaló que desde la Red Yaguareté se elevaron diversas propuestas desde distintas organizaciones para lograr un cambio y que los conductores logren reducir la velocidad para proteger a los animales.

Por otro lado, hace varias semanas se anunció la colocación de mayor cantidad de radares en la provincia. Según Lodeiro “la información precisa al respecto de qué radares se van a instalar y en dónde no circuló en esas comisiones”, a pesar de que existe el Comité Nacional de Conservación de Yaguaretés y el Comité Provincial en Misiones.

En esta misma línea, indicó que si existe una convocatoria para realizar una reunión en el Parque Iguazú en los próximos días, aunque desde Red Yaguareté no asistirán: “Nosotros presentamos hace tres años al Ministerio de Ambiente de la Nación una propuesta para la Ruta Nacional 12 porque es de jurisdicción nacional, atraviesa a Misiones pero la provincia no tiene potestad para hacer nada. Inclusive esa propuesta tiene un dictamen técnico favorable, pero no se avanzó sobre ello”, manifestó.

Además, contó que a partir del análisis de los datos arrojados de los radares propuestos por la Red, se conoció que el 97% de los vehículos que circulan en esas rutas exceden la velocidad máxima permitida con picos de 180 kilómetros por hora: “Esto se sabe desde 2009, ya estábamos diciendo algo que dicen otros grupos que trabajan en estos temas en Argentina y en países vecinos, por eso nosotros no vamos a estas reuniones”, aclaró.

Lodeiro también explicó que realizaron diversas propuestas que serían más funcionales que las actuales como controles de velocidad con herramientas como portales de acceso, ya que así podría controlar la velocidad por tramos más largos: “Se propone eso y no radares fijos, porque estos controlan la velocidad en un punto”, afirmó.

Por otro lado, el caso emblemático en Misiones es el radar que está en Garupá en la Ruta 12, que controla la velocidad en 500 metros: “Todos aceleramos en ese tramo ya que se sabe que está abajo del puente, y después se vuelve a acelerar. Esa es una cuestión natural y está comprobado que no servirá, tendría que ponerse un radar cada 500 metros y el costo sería muchísimo más alto”, comentó.

Así, argumentó que a partir de la obtención de información pública, los costos de las propuestas realizadas por la Red Yaguareté serían mucho más bajos y eficientes: “Esto terminaría con el atropellamiento masivo, siempre habrá atropellamientos o muertes de animales donde pase un camino, porque alguien viola la velocidad, o está distraído, el conductor distraído va a pasar igual, pero tenemos que reducir eso a algo que sea tolerable”, manifestó.

El buen estado de las rutas, la biodiversidad de la provincia y la cantidad de turistas recibidos por año construyen un panorama en el cual “hace que se requiera un tratamiento especial la ruta”, consideró Lodeiro. Además, las longitudes de las banquinas son uno de los puntos que favorecen a dichos atentados para la fauna.

“En el Parque Iguazú, el ancho de la banquina es muy corto, con lo que cualquier animal que sale normalmente no mira para cruzar, sino que va derecho y tiene poco tiempo para ver un vehículo y el conductor también tiene poco tiempo para ver si un animal sale, es muy difícil, nosotros seguimos trabajando en el tema”, sostuvo.

Ante esta problemática, anunció que se encuentra evaluando una presentación judicial debido a la falta de respuestas de las máximas autoridades nacionales. Debido a esto, recordó que en el 2018 atropellaron a una yaguareté hembra, muy joven, que pesaba 40 kilos, tenía dos cachorros ya por nacer en el vientre y murieron los tres: “En ese momento el Ministerio de Ecología fue con la policía de Misiones con radares y labraron 70 actas de infracción en el mismo lugar donde un día antes había atropellado y matado a tres yaguaretés”, lamentó.

En este contexto, remarcó la importancia de la la implementación de medidas para lograr la disminución de velocidad los conductores: “No alcanza con la concientización, tenemos que obligar al conductor a que no pueda circular más rápido de lo que es razonable para esas zonas, y si lo hace que tenga fuertes multas“, concluyó Lodeiro.

